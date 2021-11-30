Выбирая компанию, изучите условия ее работы, убедитесь, что партнер учтет интересы и магазина, и покупателя. Что важно:



Срок доставки. Это один из главных показателей — ведь клиенты хотят получить заказы как можно быстрее. Для доставки в том же городе, где находится магазин, он составляет 1–2 дня. Но можно и быстрее: Boxberry, например, привозит товары из Петербурга в Москву за 1 рабочий день.



Стоимость доставки. Зависит от типа доставки, габаритов и веса посылки, страхования и дополнительных услуг. У Boxberry она начинается от 130 рублей.



Услуги курьеров. В случае Boxberry они могут и забрать заказ из интернет-магазина, и доставить посылку покупателю.



Подключение к службе доставки Boxberry занимает 10 минут. Регистрация проходит онлайн: достаточно заполнить анкету, а передавать посылки на доставку можно в этот же день. Всем новым клиентам Boxberry дарит скидку 25% на отправку заказов.* Чтобы ее получить, нужно подключиться к Boxberry до 31 декабря 2021 года и активировать промокод SPB25. Скидка будет действовать 30 дней с момента активации.

