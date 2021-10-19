Голосуйте за самые достойные строительные проекты города

Строительные компании, проектные организации и профессиональные объединения выдвинули на конкурс свои проекты домов, озеленения, благоустройства и архитектуры.



Дальше дело за читателями «Фонтанки» — вы сами выбираете облик своего города и лучшие идеи. Голосование открыто в нескольких номинациях:

