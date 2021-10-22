Куда отдать ребенка, чтобы получить хорошее образование
Классы на восемь человек, отсутствие домашнего задания и тьютор вместо классного руководителя. Как устроена частная школа «Траектория жизни» на Крестовском, «Фонтанке» рассказала основатель и директор учебного заведения Наталья Капируля. Нашему журналисту было очень интересно на этой экскурсии. Если задумываетесь об альтернативном образовании для своего ребенка, прочитайте!
Куда отдать ребенка, чтобы получить хорошее образование
Классы на восемь человек, отсутствие домашнего задания и тьютор вместо классного руководителя. Как устроена частная школа «Траектория жизни» на Крестовском, «Фонтанке» рассказала основатель и директор учебного заведения Наталья Капируля. Нашему журналисту было очень интересно на этой экскурсии. Если задумываетесь об альтернативном образовании для своего ребенка, прочитайте!
Мы сразу понимаем, что находимся в особенной школе. Но удивляет не только уютная, почти домашняя обстановка, но и сам подход к обучению. Четыре возрастных ступени в «Траектории жизни» — четыре особых мира, в каждом из которых — свои проблемы и задачи.
Дошкольники (3,5 года – 6 лет)
В игре и творчестве осознают радость познания мира.
В начальной школе (1–4 классы)
Ребят «учат учиться».
Средняя школа (5–7 классы)
Развивает самостоятельность учеников и готовит их к «академическому натиску»: он ждет ребят в старшей школе и будет только расти год от года. В этом же возрасте важно познакомить детей с многообразием мира профессий.
В старшей школе (8–11 классы)
Школьники получают крепкую базу по всем предметам и глубокие знания — по приоритетным. Здесь готовят не только к ОГЭ, ЕГЭ и бакалавриату, но и закладывают основы будущего профессионального пути.
Наталья Капируля
«Мы отказались от домашних заданий. Эта форма обучения уже устарела. Навыки самостоятельной работы прививаем прямо на уроке, когда учитель дает ребятам время на самостоятельную отработку. А как учить наизусть и работать с информацией, школьники узнают на занятиях «Техники эффективного обучения», которые у нас есть с первого класса».
Генеральный директор
Кабинеты
Уютные и компактные, ведь в каждом классе учатся максимум 8 человек. По мнению преподавателей, это сильно помогает в обучении: педагог не тратит время на поддержание дисциплины и может уделить внимание каждому ребенку. Школьникам тоже комфортно в небольших коллективах. А чтобы учеба стала еще эффективнее, ребят по результатам тестирования делят на подгруппы — по уровню подготовки, темпу восприятия информации и работоспособности.
Расписание уроков: единого расписания для класса мы в «Траектории жизни» не увидим — у каждого индивидуальный план из двух частей: базовой и вариативной. Последняя учитывает желания и наклонности школьника. Например, в первом классе обязательными будут обучение грамоте, математика, английский язык, спорт, искусство и еще несколько предметов. В качестве вариативных можно выбрать китайский, ментальную арифметику (способ развития детского интеллекта с помощью быстрого счета в уме — Прим. авт.) или лабораторию интеллектуальных игр. А еще программирование или хип-хоп на английском. Выбор очень широкий.
Наталья Капируля
«Если мы посмотрим на образцовые школы Великобритании и Швейцарии, то увидим, что на три месяца детей на каникулы никто не отпускает — за это время ребята многое забывают. Но, поскольку в нашем менталитете заложено, что летом дети должны отдыхать, мы разработали для учеников четыре интересных и содержательно разных образовательных модуля на это время: квесты, викторины, мастер-классы и т.д. Ребята воспринимают их как день рождения, который затянулся на две недели, но это тоже образование, которое не в тягость, а в радость».
Генеральный директор
Музыкальные классы
В этой школе творчество считают очень важным для развития. Сольфеджио ребята занимаются группами, а уроки фортепиано, вокального и актерского мастерства — только индивидуальные.
Учительская
Здесь мы встретим, как обычно, учителей-предметников, но не только их. Еще в школе работают тьюторы и наставники. Первые отвечают за образовательный результат, вторые — за «настроение» класса, которое складывается из взаимоотношения ребят, общих выездов, психологического комфорта в школе. У каждого ребенка есть два опорных взрослых, с которыми постоянно можно быть на связи.
Наталья Капируля
«Есть такой миф, что частная школа — это риск взрастить инфантильных избалованных детей, которым ничего не нужно. Мне очень печально, что такое мнение существует. Мы ставим цель превзойти результаты, которые могли быть в массовой школе. Хотим воспитать самостоятельных взрослых людей, которые знают, чего они хотят от жизни и как этого достичь».
Генеральный директор
Теннисные корты
Все наслышаны, что занятия теннисом — удовольствие недешевое. Ученики «Траектории жизни» могут заниматься на кортах рядом со школой — и это будет обязательная физкультура! А могут выбрать гимнастику или джиу-джитсу. И даже аэротрубу! Такая возможность тоже есть.
Столовая
В школе собственные повара, которые ежедневно вкусно кормят ребят обедом, завтраком и ужином. Все меню — безлактозное и безглютеновое.
Гардероб
Приходя в школу, ученики складывают в специальные железные ящички мобильные телефоны. Все необходимые для обучения гаджеты есть в классах, а на переменах смартфоны, по мнению педагогов, лишние. «Цифровая диета» помогает сосредоточиться на обучении. И если никто не утыкается в экран, то больше времени остается на живое общение, ценнее которого, по мнению школы, нет ничего.
Наталья Капируля
«Я педагог в третьем поколении: выросла в школе, которую мои родители создали в Москве — в том числе для меня. Я постоянно находилась в некоей педагогической лаборатории, посетила много школ за рубежом. Все лучшее, что видела в жизни, стараюсь воплощать в «Траектории жизни»».
Генеральный директор
У частной альтернативной школы три филиала — два на Крестовском острове, третий — в Репино:
У частной альтернативной школы три филиала — два на Крестовском острове, третий — в Репино: