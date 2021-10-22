Расписание уроков: единого расписания для класса мы в «Траектории жизни» не увидим — у каждого индивидуальный план из двух частей: базовой и вариативной. Последняя учитывает желания и наклонности школьника. Например, в первом классе обязательными будут обучение грамоте, математика, английский язык, спорт, искусство и еще несколько предметов. В качестве вариативных можно выбрать китайский, ментальную арифметику (способ развития детского интеллекта с помощью быстрого счета в уме — Прим. авт.) или лабораторию интеллектуальных игр. А еще программирование или хип-хоп на английском. Выбор очень широкий.

