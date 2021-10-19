Голосуйте за самые достойные строительные проекты города

Отдать свой голос можно на странице голосования
. Авторизация не нужна, достаточно внимательно изучить список номинантов и нажать на стрелку рядом с описанием.
Лучших в каждой номинации объявят в середине ноября на торжественной церемонии.
Кроме того, профессиональное жюри выберет лучших в отрасли — назовет строительную компанию года, заслуженного строителя, а также лучший проект в области сохранения культурного наследия. Из лидеров голосования конкурса «Строитель города» будет сформирован список ТОП –
10 компаний, которые войдут в шорт-лист городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».
Конкурс «Строитель города» проводится СРО А «Объединение строителей СПб» при информационной поддержке городского портала «Фонтанка.ру».