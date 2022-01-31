Facebook
Twitter
VK
Youtube
Instagram
Продукты, лекарства, косметика
Как купить всё в одном месте и сэкономить?
У каждого из нас есть список любимых магазинов. Но чаще всего они находятся в разных местах — это неудобно. А сегодня, учитывая обстановку вокруг, и небезопасно. Мы нашли способ закупиться в проверенных сетях разом — оформить доставку, да ещё и сэкономить. Ведь, например, лидер онлайн-продаж продуктов СберМаркет* работает со многими поставщиками напрямую, обеспечивая цены на ряд товаров дешевле, чем на магазинной полке.
Закупить всё в одном месте — вы не шутите?
Да, сегодня полноценный шоппинг можно совершить за один раз и даже не выходя из дома. СберМаркет — площадка, на которой собраны крупнейшие сети, и не только продуктовые: есть и косметика, и аптеки, и зоомагазины. «Магнит», «Дикси», «ВкусВилл», «Лента», «Метро», «Ашан», Prisma, «Верный», «Озерки», Fix price. Хорошо знакомые названия, верно? И это далеко не все партнеры сервиса, а только ключевые. Количество ритейлеров растет постоянно. Не исключено, что уже буквально завтра в списке появятся другие бренды, которые любите именно вы.
И что, даже корм моему котёнку привезут?
Корм, включая премиум-класс, и наполнитель, и игрушки для питомца. Да и вообще всё можно купить: и утюг, и кофемашину, и безрецептурные лекарства. Сложнее назвать то, что не привезут. Доставка уже давно вышла за рамки продуктовой. Сегодня с курьером вы получите практически всё, что может потребоваться дома, в том числе на самоизоляции. Универсальность сервиса оценили пользователи. Цифры говорят за себя: в 2021 количество заказов на СберМаркете увеличилось в 6 раз. Это 24 млн покупок.
С экономией времени понятно. А как сберечь деньги?
Специальная команда внутри сервиса напрямую договаривается с производителями товаров о дополнительных скидках. Это позволяет СберМаркету в определенное время ставить цену на ряд позиций меньше, чем на магазинной полке. Все в выигрыше: бренды увеличивают продажи, потребители сохраняют энную сумму в кошельке. Только в 2021 году подобных скидок набралось более чем на 13 млн рублей — это деньги, реально сэкономленные пользователями.
Когда я иду в гипермаркет, то покупаю только сегодняшние молоко и хлеб. Как убедиться, что сборщик выберет свежее?
Сотрудники СберМаркета не зря называются экспертами по закупкам. Выбор продуктов — целая наука, и они ей владеют на профессиональном уровне. Это не художественное преувеличение. Все новые представители сервиса проходят месячное обучение. Приступая к работе, они уже многое знают о потребительских свойствах и транспортировке товаров. Поэтому сборщик заказа, в каком-то смысле, даже более придирчивый покупатель, чем мы. Он никогда не положит в корзину товар с истёкшим более чем на 50% сроком годности. А ещё тщательно переберет фрукты и овощи, прежде чем поместить их в корзину. И обязательно поставит бытовую химию подальше от продуктов в тележке. Собранный заказ сборщик — он, как правило, постоянно находится в торговой точке — передает курьеру. Такое разделение функций более эффективно.
Эксперт по доставке мотивирован отработать «на пять» — в компании существует рейтинг сборщиков и курьеров. И это не только предмет для гордости: компания поощряет лучших работников рублём. Например, по итогам «кипящего» декабря 2021-го 38 экспертов по сборке и доставке получили сертификаты стоимостью 100 000 рублей на путешествие. Претендовать на победу могли только сотрудники с рейтингом 4,8 балла и выше. Согласитесь, отличная причина трудиться хорошо. И, кстати, «отличников» оказалось больше 5000.
И всё-таки боязно доверять покупку товаров чужому человеку
Хорошо, убедили. За сколько времени привезут заказ?
Всё зависит от вашего местонахождения и расположения магазинов. Сайт и мобильное приложение сервиса сразу покажут список доступных ритейлеров и примерные сроки доставки. Например, в момент написания материала система указывала журналисту, что продукты из универсама придется ждать от 35 минут. А для крупных сетей предложила интервал от 2-4 часов.
Я не люблю регистрироваться на сайтах. Логины, пароли и вот это вот всё. Можно обойтись при заказе товаров без них?
Самый удобный способ оформить доставку — приложение в мобильном телефоне. СберМаркет много инвестирует в разработку для «яблочных» смартфонов и для Android — и регулярно проводит пользовательские тесты. В 2021 году разработчики компании полностью обновили приложение: теперь оно использует самые современные технологии и стало ещё быстрее, чем прежде. А зарегистрироваться в системе очень просто: нужно ввести лишь номер телефона и SMS-код, который поступит через пару секунд. Всё, никаких логинов и паролей. Клиенты Сбера могут войти еще и по своему банковскому ID.
Что, если выбранного товара не оказалось в магазине?
Такое бывает: поскольку доставка идёт не со склада, а из магазина, продукт могут раскупить за пару минут до появления сборщика. Чтобы не остаться с пустыми руками, оставьте в заявке номер телефона. Сборщик позвонит и согласует с вами замену товара на похожий. Если же разговаривать нет желания, можете воспользоваться «беззвучными» вариантами: автоматической заменой товара на аналог без звонка или исключением отсутствующей позиции из заказа. Каждая из этих опций подключается одним кликом.
Как платить за покупки?
Всё стандартно: банковской картой онлайн — на сайте сервиса или в мобильном приложении. Кстати, до 99% покупки можно оплатить бонусами «СПАСИБО» от Сбера**. Также владельцам подписки СберПрайм*** открываются дополнительные скидки и предложения (а ещё три первых доставки — бесплатно****).
Можно ли вернуть продукт, если по каким-то причинам он не устроил?
В любой непонятной ситуации звоните по телефону горячей линии или пишите в чат поддержки на сайте и в приложении. Деньги за возвращённую покупку сервис вернёт в течение 24 часов. Срок зачисления средств зависит от вашего банка и, как правило, занимает от 1 до 7 рабочих дней.
Если вы ещё не пробовали онлайн-шопинг (и такое бывает!), рекомендуем начать со СберМаркета. А тем, кто уже бывал на площадке, советуем изучить каталог и актуальные акции. Найдёте много интересного.
Онлайн-продажа продуктов в цифрах и фактах
по данным СберМаркета за 2021 год
средний чек
2883 рубля
максимальное количество доставок в день
100 000
товаров доставили курьеры
264 500 т
более
количество сборщиков и доставщиков
39 000
более
количество ритейлеров
150
более
самый тяжелый заказ
5000 кг
бананов, доставленных за год
4 тонны
количество заказов
24 млн
самые активные города
Москва, Петербург, Самара, Краснодар, Екатеринбург
Скачайте приложение здесь
Материал подготовлен специально для СберМаркет.

ООО «Инстамарт Сервис», ИНН:9705118142, ОГРН:1187746494980, юр. адрес: 115035, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Садовническая, д. 9А, этаж 2, помещ. II, ком. 102

* СберМаркет стал лидером рынка доставки продуктов в России в 2021 году, по данным INFOLine. С результатами исследования можно ознакомиться здесь.

** Скидка до 99% на сайте и в приложении СберМаркет доступна при заказе из магазинов «Магнит», «ВкусВилл», «Метро», «Ашан», «О'КЕЙ», Selgros Cash&Carry. Предложение о начислении/списании бонусов действительно только при условии оформления заказа и оплаты (с использованием инструментов доступа) товаров указанных продавцов в сервисе экспресс-доставки «Сбермаркет»: на сайте sbermarket.ru и/или в мобильном приложении «СберМаркет: Доставка продуктов». Подробные условия читайте здесь.

**Подписка СберПрайм — услуги по организации и обеспечению предоставления клиенту доступа к комплексу сервисов. Скидки и спецпредложения от СберПрайм активируются автоматически. Условия подключения читайте здесь.

***Предложение действует только для подписчиков сервиса СберПрайм. Каждый клиент получает три бесплатных доставки продуктов из супермаркетов каждый месяц. Акция бессрочная, ее предоставляет АО «Центр программ лояльности» (ОГРН 1117746689840, ИНН 7702770003, место нахождения: 121170, Москва, ул. Поклонная, 3, этаж 3, пом. 120).


Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией СберМаркет
Иллюстрации: Adobe Stock
Дизайнер: Екатерина Елизарова

Спецпроекты «Фонтанки.ру»