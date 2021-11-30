Праздник рядом: как согреться и развеселиться в темные зимние дни

Кстати, бань здесь не одна и не две — а целых восемь, на все вкусы и размеры компаний: в самой большой — «Петровской» царь-бане — поместится до 22 человек, а в самой маленькой — до четырех. Это удобно и для семейного отдыха, и для компании друзей, и для мероприятия.