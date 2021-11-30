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Как повысить продажи интернет-магазина?
5 советов для малого бизнеса
Рассказываем о пяти решениях, которые помогут небольшим онлайн-ретейлерам увеличить число заказов — и, в конечном итоге, прибыль. Спойлер: эффективная служба доставки — это очень важно.
Отправляете товары только по городу и области? Не стоит себя ограничивать! Подключайте другие регионы и даже страны. Настройте рекламу так, чтобы ее увидели покупатели из разных частей России — вдруг о вашей продукции мечтают в Хабаровске или в Калининграде. Также можно подключить доставку в страны СНГ. К слову, население Казахстана — 19 620 600 человек. Это более 19,5 миллионов ваших потенциальных покупателей. Рост продаж не заставит себя ждать.
Пересмотрите географию

Пересмотрите географию

Отправляете товары только по городу и области? Не стоит себя ограничивать! Подключайте другие регионы и даже страны. Настройте рекламу так, чтобы ее увидели покупатели из разных частей России — вдруг о вашей продукции мечтают в Хабаровске или в Калининграде. Также можно подключить доставку в страны СНГ. К слову, население Казахстана — 19 620 600 человек. Это более 19,5 миллионов ваших потенциальных покупателей. Рост продаж не заставит себя ждать.
Чем больше видов товаров можно приобрести в магазине, тем лояльнее клиенты. Но во всем нужна мера! Важно, чтобы ассортимент не вызывал недоумение. Например, продукты питания замечательно соседствуют со средствами гигиены, бытовой химией, мелкой кухонной утварью и текстилем для дома. Прежде чем вводить новые категории, изучите онлайн-витрины конкурентов, устройте опрос среди покупателей и обратите внимание, что уже продается у вас лучше всего.
Расширьте ассортимент

Расширьте ассортимент

Чем больше видов товаров можно приобрести в магазине, тем лояльнее клиенты. Но во всем нужна мера! Важно, чтобы ассортимент не вызывал недоумение. Например, продукты питания замечательно соседствуют со средствами гигиены, бытовой химией, мелкой кухонной утварью и текстилем для дома. Прежде чем вводить новые категории, изучите онлайн-витрины конкурентов, устройте опрос среди покупателей и обратите внимание, что уже продается у вас лучше всего.
Если у вас есть точка продаж, можно открыть там пункт выдачи посылок и заказов из интернет-магазинов. Такие партнерские отделения есть, например, у службы доставки Boxberry. Пункт не требует вложений с вашей стороны, а за каждую выданную или отправленную посылку Boxberry платит вознаграждение. Кстати, это позволит не только получать деньги за новую услугу, но и привлекать клиентов: люди, которые придут за посылками, могут заинтересоваться продукцией вашего магазина.
Задействуйте офлайн-магазин
На фото ЖК «Аквилон SKY»

Задействуйте офлайн-магазин

Если у вас есть точка продаж, можно открыть там пункт выдачи посылок и заказов из интернет-магазинов. Такие партнерские отделения есть, например, у службы доставки Boxberry. Пункт не требует вложений с вашей стороны, а за каждую выданную или отправленную посылку Boxberry платит вознаграждение. Кстати, это позволит не только получать деньги за новую услугу, но и привлекать клиентов: люди, которые придут за посылками, могут заинтересоваться продукцией вашего магазина.
Оно стоит на трех китах:

Понятная навигация. Пользователь должен всегда знать, где он находится, иметь возможность быстро вернуться на один или два шага назад.

Информативные фильтры товаров. Лучше всего, чтобы их настраивали покупатели. Например, если человеку нужен ноутбук диагональю 17 мм, а в вашем интернет-магазине можно только поставить галочку напротив наименования «ноутбук» — такой фильтр неинформативен: ведь посетителю нужно будет кликать на каждый товар, чтобы проверить его параметры.

Условия получения, возврата и обмена. Сделайте так, чтобы клиент мог сам выбирать удобный для него пункт выдачи, а также отмечать все дополнительные услуги, которые позволят ему покупать с комфортом.

Проверьте удобство сайта
На фото технология inHOME

Проверьте удобство сайта

Оно стоит на трех китах:

Понятная навигация. Пользователь должен всегда знать, где он находится, иметь возможность быстро вернуться на один или два шага назад.

Информативные фильтры товаров. Лучше всего, чтобы их настраивали покупатели. Например, если человеку нужен ноутбук диагональю 17 мм, а в вашем интернет-магазине можно только поставить галочку напротив наименования «ноутбук» — такой фильтр неинформативен: ведь посетителю нужно будет кликать на каждый товар, чтобы проверить его параметры.

Условия получения, возврата и обмена. Сделайте так, чтобы клиент мог сам выбирать удобный для него пункт выдачи, а также отмечать все дополнительные услуги, которые позволят ему покупать с комфортом.

Выбирая компанию, изучите условия ее работы, убедитесь, что партнер учтет интересы и магазина, и покупателя. Что важно:

Срок доставки. Это один из главных показателей — ведь клиенты хотят получить заказы как можно быстрее. Для доставки в том же городе, где находится магазин, он составляет 1–2 дня. Но можно и быстрее: Boxberry, например, привозит товары из Петербурга в Москву за 1 рабочий день.

Стоимость доставки. Зависит от типа доставки, габаритов и веса посылки, страхования и дополнительных услуг. У Boxberry она начинается от 130 рублей.

Услуги курьеров. В случае Boxberry они могут и забрать заказ из интернет-магазина, и доставить посылку покупателю.

Подключение к службе доставки Boxberry занимает 10 минут. Регистрация проходит онлайн: достаточно заполнить анкету, а передавать посылки на доставку можно в этот же день. Всем новым клиентам Boxberry дарит скидку 25% на отправку заказов.* Чтобы ее получить, нужно подключиться к Boxberry до 31 декабря 2021 года и активировать промокод SPB25. Скидка будет действовать 30 дней с момента активации.
Сотрудничайте с надежными службами доставки
На фото технология Termo-S

Сотрудничайте с надежными службами доставки

Выбирая компанию, изучите условия ее работы, убедитесь, что партнер учтет интересы и магазина, и покупателя. Что важно:

Срок доставки. Это один из главных показателей — ведь клиенты хотят получить заказы как можно быстрее. Для доставки в том же городе, где находится магазин, он составляет 1–2 дня. Но можно и быстрее: Boxberry, например, привозит товары из Петербурга в Москву за 1 рабочий день.

Стоимость доставки. Зависит от типа доставки, габаритов и веса посылки, страхования и дополнительных услуг. У Boxberry она начинается от 130 рублей.

Услуги курьеров. В случае Boxberry они могут и забрать заказ из интернет-магазина, и доставить посылку покупателю.

Подключение к службе доставки Boxberry занимает 10 минут. Регистрация проходит онлайн: достаточно заполнить анкету, а передавать посылки на доставку можно в этот же день. Всем новым клиентам Boxberry дарит скидку 25% на отправку заказов.* Чтобы ее получить, нужно подключиться к Boxberry до 31 декабря 2021 года и активировать промокод SPB25. Скидка будет действовать 30 дней с момента активации.
Материал подготовлен специально для компании Boxberry.

*Организатор акции: ООО«УК«Боксберри», юридический адрес: Свердловская обл., Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 12, корп.1, оф. 501 620100. ИНН: 6685123080, ОГРН: 1169658137010, КПП: 668501001. Сроки проведения акции: с 1 до 31 декабря 2021 года. Подробнее об условиях можно узнать на сайте.

Текст предоставлен пресс-службой компании Boxberry
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой компании Boxberry
Другие источники фотографий: unsplash.com
Дизайнер: Заира Гамисония

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