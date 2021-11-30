Материал подготовлен специально для компании Boxberry.
*Организатор акции: ООО«УК«Боксберри», юридический адрес: Свердловская обл., Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 12, корп.1, оф. 501 620100. ИНН: 6685123080, ОГРН: 1169658137010, КПП: 668501001. Сроки проведения акции: с 1 до 31 декабря 2021 года. Подробнее об условиях можно узнать на сайте.
Текст предоставлен пресс-службой компании Boxberry
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой компании Boxberry
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Дизайнер: Заира Гамисония