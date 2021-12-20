На особой высоте. В Петербурге можно купить трехуровневую квартиру
Два трехэтажных пентхауса в элитном жилом комплексе «Империал» до конца декабря доступны на специальных условиях. Они подойдут тем, кто ищет особое пространство, подчеркивающее статус владельца и не похожее на другие предложения в этом классе. А еще у этих квартир есть... небо. Панорамные окна пентхаусов, расположенные на высоте 70 метров, открывают перспективу «от горизонта до горизонта». Для центра это исключительная редкость: «Империал» стал последним жилым комплексом, которому в 2009 году в этом районе согласовали высоту выше 35 метров.
ЖК «Империал» уже сдан в эксплуатацию и заселен. Он по праву считается одним самых интересных проектов в этой части города. Девятнадцатиэтажные дома-башни с полукруглыми «вершинами» привлекают взгляд необычным видом и в то же время гармонично сочетаются с окружающим их сталинским ампиром.
Жилой комплекс находится чуть в стороне от магистрали, поэтому шум трафика до него не доносится. Из окон верхних этажей открывается завораживающая панорама Петербурга, в которой можно различить Исаакиевский и Никольский соборы, Новодевичий монастырь, Московские ворота. Станция метро «Фрунзенская» — в шаговой доступности. Автомобилисты легко доберутся в центр или за город, доедут до аэропорта.
Внутренняя территория «Империала» закрыта для посторонних, оснащена системой видеонаблюдения и постоянно охраняется. Здесь есть все, что нужно для комфортной жизни: магазины, аптеки, банкоматы, фитнес-центр, SPA-салон, а для маленьких жильцов — детский сад. Еще несколько расположены неподалеку, так что родителям есть, из чего выбрать. В окружении комплекса — частные и государственные школы, в том числе гимназия «Северная Венеция» и лицей № 278 с углубленным изучением иностранных языков.
Поблизости расположены многочисленные магазины, несколько крупных торговых центров, два многозальных кинотеатра, ледовый каток, площадка для игры в керлинг и даже парк аттракционов. Буквально в двух шагах — физкультурно-оздоровительный центр с 25-метровым бассейном.
Не удивительно, что квартиры в ЖК «Империал» пользуются спросом, а трехуровневых пентхаусов осталось всего два. Оба расположены в башне 1В: основное жилое пространство — на восемнадцатом и девятнадцатом этажах, выше — зимний сад. Одна из квартир попросторнее — 252,2 кв.м, из нее особенно хорош вид на Московский проспект и Новодевичий монастырь. Другая, площадью 230,8 кв.м, смотрит в противоположную сторону: из ее окон открывается панорама исторического центра Петербурга.
Размер обеих квартир позволяет владельцам ни в чем себя не ограничивать: устроить большую гостиную, несколько спален, кабинет, столовую, домашний кинотеатр. У каждого этажа — свой санузел, а террасы расположены на всех трех уровнях.
Похожих предложений среди элитной недвижимости Петербурга очень мало, а особые условия, предложенные застройщиком в этом декабре, делают редкие пентхаусы особенно привлекательными. До конца года их можно приобрести со скидкой: для большей квартиры она составляет 19,4%, а для меньшей — целых 25,5 %.*
При этом покупатели получают в подарок место в паркинге, которых в ЖК «Империал» целых два — подземный на 212 машино-мест с лифтом на все этажи и механизированный на 60 машино-мест.
Материал подготовлен специально для ООО «Л1 Строительная Компания №1».
* Организатор акции: ООО«Л1 Строительная Компания №1», юридический адрес: 196233, Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе, дом 52 литер а, пом. 92-н офис 4. ИНН: 7810269443, ОГРН: 1027804853559, КПП: 781001001. Сроки проведения акции: с 10 до 31 декабря 2021 года. Подробнее об условиях можно узнать насайтеили по телефону 8 (800) 505 05 35.