Кто-то из великих сказал: «Полюбите свою работу — и больше вам не придется работать ни дня». К обучению его слова тоже подходят на все сто. Это способ поменять специальности, повысить квалификацию, натренировать мозги, проверить уже имеющиеся знания и получить новые. Ну и, наконец, просто интересно! Так что популярность онлайн-занятий только растет.



В интернете можно не только заняться теоретическими дисциплинами, но и овладеть практическими навыками: шитьем, вязанием, кулинарией, программированием для «умного дома», работой с деревом или созданием ювелирных изделий — список наш не полон. Есть даже дистанционный спорт: онлайн-вебинары по йоге, фитнесу, ЛФК.



Можно найти вебинары и практикумы на любой вкус — за деньги или бесплатно, для детей или взрослых, индивидуальные или групповые. И даже можно путешествовать с гидом по городам и музеям мира, не выходя за порог собственной квартиры (по нынешним временам это особенно актуально).

