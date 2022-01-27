Что такое жилой комплекс в петербургском стиле?

Жилой комплекс «Новый Лесснер» компании «Отделстрой» расположен в престижной части Выборгского района, в 250 м от набережной Невы, близ Кантемировского моста. За 10 минут можно добраться на машине до центра города. 10 минут займет прогулка до метро «Лесная».



Корпуса формируют уютные дворы, закрытые от посторонних и защищенные от шума большого города. На территории ЖК — школа и детские сады, спортивные и детские площадки, а также лаунж-зона с фонтаном, шезлонгами и вращающимися креслами.



Первая очередь уже построена. Окончание строительства второй очереди запланировано на июль 2023 года. Стоимость квартир — от 8 млн рублей.

