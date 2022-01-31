Сотрудники СберМаркета не зря называются экспертами по закупкам. Выбор продуктов — целая наука, и они ей владеют на профессиональном уровне. Это не художественное преувеличение. Все новые представители сервиса проходят месячное обучение. Приступая к работе, они уже многое знают о потребительских свойствах и транспортировке товаров. Поэтому сборщик заказа, в каком-то смысле, даже более придирчивый покупатель, чем мы. Он никогда не положит в корзину товар с истёкшим более чем на 50% сроком годности. А ещё тщательно переберет фрукты и овощи, прежде чем поместить их в корзину. И обязательно поставит бытовую химию подальше от продуктов в тележке. Собранный заказ сборщик — он, как правило, постоянно находится в торговой точке — передает курьеру. Такое разделение функций более эффективно.

