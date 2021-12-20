На особой высоте. В Петербурге можно купить трехуровневую квартиру

Два трехэтажных пентхауса в элитном жилом комплексе «Империал» до конца декабря доступны на специальных условиях. Они подойдут тем, кто ищет особое пространство, подчеркивающее статус владельца и не похожее на другие предложения в этом классе. А еще у этих квартир есть... небо. Панорамные окна пентхаусов, расположенные на высоте 70 метров, открывают перспективу «от горизонта до горизонта». Для центра это исключительная редкость: «Империал» стал последним жилым комплексом, которому в 2009 году в этом районе согласовали высоту выше 35 метров.