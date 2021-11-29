Все началось с награждения финалистов пятого Международного форума инноваций в промышленном дизайне PUSHKA, генеральным партнером которого является компания Omoikiri. Форум создан для поддержки и продвижения молодых дизайнеров.



Из московского снежного вечера гости перенеслись в Средиземноморье, наполненное яркими красками, известными произведениями искусства и любовью к цвету. Пока в одном из залов знакомились с новой коллекцией, созданной брендом в сотрудничестве с известными итальянскими производителями ELLECI, GALASSIA и TERZOFOCO, в другом награждали победителей форума.



В этом году событие состоялось после перерыва, пришедшегося на 2020 год. Молодые дизайнеры в качестве конкурсного задания должны были не только создать из моек и смесителей функциональную деталь кухни, но и взглянуть на их функционал и эстетику по-новому.



Почему бы не превратить смеситель в инструмент для заварки чая? Может ли мойка стать элементом декора, корни которого уходят в древнюю японскую философию Кинцуги — она учит ценить красоту истории и отпечаток времени на вещах?

