В последнее время при слове «учеба» все реже вспоминают уроки в школе или пары в институте. Гораздо чаще на ум приходят дистанционные лекции и семинары — зачастую не для аттестата или диплома, а для себя.
Чему научит Интернет?
Залипаем с пользой
Кто-то из великих сказал: «Полюбите свою работу — и больше вам не придется работать ни дня». К обучению его слова тоже подходят на все сто. Это способ поменять специальности, повысить квалификацию, натренировать мозги, проверить уже имеющиеся знания и получить новые. Ну и, наконец, просто интересно! Так что популярность онлайн-занятий только растет.
В интернете можно не только заняться теоретическими дисциплинами, но и овладеть практическими навыками: шитьем, вязанием, кулинарией, программированием для «умного дома», работой с деревом или созданием ювелирных изделий — список наш не полон. Есть даже дистанционный спорт: онлайн-вебинары по йоге, фитнесу, ЛФК.
Можно найти вебинары и практикумы на любой вкус — за деньги или бесплатно, для детей или взрослых, индивидуальные или групповые. И даже можно путешествовать с гидом по городам и музеям мира, не выходя за порог собственной квартиры (по нынешним временам это особенно актуально).
Чему учиться
Где это делать?
Самый распространенный источник знаний — конечно, YouTube. Там множество старых записей — даже пока нет машины времени, кое-что из прошлого мы сможем изучить. К примеру, послушать лекции Юрия Михайловича Лотмана о литературе и культуре.
В Сети есть академии для взрослых и детей. Для расширения кругозора очень неплохо время от времени заходить в «Арзамас» и смотреть, что нового появилось. Курсы там бывают короткими, но мозг прокачивают хорошо. Многое можно слушать в формате подкаста.
А в настоящем можно расширить представления о музыке, живописи, литературе и культуре с «Ещенепознер». Или учиться готовить — лучше всей семьей — на кулинарном канале Обломофф.
Одна из известнейших образовательных организаций для школьников — Khan Academy: занятия по школьной программе и гораздо глубже. Вот он — способ привить чаду уважение к учебе или поддержать стремление серьезно заняться одним из предметов.
Один из способов отвлечь подрастающее поколение от залипания в соцсетях — посмотреть что-то вместе с ними и потом обсудить. Желательно выбрать материал, дающий свежий взгляд на предмет. Вот, к примеру, канал «Все как у зверей» где натуралист Евгения Тимонова рассказывает, «в кого люди такие».
Или можно вместе заняться практическими опытами — все равно ведь начнут химичить, пусть лучше под присмотром. А помогут сделать из дома лабораторию познавательные каналы: отметим «Простую науку» и Thoisoi.
Многие дети — и родители, уж если честно, — в восторге от «Фиксиков», которые в доступной форме рассказывают об устройстве вещей вокруг нас.
Дети + знания = любовь?
Для совсем уж малышей — Baby Einstein: развивающие ролики об окружающем мире, об искусстве, о классической музыке. Правда, они англоязычные, но чаще всего это не страшно: во многих роликах почти нет текста.
А чтобы дети не научились плохому, ограничьте потребляемый контент: например, у «Дом.ру» для этого есть опция «Родительский контроль». Она позволяет блокировать загрузку файлов и задавать срок работы в сети для юных пользователей. Еще с ее помощью можно составлять списки запрещенных для запуска игр и контролировать общение в социальных сетях.
Не стоит сбрасывать со счетов и телевизор: сейчас по нему показывают не только новости, стендап-шоу и современные российские сериалы. Хорошие операторы дают доступ к массе образовательных и познавательных каналов: Animal Planet, Discovery, «Наука», «Живая планета», «Кто есть кто» и другие. Мы обнаружили даже канал «ЕГЭ ТВ».
Не только Youtube
На современных киноплатформах тоже можно учиться: например, Amediateka позволяет смотреть кино и сериалы с оригинальным звуком и русскими субтитрами — хорошо прокачивает иностранный язык.
А IVI, согласно исследованию Telecom Daily, недавно стал лидером среди онлайн-кинотеатров по количеству детского контента. И это не только мультики, но и образовательные передачи и лектории.
У всех вариантов дистанционного обучения есть кое-что общее: чтобы заниматься, нужен быстрый и надежный Интернет с доступом ко всем важным ресурсам. «Дом.ру» предлагает тарифы со скоростью до 600 Мбит/сек. С ним любой зум пройдет «на ура», даже если у вас дома к сети подключено 10 и больше различных устройств. Кроме этого, в пакеты услуг «Засмотрись» уже включены более 100 телеканалов, единая подписка на Кинопоиск, Amediateka и Start, а также все преимущества Яндекс.Плюс.
Важно и подготовленное рабочее место. Это может быть планшет на кухне — его лучше положить в прозрачный файл для документов, чтобы не испачкать в процессе. На виртуальную экскурсию или лекцию с большим количеством иллюстраций лучше «идти» с большого телевизора. Перед ним же в гостиной удобно заниматься фитнесом. Зум может потребовать компьютера с видеокамерой, а для обучающего подкаста или занятий по разговорному иностранному языку достаточно телефона.
как учиться?
И главный вопрос:
Представьте: у отца семейства курсы повышения квалификации совпали с лекцией по искусству, которую хочет посмотреть жена. А ребенку в это время понадобилась запись химического опыта. Да еще и тесть на кухне учится печь «наполеон», а теща вообще на виртуальной экскурсии по Рио-де-Жанейро.
Как быть? Подключить пакет услуг «Засмотрись» со скидкой на первые два месяца. С ним семья получает возможность учиться и не мешать друг другу: можно заниматься с пяти устройств одновременно. И не обязательно покупать «умный» телевизор с большим количеством функций: достаточно подключить обычный к приставке Movix от «Дом.ру» со встроенным приложением YouTube.
Пополняйте багаж знаний, не выходя из дома, — и тогда за ужином всегда будет, о чем поговорить: обсудить интересную тему, блеснуть пересказом лекции, поделиться, как кот докладчика попал в кадр и что он там вытворял...
Все, о чем мы рассказываем, можно найти в одном пакете — «Засмотрись» от «Дом.ру». Также к нему прилагается подписка «Яндекс Плюс» с онлайн-кинотеатрами впридачу и скидка на первые два месяца. Подробнее по ссылке.
Перейти на Дом.ру
Материал подготовлен специально для «Дом.ру»
Автор: Алена Синицина Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии, иллюстрации: Adobe Stock, Дом.ру Дизайнер: Ольга Сергеева