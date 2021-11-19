Как вы проведете вечер пятницы? Активно или, напротив, устроите себе релакс? Выбирайте самый близкий вам вариант ответа. А мы покажем, как обновить квартиру, чтобы любое домашнее занятие доставляло радость.
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Время игры пролетит незаметно на действительно удобных стульях Princeton датского бренда BoConcept. Эта стильная многофункциональная мебель для жизни не только обеспечит качественный отдых, но и украсит любую гостиную или столовую. Такова философия дизайна североевропейской страны: прагматичность и эстетика.
Даже если на пятничный ужин соберутся все близкие, места хватит: у стола Kingstonв скандинавском стиле есть дополнительная столешница. Раскладываясь, он достигает почти трех метров. Причем трансформируется стол одной рукой, без лишних усилий. Модель Kingston — произведение одного из самых опытных дизайнеров датского бренда, Мортена Георгсена: он создает интерьеры для BoConcept с 1993 года.
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Поставьте ноутбук на письменныйстол Cupertino и начните подготовку будущего путешествия. Во встроенные ящики для хранения положите необходимое: документы, путеводители и блокнот. Маленький домашний офис будет удобным, но останется опрятным. Этот необычный письменный стол с несколькими отделениями вместо одной столешницы разработан в датской студии ARDE, основанной Рене Хугардом.
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Чтобы жилище подчеркнуло вашу индивидуальность, добавьте в интерьер стильные аксессуары: чаши, вазы или скульптуры. Белые птицы из камня от BoConcept или фактурные листья из металла точно не оставят равнодушными гостей и будут всегда поднимать настроение вам. Так как обновление — творческая, но непростая задача, пригласите дизайнера компании домой. Он с готовностью подскажет, какие штрихи нужны именно вашему пространству.
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Если уж и наслаждаться кино, то на удобном диване Osaka с удлиненными сиденьями — комфортно будет всем зрителям. Плавный силуэт в духе 60-х годов подарит вам ощущение чего-то киношного, перенесет в эпоху покорения космоса и рождения андеграунда. Именно таким должен быть современный диван, считает автор этой модели — дизайнер Андерс Норгаард, получивший множество наград и международное признание.
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Как провести вечер пятницы — решать вам. Но мы уверены: вся мебель датского бренда BoConcept располагает к отдыху — спокойными цветами, приятной фактурой, эргономичным дизайном. Ее создают для жизни, отсюда и датское слово Bo («жить») в названии. Эти предметы выбирают те, кто считает: хорошо потрудился — значит, можно и взять паузу. Такую философию разделяет команда известных дизайнеров и производителей предметов интерьера из Европы.
Как провести вечер пятницы — решать вам. Но мы уверены: вся мебель датского бренда BoConcept располагает к отдыху — спокойными цветами, приятной фактурой, эргономичным дизайном. Ее создают для жизни, отсюда и датское слово Bo («жить») в названии. Эти предметы выбирают те, кто считает: хорошо потрудился — значит, можно и взять паузу. Такую философию разделяет команда известных дизайнеров и производителей предметов интерьера из Европы.
Как провести вечер пятницы — решать вам. Но мы уверены: вся мебель датского бренда BoConcept располагает к отдыху — спокойными цветами, приятной фактурой, эргономичным дизайном. Ее создают для жизни, отсюда и датское слово Bo («жить») в названии. Эти предметы выбирают те, кто считает: хорошо потрудился — значит, можно и взять паузу. Такую философию разделяет команда известных дизайнеров и производителей предметов интерьера из Европы.
Кстати, на покупке дизайнерской мебели можно сэкономить. Совсем скоро начинается неделя распродаж — Black Week, — которая будет проходить с 20 по 29 ноября*. Все покупатели получат скидку 25% на весь ассортимент при заказе из Дании. Так что можно устроить еще один вариант пятничного времяпрепровождения — обратиться в салон и обновить обстановку, сохранив в кошельке до четверти ее стоимости.
В сезоне 2021/2022, когда дом остается едва ли не единственным оазисом спокойствия в море тревожных новостей, BoConcept делает ставку на:
Сейчас как никогда актуальны все оттенки серого, создающие атмосферу спокойствия и умиротворения. В моде и коричневая палитра — естественного и одновременно роскошного цвета. Актуален и многослойный зеленый — глубокий, насыщенный, хорошо сочетающийся с другими натуральными цветами. Гордость колористов — гематитовый красный, напоминающий яркую почву юга. Оттенки желтого и охры добавят солнца в ваш интерьер.
Приблизьтесь к природе. Наряду с живыми цветами наполните пространство стильными букетами из искусственных растений, которые соберут дизайнеры BoConcept. Дополните интерьер флористическими скульптурами из камня и металла.
Он создает особую теплоту, комфорт, гармоничность в доме. В салонах датского бренда можно выбрать текстиль, подушки, пледы, ковры, тактильно приятную обивку для мягкой мебели из букле или вельвета.
В ход идут только естественные материалы: дубовый шпон, керамика, мрамор и даже … шифер, из которого делают стильные аксессуары. В обивке также используются натуральные ткани: вискоза, лен, хлопок, шерсть, кожа.
Его отличает простота, долговечность мебели и ее функционал.
Трендовые цвета
Биофильный дизайн
Камерный интерьер
Экологичность
Демократичный дизайн
Создайте свой стиль: каждый предмет мебели датского бренда можно адаптировать под себя — выбрать размеры, конфигурацию, материал, цвет. Дизайнеры компании всегда готовы прийти на помощь: пообщавшись с вами в салоне, дома или онлайн, они выберут подходящие предметы из коллекций бренда, создадут 3D-проекцию и оформят пространство так, как хочется именно вам. И пусть все в доме будет в радость.
Материал подготовлен специально для BoConcept.
* Акция Black Week действует с 20 по 29 ноября 2021 года. Акцию проводит ООО «Интерстиль» (г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 5, ИНН 7704256932, ОГРН 1037704013258 от 31 марта 2003 г.)
Автор: Анастасия Коренькова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены BoConcept Дизайнер: Екатерина Елизарова