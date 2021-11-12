Разбираемся, как стареет наше лицо, получится ли обратить процесс вспять и какие возможности есть у современной косметологии.
Обычно первые возрастные изменения бывают заметны примерно с 35 лет. Чаще всего к косметологу обращаются, если меняется овал лица, опускаются уголки глаз, появляются мимические морщины. Кто-то борется с глубокими носогубными складками, добавляет недостающий объем скул.
В межклеточных структурах тканей становится меньше гиалуроновой кислоты, поэтому клетки, ответственные за выработку коллагена и эластина, начинают производить уже не такой качественный «продукт». А ведь именно из этих двух веществ состоят волокна, формирующие каркас лица.
На самом деле процесс запускается еще раньше — около 30 лет
— Сначала страдает тонус кожи. Позже — к 35–40 годам — происходит нарушение связочного аппарата,— рассказывает Марина Лопаткина, дерматолог, врач-косметолог Клиники Пирогова. — В частности, ослабевает связка, идущая от угла глаза к уху. На ней держится каркас лица, разделяющий верхний и нижний жировые пакеты. Из-за ее ослабления в средней трети лица начинается провисание, под глазами возникают малярные мешки, в нижней трети появляются «брыли». Таким образом, овал лица полностью изменяется.
Сегодня одной из самых передовых, по мнению Марины Лопаткиной, является технология сфокусированного ультразвука, позволяющая проводить безоперационный лифтинг. Она применяется в том числе в аппарате Liftera, который доступен в Клинике Пирогова. Второе место Марина отводит CO2-лазеру, позволяющему сокращать площадь выбранного участка кожи на 10–20% и таким образом подтягивать ткани. На третью ступеньку косметологического пьедестала врач ставит лазерную установку Fotona, на которой можно выполнить 4D-омоложение лица.
Максимального результата обычно позволяет достичь объединение аппаратных процедур с инъекциями: например, ультразвука с волюметрической коррекцией, то есть восполнением утраченного объема при помощи филлеров.
— Положительный эффект комбинации «ультразвук плюс филлеры» может длиться до 3–4 лет, — отмечает Марина Лопаткина. — При этом необходимо подходить к процессу разумно. Важно, чтобы доктор следовал протоколам, а пациент не увлекался гиперкоррекцией. Если заявлено в инструкции к филлеру, что он действует 24 месяца, не следует записываться на инъекции раньше этого времени. Если известно, что три процедуры сфокусированного ультразвука раз в 4–6 месяцев дают эффект на 3 года, не стоит делать второй курс через полтора.
Чтобы эффект от процедур сохранялся дольше и был более заметным, к борьбе за красоту подключается эндокринология. Косметолог обязательно направит пациентку к специалисту, особенно если заметит высыпания, тусклый цвет лица, бледность, избыточный рост волос. Все эти проявления могут быть признаками эндокринных отклонений.
Косметолог предупреждает!
Остерегайтесь процедур и препаратов, если их стоимость намного ниже обычной. Они могут оказаться, как минимум, неэффективными.
— К проблеме нужно подходить комплексно, — считает Марина Лисянская, врач-эндокринолог Клиники Пирогова. — Необходимо искать причину внутри, только тогда мы сможем добиться стойкого результата, улучшить состояние кожи надолго. Пока не устранишь все дефициты и дисбалансы, которые есть в организме, процедуры и косметические средства либо не будут работать, либо будут действовать в половину своей эффективности. Поэтому я считаю правильным то, что врачи-косметологи направляют к эндокринологам. И потом мы, работая в тандеме, добиваемся устойчивых результатов.
Коррекция на дому у мастера или в непроверенном салоне может быть небезопасной.
У оборудования для аппаратной косметологии должны быть разрешения на применение в России.
Будьте аккуратнее, самостоятельно выбирая маски и кремы в интернет-магазинах. Лучше, если уход подберет специалист.
Если женщина входит в возраст менопаузы, правильно подобранная терапия работает на перспективу. Она может замедлить процесс старения, сделать будущие косметологические процедуры эффективнее, а их воздействие — длительнее.
Умеет ли эндокринология бороться с признаками старения?
Косметолог в союзе с эндокринологом решает широкий круг задач: работает с качеством и тонусом кожи, мимическими морщинами, ранними признаками старения. Когда возрастные изменения становятся значительными, за дело берется пластический хирург.
— Операция необходима, когда есть большие избытки кожи или контурные дефекты, которые не получится скорректировать малоинвазивными методиками, — объясняет Егор Парыгин, пластический хирургКлиники Пирогова. — Многие пациенты считают, что грыжи на веках можно убрать исключительно с помощью липолитиков или косметологических процедур. В реальности же только блефаропластика способна скорректировать подобные изменения.
— Я всегда говорю, что хирурги и косметологи не конкуренты, а помощники друг для друга, — подчеркивает врач. — Например, инъекции ботокса при эндоскопической подтяжке лба корректируют мышечный компонент, а мы работаем со связочным аппаратом и иссечением объемов кожи. И в сумме получается хороший комплексный эффект.
По словам Егора Парыгина, после пластики лица косметические процедуры не просто можно, а нужно делать. Они поддерживают эффект от операции и являются частью комплексного подхода, который всегда дает лучший результат, чем применение какой-то одной методики.
Главное о клинике Пирогова
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Отделение косметологии Клиники Пирогова на протяжении многих лет помогает женщинам сохранять природную красоту. Здесь работает команда специалистов, которые всегда в курсе мировых тенденций и практикуют современные нехирургические методики.
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С 1999 года помогает пациентам бережно следить за здоровьем и исполнять мечты о привлекательной внешности. Клиника состоит из 17 отделений с полной медицинской помощью — от первичной консультации до сложных операций. В ее штате — более 80 опытных врачей.
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Пластические хирурги клиники известны не только в России, но и за рубежом. Они выполняют омолаживающие операции на лице, ринопластику, увеличение, уменьшение и подтяжку груди, липопластику, абдоминопластику и многие другие операции.
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В 2021 году Клиника Пирогова признана лучшей клиникой пластической хирургии в Петербурге по версии народного рейтинга частных клиник города порталов «Доктор Питер» и «Фонтанка.ру».
Материал подготовлен специально для Клиники Пирогова.
Лицензия ЛО-78-01-010111 от 27 августа 2019 года.
Автор: Мария Семенова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены Клиникой Пирогова. Другие источники фотографий и иллюстрация: Stock.Adobe Дизайнер: Екатерина Елизарова