— Мы проводим сборные корпоративы каждый год, и опыт всегда был исключительно позитивным, — рассказывает директор ресторана Beef Vosem Анна Коваленко. — Компаниям такой формат помогает сократить праздничный бюджет — ведь стоимость программы разбивается между несколькими заказчиками. Кроме того, это отличный способ завести новые полезные знакомства и добавить корпоративу веселья. Он особенно актуален, если коллектив исключительно женский или мужской, и сотрудникам уже скучновато друг с другом.