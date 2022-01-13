Финская уха и пончики с кардамоном. Valio представляет книгу рецептов Суоми

Получить «Книгу финских рецептов от Valio» проще простого: нужно только ее скачать
. Сборник красочно оформлен и удобно составлен: завтраки, салаты и закуски, супы, вторые блюда, блюда на гриле, выпечка и десерты, напитки. Каждый рецепт снабжен подсказкой — сколько времени займет приготовление — и советами: какие продукты из ассортимента производителя лучше подойдут.
Кухня наших северных соседей в чем-то похожа на русскую, но порой удивляет сочетаниями. Как вам, например, рисовая каша с киселем или соленая рыба с черникой? На первый взгляд, очень экзотично, но авторы кулинарной книги уверены: всё нужно попробовать. Может быть, новые рецепты станут настоящими хитами на вашей кухне?