Нет скрытому сахару, да — полезному питью

«Надо больше пить!» — так твердят нам врачи, диетологи и фитнес-тренеры. И нет, они не имеют в виду газированные напитки, соки, сладкие кофе и чай. Ученые говорят, что чем больше в наших напитках сахара, тем больше его хочется: рецепторы «привыкают», питье с прежним уровнем сладости становится невкусным, требуется класть туда больше и больше «белого порошка».
Переизбыток сахара может привести не только к полноте и проблемам с зубами и кожей.
Врачи говорят, что от него из организма «вымываются» витамины группы B — а это чревато даже депрессиями — и кальций (это ведет к хрупкости костей).
Еще сладкие напитки совершенно не утоляют жажду. Так что давайте сойдемся на том, что пить надо воду. А вот как это делать с удовольствием и дополнительной пользой? На этот важный вопрос «Фонтанка» отвечает вместе с компанией «Акваника».
Чтобы питье было в радость, можно смешивать воду со вкусовыми добавками, в которых сахара нет или его минимум: цитрусовые соки (кофейную ложку на стакан, не больше), пряные травы, ломтики ароматных фруктов. Дайте воде с добавками постоять — так будет гораздо вкуснее.
Самый известный, пожалуй, рецепт вкусного и полезного прохладительного питья — это вода с ломтиками лимона и огурца. Для пикантного вкуса и красивого цвета можно добавить фиолетовый базилик.
Очень, говорят, неплохо отщипнуть листик домашнего алоэ и положить его в бутылку с водой. В этом растении есть витамины, минералы, антиоксиданты — а также семь из восьми незаменимых аминокислот, необходимых для поддержания здоровья.
Лимон — один из самых богатых природных источников витамина С. Его сок входит в состав многих народных средств от простуды, потому что он укрепляет иммунную систему. Стакан воды с лимоном с утра натощак стимулирует метаболизм. У японцев это считается таким же ритуалом, как почистить зубы.
Очень популярен в напитках корень имбиря. Он придает воде своеобразный остренький привкус, а еще, как и лимон, «разгоняет» обмен веществ и способствует похудению. И еще помогает от тошноты.
Очень трудно пить литрами чистую воду без добавок: на третьем стакане в день кажется, что больше уже не влезет. Да и хочется что-то вкусного, чтобы себя побаловать…
Сейчас в магазинах продается много сортов воды «со вкусом», но у многих в составе все-таки заявлен сахар. Поэтому надо или очень внимательно читать этикетку, или выбрать тот продукт, которому доверяешь.
Во многих магазинах уже появилась вода Aquanika Positive в необычных белых бутылках. В ассортименте три вида: алоэ, лимон, имбирь. В каждом рецепте основной ингредиент дополнен вкусовыми добавками, так что не отличишь от лучших домашних напитков: компанию алоэ составляет экстракт корицы, с лимоном соседствует вытяжка кардамона, а с имбирем — лимонный сок.
А если дома нет алоэ, а в ближайших магазинах — базилика? Да и резать, особенно твердый корень имбиря, настаивать, процеживать — это, может, и не долго, но все-таки отнимает время и внимание. И давайте будем честны: пить чаще всего хочется там, где проще купить готовый напиток.
Не просто можно, а нужно! Если вы пьете Aquanika Positive, то не только выполняете необходимую для здоровья процедуру, но и балуете свой вкус — а значит, поощряете себя. Помните, что позитивное подкрепление работает не только при дрессировке собак!
А еще с каждым глотком вы подбадриваете организм витаминами и минеральными веществами, которые содержатся в ингредиентах напитка, — сплошная польза.
То есть, в спортзале или на длительной прогулке можно употреблять не просто воду или минералку, а вкусную — да еще и полезную?
Aquanika Positive отлично подходит для обильного питья во время ОРВИ или других заболеваний с повышенной температурой. Во-первых, она не приедается, особенно если менять вкусы. А еще в ней содержится витамин С, который лишним при простуде не бывает, а ее ингредиенты — природные иммуномодуляторы.
При болезни врачи рекомендуют много пить, но не всегда есть силы сварить морс или выжать сок — тем более, что клюкву не каждый магазин доставит и заботливые родственники не у всех. Поможет ли этот продукт больным?
Причина теплового удара — потеря организмом соли. А в Aquanika Positive, кроме основных ингредиентов, добавляют немного розовой гималайской соли, которая предотвратит неприятные последствия.
Доза соли высчитана так, чтобы она не чувствовалась, а только подчеркивала ансамбль вкусовых добавок. И тем, кто следит за потреблением соли, волноваться не надо: в напитке ее совсем мало.
А вот если — это мы, конечно, мечтаем — пойти гулять летом на солнышке… Спасет ли эта вода от теплового удара?
В одной полулитровой бутылочке всего 1 калория и 1 «хлебная единица». Так что вода вполне подходит людям с низкой толерантностью к сахару.
Ну и какая же у этой воды калорийность со всеми добавками?
Напиток готовят на асептической линии всемирно известного немецкого производителя оборудования – компании Krones. В обработке используется бережная технология мгновенного нагрева и быстрого охлаждения в стерильной среде. Это позволяет не только получать напитки с сохранением всех вкусовых нюансов и полезных свойств соков, входящих в их состав, но и хранить их.
Осталось ли хоть что-то из полезных веществ в воде, которую обрабатывают? И хранится ли она, не теряя нужных свойств?
Воду добывают из собственной скважины в Нижегородской области и транспортируют в специальных емкостях — поэтому она остается чистейшей и вкусной даже без добавок.
Много было сказано про добавки, но ни слова про саму воду. Она откуда?
Многие полезные вещества разрушаются на свету. Например, витамин С настолько хрупкий, что разбить связи в нем могут и свет, и температура, и соприкосновение с воздухом. А если хранить воду в непрозрачной закрытой бутылке, то он сохранится дольше.
Так непривычно — белая непрозрачная бутылка...
Для тех, кто не хочет пить горячий чай, можно охлаждать его, разбавляя из бутылочки. Второй плюс такого использования, кроме комфортной температуры, — вкус чая: он приятно кислый от лимона или слегка острый от имбиря. Нет необходимости резать, вылавливать ломтики, спасать потом остаток фрукта или корня от засыхания.
А еще на воде с имбирем получаются очень вкусные соленые огурцы без дополнительных специй. Попробуйте!
Наверное, такую воду можно не только просто пить из бутылки, но и еще как-то использовать?
Материал публикуется специально дляООО «Акваника».
Автор: Алена Синицина Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены ООО «Акваника» Другие источники фотографий: Adobe Stock Дизайнер: Екатерина Елизарова