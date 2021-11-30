Праздник рядом: как согреться и развеселиться в темные зимние дни
Конец осени и начало зимы — это темный и мрачный период, который хочется разбавить яркими красками и праздничным настроением. Кто-то уже в начале декабря ставит елку и включает гирлянды, а кто-то хочет вырваться из повседневности и хотя бы на пару дней ощутить себя в другой реальности: яркой, свежей и теплой.
Небольшой семейный праздник или многолюдный юбилей, корпоративное торжество или праздник души без особого внешнего повода, встреча давних друзей или собрание серьезных акционеров, девичник или свадьба — загородный клуб Б.О.Р. 812 подойдёт для любого важного дня.
Ехать недалеко, всего 40 минут от центра Петербурга, а пейзаж меняется разительно: вместо домов и асфальта — сосновый бор за окном и целебный воздух Солнечного. Вместо офиса или дома — уютные номера отеля, празднично накрытые столы ресторана или горячие объятия бани.
Кстати, бань здесь не одна и не две — а целых восемь, на все вкусы и размеры компаний: в самой большой — «Петровской» царь-бане — поместится до 22 человек, а в самой маленькой — до четырех. Это удобно и для семейного отдыха, и для компании друзей, и для мероприятия.
И в каждой работают опытные банщики, у которых в руках не только веники, но и вековые секреты профессии. Они помогут прогреть и расслабить тело, разотрут медом и солью, пропарят в четыре руки. После этого слова «как заново родился» уже не кажутся преувеличением. В любой из банек можно устроить целый спа-день с разнообразными процедурами.
Ресторан на 200 мест удивляет даже искушенных гурманов подбором блюд и сервисом. Диапазон выбора широк: от изысканных закусок в итальянском стиле и нежных десертов, свежих морепродуктов и домашних сыров — до брутальных стейков, пельменей с кабанятиной и лосьбургеров.
В ресторанном зале можно развернуть сцену для музыкантов, устроить классический банкет или легкий фуршет. А тех, кто хочет продлить праздник, ждут 22 номера бутик-отеля с балконами или открытыми террасами, эффектными дизайнерскими решениями и всеми удобствами.
Высокое качество сервиса, профессионализм и радушие сотрудников помогут сделать любой, самый необычный праздник незабываемым.
Материал подготовлен специально для загородного клуба «Б.О.Р. 812»