Кстати, на покупке дизайнерской мебели можно сэкономить. Совсем скоро начинается неделя распродаж — Black Week, — которая будет проходить с 20 по 29 ноября*. Все покупатели получат скидку 25% на весь ассортимент при заказе из Дании. Так что можно устроить еще один вариант пятничного времяпрепровождения — обратиться в салон и обновить обстановку, сохранив в кошельке до четверти ее стоимости.

