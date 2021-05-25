Про призвание. Где петербургским подросткам помогут выбрать профессию
Киберспорт илиHoReCa? Дизайн или предпринимательство? Понять, в чём призвание ребёнка-подростка, сложно. По мнению креативной команды петербургской школы «Траектория жизни», лучший способ сделать правильный выбор — много пробовать. Такую возможность преподаватели дадут: к началу каникул они подготовили летний интенсив «РRО призвание».
ЧТО? Курс профессиональной ориентации, меняющий представления детей о себе и своём месте в мире.
ГДЕ? Организатор — школа «Траектория жизни». Площадка проведения мероприятия — KOD (Центр перемещений во времени) и территория партнеров программы.
КОГДА? 31 мая -11 июня 2021 года.
Вместе с педагогами и психологами слушатели курса будут искать ответ на важный вопрос «чем я хочу заниматься?» Ученики 5-7 классов познакомятся с разными профессиями, в том числе появившимися в мире совсем недавно. За две недели насыщенных занятий они поймут, что им понравилось, а где было некомфортно. Ребятам из 8-11 классов наставники предложат выбрать одно направление и развивать навыки только в нем. Таких направлений восемь:
Дизайн, искусство, архитектура.
Финансы, банковское дело, инвестиции.
Биология, химия, медицина.
Журналистика, медиа, PR.
Предпринима-тельство, бизнес.
IT, VR, киберспорт, разработка.
Искусство съёмки, фото, видео, медиа.
Отельный, ресторанный бизнес, нутрициология.
Обо всех сферах деятельности ребята узнают не только в теории. Их ждут интересные встречи с профессионалами: выезды, интервью, практикумы. Готовность поделиться опытом со школьниками подтвердили эксперты в различных областях:
Наталья Капируля, основатель Школы «Траектория жизни».
Денис Котов, книжник, общественный деятель, основатель книжной сети «Буквоед».
Дарья Вакульская, автор проектов и идеолог архитектурного бюро Olymp Group Design Studio.
Ксения Дубяго, автор проекта #theylovetoeat.
Артем Балаев, продюсер общественных пространств и гастрономических кластеров, в прошлом продюсер фестиваля «О, да! Еда!».
Никита Калашников, генеральный директор федеральной бизнес-брокерской компании «Альтера Инвест».
Александр Максимов, руководитель направления виртуальной реальности центра KOD.
Игорь Лавров, лэвел-дизайнер и программист.
Надежда Папудогло, главный редактор проекта «Мел».
Мария Зеленцова, лид-дизайнер в школе Kodland.
Мария Грудина, создатель инновационного курорта «Первая Линия. Health Care Resort».
Кирилл Дьяковский, генеральный директор АО «Третий парк».
Ольга Коваленко, директор по персоналу, интернет-агентство Риалвеб.
Евгений Виноградов, заместитель руководителя проекта «Атлас новых проектов».
Егор Севастьянов, режиссер, оператор, фотограф.
Александр Ефремов, менеджер BIOCAD по привлечению талантов.
И это далеко не весь список спикеров, которые готовы поделиться с подростками своими знаниями.
Яркие впечатления — это прекрасно. Но слушатели курса «РRО призвание» получат еще и массу полезных навыков, которые пригодятся в учебе:
Умение эффективно общаться.
Способность анализировать.
Опыт проектной деятельности.
Опыт командной работы.
А чтобы не перегрузить подростков (лето всё-таки!), в плотном расписании оставили время для вкусных завтраков/обедов/ужинов и прогулок на свежем воздухе.
Итогом двухнедельного интенсива станет выбор школьником двух школьных предметов для углублённого изучения и презентация всей работы, на которую пригласят родителей. И, возможно, новая цель в жизни вашего ребёнка.