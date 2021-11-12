— Положительный эффект комбинации «ультразвук плюс филлеры» может длиться до 3–4 лет, — отмечает. — При этом необходимо подходить к процессу разумно. Важно, чтобы доктор следовал протоколам, а пациент не увлекался гиперкоррекцией. Если заявлено в инструкции к филлеру, что он действует 24 месяца, не следует записываться на инъекции раньше этого времени. Если известно, что три процедуры сфокусированного ультразвука раз в 4–6 месяцев дают эффект на 3 года, не стоит делать второй курс через полтора.