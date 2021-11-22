Хочется, чтобы главный праздник года был запоминающимся. А еще веселым, красивым и при этом не слишком затратным для бюджета. Что тут можно придумать? Заменить развлекательную программу концертом самодеятельности? Попросить сотрудников накрыть стол из блюд, приготовленных дома? Предлагаем лайфхак, о котором вы, возможно, не знали, — сборный новогодний корпоратив.
Это проверенный формат, и он уже несколько лет пользуется популярностью у петербургского бизнеса — от представителей сферы услуг до производственных предприятий. Суть его в том, что на одной площадке собираются сотрудники 5–6 компаний и вместе встречают Новый год. Непривычно? Давайте разберемся, каковы главные плюсы вечеринки в складчину.
Анна Коваленко, директор ресторана Beef Vosem
— Мы проводим сборные корпоративы каждый год, и опыт всегда был исключительно позитивным, — рассказывает директор ресторана Beef Vosem Анна Коваленко. — Компаниям такой формат помогает сократить праздничный бюджет — ведь стоимость программы разбивается между несколькими заказчиками. Кроме того, это отличный способ завести новые полезные знакомства и добавить корпоративу веселья. Он особенно актуален, если коллектив исключительно женский или мужской, и сотрудникам уже скучновато друг с другом.
Чем угоститься?
Как правило, во время сборных корпоративов используется готовое банкетное меню. В нем есть варианты блюд на выбор, так что каждый найдет что-то, отвечающее его предпочтениям. Вес угощения заранее рассчитан, чтобы никто не остался голодным. Для представителя компании, занимающегося организацией праздника, банкетное меню удобнее всего: не нужно опрашивать сотрудников, выясняя, что они собираются есть.
В этом году Beef Vosem впервые предложит гостям сборного корпоратива возможность заказывать блюда по основному меню. «А-ля карт» расширяет выбор и позволяет попробовать что-то необычное.
— В этом случае лучше горячее подавать индивидуально каждому, а холодные закуски оставить на столе на весь праздник, — подсказывает Анна Коваленко. — Гости смогут плотно поесть и начать веселиться. Если кто-то проголодается в процессе, ему будет чем подкрепиться.
Что касается напитков, специалисты рекомендуют полагаться на барную карту ресторана: так вы не рискуете столкнуться с непроверенным или некачественным алкоголем.
Как развлекаться?
Программу не стоит усложнять: достаточно ведущего и живой музыки. Задача первого — представить компании друг другу, объединить коллективы с помощью конкурсов, а затем «растормошить» собравшихся каким-нибудь энергичным соревнованием. Когда гости перезнакомятся и как следует проникнутся новогодним настроением, они смогут все вместе повеселиться на танцполе.
Важная деталь: выбирая музыкальную группу, отдавайте предпочтение коллективу с универсальным репертуаром. Если артисты работают только в одном жанре — будь то рок, шансон или танцевальная музыка, — их выступление, скорее всего, понравится лишь небольшой части гостей.
Где искать атмосферу?
Площадка играет большую роль в создании праздничного настроения. Чтобы вечеринка задалась с самого начала, стоит найти место с удачным расположением, до которого легко добраться и на машине, и на общественном транспорте.
Наверняка запомнится корпоратив, устроенный в панорамном заведении в живописном центре города. Beef Vosem, например, находится на восьмом этаже отеля «Москва». Из окон ресторана открывается впечатляющий вид: Нева с мостом Александра Невского, Лавра, атмосферные крыши Санкт-Петербурга.
Интерьер Beef Vosem эффектный, но при этом достаточно нейтральный. Пространство в стиле лофт отлично подходит для новогоднего корпоратива. Но здесь проводят и другие мероприятия — например, свадьбы и дни рождения. Приветливый персонал всегда рад и новым гостям, и постоянным посетителям.
Какую дату выбрать?
В этом году сборный новогодний корпоратив в Beef Vosem пройдет 24 декабря. Если такой формат вам интересен, то вы еще успеваете присоединиться к веселью. Нажмите на кнопку, чтобы узнать больше!