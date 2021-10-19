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Голосуйте за самые достойные строительные проекты города
Петербуржцы могут сами выбрать лучшие строительные проекты, которые делают город лучше — красивым, комфортным и современным. Голосование определит победителей премии «Строитель города» в четырех номинациях.
Строительные компании, проектные организации и профессиональные объединения выдвинули на конкурс свои проекты домов, озеленения, благоустройства и архитектуры.

Дальше дело за читателями «Фонтанки» — вы сами выбираете облик своего города и лучшие идеи. Голосование открыто в нескольких номинациях:
Проект года
Голосуя за «Проект года», вы определяете строительный проект, ставший максимально значимым для Петербурга и изменивший его жизнь к лучшему.
Лучший проект благоустройства
В номинации «Лучший проект благоустройства» горожане выбирают современные, оригинальные и удобные для горожан идеи благоустройства.
Лучший проект в области зеленого строительства
В номинации «Лучший проект в области зеленого строительства» вы решаете, какой из проектов самый дружественный окружающей среде, снижающий нагрузку на нее.
Ожидание года
В категории «Ожидание года» победит самый ожидаемый жителями города проект.
Отдать свой голос можно на странице голосования. Авторизация не нужна, достаточно внимательно изучить список номинантов и нажать на стрелку рядом с описанием.

Лучших в каждой номинации объявят в середине ноября на торжественной церемонии.

Кроме того, профессиональное жюри выберет лучших в отрасли — назовет строительную компанию года, заслуженного строителя, а также лучший проект в области сохранения культурного наследия. Из лидеров голосования конкурса «Строитель города» будет сформирован список ТОП 10 компаний, которые войдут в шорт-лист городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние».

Конкурс «Строитель города» проводится СРО А «Объединение строителей СПб» при информационной поддержке городского портала «Фонтанка.ру».
Автор: Анна Романова

Специально для СРО А «Объединение строителей СПб»
*Организатор конкурса — СРО А «Объединение строителей СПб» (СРО-С-003–22042009, ИНН 7838029642, ОГРН 1087800006051), адрес: Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., д. 10. Сроки проведения: по 10.10.2021. Подробности об условиях конкурса — здесь.

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