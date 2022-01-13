Финская уха и пончики с кардамоном. Valio представляет книгу рецептов Суоми

На страницах издания «гастрономических туристов» ждут и другие открытия. Одно из них — моктейль. Оказывается, именно так называют безалкогольную версию коктейля. Предлагаемый в книге напиток готовится на основе апельсинового сока с добавлением ягодного пюре, лайма, мяты и сахарной пудры. Как его эффектно подать, читайте в книге Valio.



И, конечно, авторы-составители привели подробную схему приготовления знаменитой финской ухи lohikeitto, рыбы на гриле, карельских пирожков и пончиков с кардамоном. Так что теперь о них можно не мечтать, а брать книгу в руки и готовить для себя и семьи — и других угощать, разумеется.

