Про призвание. Где петербургским подросткам помогут выбрать профессию

Вместе с педагогами и психологами слушатели курса будут искать ответ на важный вопрос «чем я хочу заниматься?» Ученики 5-7 классов познакомятся с разными профессиями, в том числе появившимися в мире совсем недавно. За две недели насыщенных занятий они поймут, что им понравилось, а где было некомфортно. Ребятам из 8-11 классов наставники предложат выбрать одно направление и развивать навыки только в нем. Таких направлений восемь: