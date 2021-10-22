Купи продукты — выиграй фотосессию с актрисой и новый iPhone

Купи продукты — выиграй фотосессию с актрисой и новыйiPhone
Хотите iPhone в подарок? А встречу и фотосессию со звездой российских комедий? Чтобы побороться за эти призы, достаточно купить любимые продукты и выполнить несколько несложных действий.
С 21 октября покупатели магазинов «Верный» смогут принять участие в акции «Верный себе, верный семье»*, приуроченной к девятилетию сети. Главным героем кампании стала Марина Федункив. Популярная актриса записала видео с поздравлением, а также снялась в ролике, который выйдет на экранах телевизоров. Главный приз акции, новый флагманский смартфон, актриса вручит победителю в Москве перед совместной фотосессией. Если победителем станет не житель столицы, его доставят в Москву на встречу со звездой за счет организаторов.
ГЛАВНЫЙ ПРИЗ
фотосессия с Мариной Федункив и новый смартфон
200 ЕЖЕДНЕВНЫХ ПРИЗОВ
денежные сертификаты и деньги на телефон
Как принять участие в акции*:
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Купить 3 продукта — участника акции брендов Pepsi, Adrenaline Rush, «Имунеле», «Чудо», Lay's, Lipton Ice Tea, Хрусteam, Cheetos «Фруктовый Сад», «Любимый» или J7 в универсаме «Верный»;
Чеки на сайте акции можно регистрировать до 1 декабря. А перед самым новым годом — 21 декабря — организаторы выберут обладателя главного приза.
Материал публикуется специально для магазина «Верный»
Фото и видео предоставлено магазином «Верный»
* Акция «Верный себе, верный семье» с 21.10.2021 по 21.12.2021, включая период выдачи призов. Организатор акции: ООО «Орандж»:, юридический адрес организатора:142000, Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, владение «ПАБЛИК ПРОПЕРТИ», стр. 1 ИНН; 7703274350 КПП; 500901001, подробнее об организаторе и условиях акции можно узнать на сайте https://vernyfamily.ru/