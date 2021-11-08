Водитель едет по трассе или по улице своего города. Слушает любимую музыку или подкаст, наслаждается уютом автомобиля, защищающего от непогоды за окном. Думает ли он об асфальте под колесами? Вряд ли. Полотно ровное, без выбоин. Зимой не трескается, летом не плавится. Да и частую перемену погоды в межсезонье отлично выдерживает. Считаете, картинка получается слишком радужной? На самом деле такую идеальную дорогу вполне можно построить — нужно только знать «секретный» компонент.

