Материал подготовлен специально для СберМаркет.
ООО «Инстамарт Сервис», ИНН:9705118142, ОГРН:1187746494980, юр. адрес: 115035, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 9А, этаж 2, помещ. II, ком. 102
* СберМаркет стал лидером рынка доставки продуктов в России в 2021 году, по данным INFOLine. С результатами исследования можно ознакомиться здесь
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** Скидка до 99% на сайте и в приложении СберМаркет доступна при заказе из магазинов «Магнит», «ВкусВилл», «Метро», «Ашан», «О'КЕЙ», Selgros Cash&Carry. Предложение о начислении/списании бонусов действительно только при условии оформления заказа и оплаты (с использованием инструментов доступа) товаров указанных продавцов в сервисе экспресс-доставки «Сбермаркет»: на сайте sbermarket.ru и/или в мобильном приложении «СберМаркет: Доставка продуктов». Подробные условия читайте здесь
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**Подписка СберПрайм — услуги по организации и обеспечению предоставления клиенту доступа к комплексу сервисов. Скидки и спецпредложения от СберПрайм активируются автоматически. Условия подключения читайте здесь
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***Предложение действует только для подписчиков сервиса СберПрайм. Каждый клиент получает три бесплатных доставки продуктов из супермаркетов каждый месяц. Акция бессрочная, ее предоставляет АО «Центр программ лояльности» (ОГРН 1117746689840, ИНН 7702770003, место нахождения: 121170, Москва, ул. Поклонная, 3, этаж 3, пом. 120).
Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией СберМаркет
Иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Екатерина Елизарова