Водитель едет по трассе или по улице своего города. Слушает любимую музыку или подкаст, наслаждается уютом автомобиля, защищающего от непогоды за окном. Думает ли он об асфальте под колесами? Вряд ли. Полотно ровное, без выбоин. Зимой не трескается, летом не плавится. Да и частую перемену погоды в межсезонье отлично выдерживает. Считаете, картинка получается слишком радужной? На самом деле такую идеальную дорогу вполне можно построить — нужно только знать «секретный» компонент.
Предлагаем вам пройти интерактивный квест, чтобы узнать, что специалисты добавляют в современное дорожное покрытие и где они этот полезный продукт берут. А составить квест нам помогли эксперты компании «Газпромнефть — Битумные материалы».
Да, надежная дорога начинается именно с нее. Но из всех продуктов переработки нефти нужен только один — гудрон. Чтобы узнать, как его получают и во что потом перерабатывают, взгляните на инфографику.
Надо что-то делать с этой нефтью!
Шаг 1
Месторождение
Атмосферная колонна
Вакуумная колонна
сырая нефть
мазут
гудрон
Кликни на иконки, что запустить инфографику
Следующий шаг — превращение гудрона в битум, который уже почти то, что вы искали, но еще не совсем. Для этого вам понадобится специальная битумная установка — например, такая, как на Московском НПЗ «Газпром нефти».
Где создают битум?
Шаг 2
Природный битум — один из древнейших строительных материалов, который когда-то добывали в местах выхода нефти на поверхность Земли. Считается, что его начали использовать для изготовления посуды даже раньше, чем глину. В Древнем Шумере битум смешивали с песком, чтобы производить кирпич. Также этот материал применяли при строительстве дорог и оросительных систем, для создания мозаик.
Битум отправляется на специализированный завод, где производят тот самый секретный компонент идеальной дороги — полимерно-битумное вяжущее (ПБВ).
Чтобы получить ПБВ, обычный битум смешивают со специальными полимерами. Все происходит в специальных коллоидных мельницах. В результате молекулы полимеров создают необходимые связи — и получается продукт с новыми свойствами, то есть ПБВ.
Для производства ПБВ используют полимеры типа СБС (стирол-бутадиен-стирол). Благодаря модификации битум становится долговечнее, лучше сопротивляется деформации и хорошо переносит высокие и низкие температуры.
Индивидуальные рецептуры ПБВ, предназначенные для определенного региона и конкретной дороги, разрабатывает Научно-исследовательский центр «Газпромнефть — Битумные материалы». При этом специалисты могут подобрать не только состав ПБВ, но и состав асфальтобетона, учитывающий климат, условия эксплуатации, интенсивность движения и другие факторы.
Без ПБВ не обойтись при экстремальных температурах эксплуатации и на трассах с интенсивным трафиком, по которым многочисленные грузовики и автомобили двигаются с большой скоростью.
Если зимой морозы, летом жара и проезжает более 2000 машин в сутки, добавляем в покрытие секретный компонент. Для остальных случаев подойдет качественный базовый битум.
Затем ПБВ отправляют заказчикам — компаниям, которые строят дороги. На небольшие расстояния, до 2000 км, материал везут в горячем и жидком виде — в автоцистернах-термосах.
Откуда едет термос?
Шаг 4
Слив
Термос емкостью 25–30 кубометров
Заливная горловина
Автоцистерна проезжает до 2000 км, сохраняя продукт горячим
Если нужно доставить ПБВ за рубеж или на другой конец континента, используют кловертейнеры — контейнеры из многослойного картона объемом 1000 литров. Разлитый в них ПБВ остывает и становится твердым, поэтому его можно подолгу хранить при разной влажности и температуре. Его отгружают по мере необходимости — строителям остается лишь распаковать и разогреть.
«Газпромнефть-Битумные материалы» — один из лидеров российского рынка полимерно-битумных вяжущих. Производства компании расположены в шести регионах России, в том числе в Рязани. Заводы расставлены таким образом, чтобы свежий ПБВ добирался до дорожников ещё горячим. Так решается задача обеспечения продуктом всех потребителей.
Для нашего города оптимальным вариантом является ПБВ 60. Посмотрите на дорожные объекты, в которых использовался этот «секретный» компонент. Каким из них вы пользуетесь чаще всего?
Ищем секретный компонент в Петербурге
Шаг 5
используйте скроллинг вниз, чтобы посмотреть все объекты
Невский проспект
Западный скоростной диаметр
Кольцевая автомобильная дорога
Дорожная инфраструктура «Лахта-Центра»
Гоночная трасса «Игора Драйв» в Ленобласти
Трасса «Сортавала» в Ленобласти
Федеральная трасса М-11 «Нева»
Невский проспект
Западный скоростной диаметр
Кольцевая автомобильная дорога
Дорожная инфраструктура «Лахта-Центра»
Гоночная трасса «Игора Драйв» в Ленобласти
Трасса «Сортавала» в Ленобласти
Федеральная трасса М-11 «Нева»
Полимерно-битумное вяжущее обычно занимает около 5% в составе асфальтобетона. И именно такое количество «секретного» компонента радикально меняет свойства асфальтобетона в лучшую сторону. Наведите курсор на пиктограммы, чтобы раскрыть все возможности ПБВ.
Считаем плюсы
Шаг 6
Покрытие с ПБВ лучше противостоит образованию колейности
Срок эксплуатации без ремонта в 2–3 раза дольше, чем у дорожного покрытия с обычным битумом
Позволяет асфальту выдерживать экстремальные температуры
Уменьшает риск разрушения асфальта из-за «переходов через ноль»
Расскажите друзьям-автомобилистам про секрет идеальной дороги
Публикация подготовлена специально для ООО «Газпромнефть — Битумные материалы».
Автор: Мария Семенова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены ООО «Газпромнефть — Битумные материалы» Другие источники фотографий: Михаил Огнев, Adobe.Stock Дизайнер: Екатерина Елизарова