Нет скрытому сахару, да — полезному питью

Чтобы питье было в радость, можно смешивать воду со вкусовыми добавками, в которых сахара нет или его минимум: цитрусовые соки (кофейную ложку на стакан, не больше), пряные травы, ломтики ароматных фруктов. Дайте воде с добавками постоять — так будет гораздо вкуснее.



Самый известный, пожалуй, рецепт вкусного и полезного прохладительного питья — это вода с ломтиками лимона и огурца. Для пикантного вкуса и красивого цвета можно добавить фиолетовый базилик.



Очень, говорят, неплохо отщипнуть листик домашнего алоэ и положить его в бутылку с водой. В этом растении есть витамины, минералы, антиоксиданты — а также семь из восьми незаменимых аминокислот, необходимых для поддержания здоровья.



Лимон — один из самых богатых природных источников витамина С. Его сок входит в состав многих народных средств от простуды, потому что он укрепляет иммунную систему. Стакан воды с лимоном с утра натощак стимулирует метаболизм. У японцев это считается таким же ритуалом, как почистить зубы.



Очень популярен в напитках корень имбиря. Он придает воде своеобразный остренький привкус, а еще, как и лимон, «разгоняет» обмен веществ и способствует похудению. И еще помогает от тошноты.

