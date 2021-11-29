Япония и Италия, искусство и техника, Сальвадор Дали, Энди Уорхол, Винсент Ван Гог, Густав Климт, летающие гимнастки и звук — все это показал бренд Omoikiri на презентации новой коллекции Color and Art. Она прошла 24 ноября в Москве и собрала сотни промышленных и интерьерных дизайнеров, производителей мебели для кухни и дома и других званых гостей.
Япония и Италия, искусство и техника, Сальвадор Дали, Энди Уорхол, Винсент Ван Гог, Густав Климт, летающие гимнастки и звук — все это показал бренд Omoikiri на презентации новой коллекции Color and Art. Она прошла 24 ноября в Москве и собрала сотни промышленных и интерьерных дизайнеров, производителей мебели для кухни и дома и других званых гостей.
Это PUSHKA!
Все началось с награждения финалистов пятого Международного форума инноваций в промышленном дизайне PUSHKA, генеральным партнером которого является компания Omoikiri. Форум создан для поддержки и продвижения молодых дизайнеров.
Из московского снежного вечера гости перенеслись в Средиземноморье, наполненное яркими красками, известными произведениями искусства и любовью к цвету. Пока в одном из залов знакомились с новой коллекцией, созданной брендом в сотрудничестве с известными итальянскими производителями ELLECI, GALASSIA и TERZOFOCO, в другом награждали победителей форума.
В этом году событие состоялось после перерыва, пришедшегося на 2020 год. Молодые дизайнеры в качестве конкурсного задания должны были не только создать из моек и смесителей функциональную деталь кухни, но и взглянуть на их функционал и эстетику по-новому.
Почему бы не превратить смеситель в инструмент для заварки чая? Может ли мойка стать элементом декора, корни которого уходят в древнюю японскую философию Кинцуги — она учит ценить красоту истории и отпечаток времени на вещах?
— Я вдохновился японским отношением к истории, тем, как берегут японцы предметы старины, — рассказал один из победителей, студент Государственной художественно-промышленной академии имени Штиглица (Санкт-Петербург) Кирилл Мукасеев. — Я первокурсник и поэтому особенно горжусь, что моя работа получила высокую оценку настоящих профессионалов своего дела.
коллекция Color and Art
На кухню как в музей
Форум закончился. Победителей окружили компании друзей и коллег с поздравлениями, а гости продолжали прибывать, несмотря на столичные пробки. И вот началась презентация: лазерное шоу, волна ударных… Гости как завороженные смотрели на сцену, где после динамичного вступления музыканты исполнили классические арии итальянской оперы.
Не обошлось без магии: на сцене волшебным образом появился генеральный директор OMOIKIRI Павел Кейв, который еще несколько минут назад в другом зале рассказывал про новую коллекцию и беседовал с гостями. Правда, он переместился в виртуальную реальность на экране, но это не помешало ему успешно общаться с ведущим. Павел Кейв рассказал, что прошлый год помог переосмыслить многое. То, что казалось привычным и незаметным, вдруг приобрело огромную ценность. Например, цвет — сейчас, как никогда, он помогает украсить реальность и потому стал таким значимым.
— Каждое утро мы встаем, идем на кухню и что мы там видим? У некоторых это может быть кофемашина, столешница, а также смеситель и мойка. Мы подумали: можно ли изменить привычное ощущение на кухне? Можно ли сделать мойки и смесители такими, чтобы они создавали настроение? — поведал Павел Кейв. — В нашей лимитированной коллекции представлены премиальные кухонные смесители, мойки, тостеры и бытовая техника одного цвета. Каждый цвет вдохновлен чем-то уникальным из мира моды, мира искусства, мира люкса. Мы хотим, чтобы наш продукт изменил вашу жизнь, вашу кухню и создал настроение на весь день.
Традиции и новая реальность
О том, как удалось добиться такого насыщенного цвета и оформления, рассказали прибывшие на презентацию итальянские партнеры компании. Объединить новаторские стремления и многовековые традиции работы с керамикой, запечатлеть яркость цвета, обеспечив его долговечность, было нелегко.
— Это действительно визионерский и концептуальный проект для привычного оборудования кухонных пространств. Золотые, белые, черные, бронзовые цвета. Да, их мы часто видим в дизайне, но красочные вариации, которые сегодня представила компания, — это уникальные решения. Omoikiri уже не первый год становятся трендсеттерами. Изменение окружающей среды стало одним из важнейших запросов людей к предметам интерьера. И когда они меняют свой смысл — это очень важно. Ведь дом сегодня — это и место отдыха, и место встреч, переговоров, это место, формирующее нашу реальность, — считает президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий.
Итальянские эмоции и японское качество
Как сделать так, чтобы на несколько минут смолкли разговоры гостей и музыка в зале? Известному дизайнеру, искусствоведу и телеведущей Наталье Барбье нужно лишь было выйти на сцену.
— Коллекция попала в очень правильный психологический и точный момент. В ней есть японское качество, вдохновение итальянского дизайна, краски Средиземноморья. Всё это создает детали для интерьера, которые помогут почувствовать себя комфортно и уютно дома, — поделилась она впечатлениями.
Наталье Барбье
Коллекция Color and Art — это не только большая удача Omoikiri, но и шаг к новым достижениям, считает дизайнер интерьеров Алена Горская:
— Очень здорово, что мы сегодня увидели не только продукт, но и историю создания идеи: как были разработаны рисунки, почему именно они были выбраны. Такие детали и готовность рассказывать о них всегда влюбляют — в таком подходе чувствуется профессионализм бренда, его открытость аудитории. Безусловно, в этом стремлении есть стимул для дальнейших творческих шагов. Запечатлеть на мойке работы современных авторов? По-моему, неплохая идея.
— Коллаборация итальянской классики с ее яркостью, эмоциями и вкусом к жизни и японской точности и надежности — так хочется сказать о коллекции Color and Art. Сегодняшнее событие по своей эмоциональной наполненности вполне отражает суть коллекции, — рассказал представитель компании Mr.Doors Иван Жабин.
Алена Горская
Завершилась презентация, как и подобает итальянскому вечеру, музыкой: на сцену вышел приглашенный артист –— Леонид Агутин.
Поздравить компанию OMOIKIRI и познакомиться с ее новыми решениями собрались известные промышленные и интерьерные дизайнеры, представители мебельных и кухонных компаний России и Италии, известные медийные люди — Майк Шилов, Виталий Ставицкий, Андрей Золотов, Сергей Смирнов, Максим Кузин, Александра Санькова, Кира Разумникова, Игорь Глушан, Ольга Подольская, Алена Горская, Ольга Волык, Зарема Сайпудинова, Наталья Логинова и многие другие.
Павел Кейв, Генеральный директор OMOIKIRI
Виталий Ставицкий
Андрей Золотов
Наталья Барбье
Андрей Ильин, OMOIKIRI, финалистка форума Pushka, Академия Штиглица Сергей Хельмянов – доцент кафедры промышленного дизайна и транспортного дизайна Академии Штиглица
Материал подготовлен специально для компании Omoikiri
Автор: Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены пресс-службой компании Omoikiri Дизайнер: Заира Гамисония