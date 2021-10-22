Купи продукты — выиграй фотосессию с актрисой и новый iPhone

С 21 октября покупатели магазинов «Верный» смогут принять участие в акции «Верный себе, верный семье»*, приуроченной к девятилетию сети. Главным героем кампании стала Марина Федункив. Популярная актриса записала видео с поздравлением, а также снялась в ролике, который выйдет на экранах телевизоров. Главный приз акции, новый флагманский смартфон, актриса вручит победителю в Москве перед совместной фотосессией. Если победителем станет не житель столицы, его доставят в Москву на встречу со звездой за счет организаторов.

