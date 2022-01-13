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Финская уха и пончики с кардамоном. Valio представляет книгу рецептов Суоми
Если вы не едете в Финлядию, то она едет к вам. По крайней мере, ее самая вкусная сторона — финская кухня! Шеф-повара Valio составили книгу рецептов, проверенных временем и поколениями кулинаров из Суоми. С продуктами популярного бренда, которые всегда под рукой, вкус будет аутентичным.
Получить «Книгу финских рецептов от Valio» проще простого: нужно только ее скачать. Сборник красочно оформлен и удобно составлен: завтраки, салаты и закуски, супы, вторые блюда, блюда на гриле, выпечка и десерты, напитки. Каждый рецепт снабжен подсказкой — сколько времени займет приготовление — и советами: какие продукты из ассортимента производителя лучше подойдут.

Кухня наших северных соседей в чем-то похожа на русскую, но порой удивляет сочетаниями. Как вам, например, рисовая каша с киселем или соленая рыба с черникой? На первый взгляд, очень экзотично, но авторы кулинарной книги уверены: всё нужно попробовать. Может быть, новые рецепты станут настоящими хитами на вашей кухне?
На страницах издания «гастрономических туристов» ждут и другие открытия. Одно из них — моктейль. Оказывается, именно так называют безалкогольную версию коктейля. Предлагаемый в книге напиток готовится на основе апельсинового сока с добавлением ягодного пюре, лайма, мяты и сахарной пудры. Как его эффектно подать, читайте в книге Valio.

И, конечно, авторы-составители привели подробную схему приготовления знаменитой финской ухи lohikeitto, рыбы на гриле, карельских пирожков и пончиков с кардамоном. Так что теперь о них можно не мечтать, а брать книгу в руки и готовить для себя и семьи — и других угощать, разумеется.
Какой бы рецепт из книги вы ни выбрали, продукция финского бренда станет лучшим помощником в создании вкусных блюд. Более века компания производит молочные продукты, постоянно расширяя ассортимент: сегодня это не только молоко, сметана, йогурты, творог, твердые сыры, сливочное масло, но и плавленые сыры, мягкий творог, кисели, соки, мороженое, — сотни позиций. Есть отдельные линейки без лактозы, без глютена, без Е-добавок, с витамином D и т. д. При этом стандарты производства едины по всему миру — в России, Финляндии, Эстонии и других странах. Так что известный синий логотип на упаковке — знак свежести и качества.
Финские рецепты здесь
Материал подготовлен специально для Valio

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