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Новый год в новых условиях: как отпраздновать за городом со всеми удобствами
Где встречать Новый год — вопрос, над которым тысячи семей и дружеских компаний ломают головы каждый декабрь (некоторые и с августа начинают!). Уехать за границу? Пойти на городские гулянья? Сидеть дома под «оливье» и «Голубой огонек»? Хочется, чтобы было весело, уютно и со всеми удобствами.
Именно из-за тех самых городских удобств многие отказываются от заманчивой идеи поехать в эту волшебную ночь за город, в лес, на берег Финского залива или маленького озера. А там ведь так хорошо: чистый воздух, ясные звезды, тишина. А с утра в баню или пробежаться на лыжах… Красота!
Оказывается, можно приехать в полностью подготовленный коттедж со всеми возможными удобствами, включая интеллектуальную систему климат-контроля, и при этом не встретить ни одного лишнего человека: выбрать место отдыха на сайте, забронировать пребывание и получить ответы на все вопросы в соцсетях или мессенджерах, получить электронный ключ на телефон, включить дистанционно отопление и приехать уже в теплый и уютный коттедж.
А он совсем не похож на дачный домик или загородную базу отдыха. Во-первых, футуристичен дизайн самого строения. Во-вторых, внутри — неожиданно стильные интерьеры. На кухне готовы к работе плита, микроволновка, кофеварка, посудомоечная и стиральная машины. Телевизор, современная аудиосистема, интернет — все готово к празднику.
Если часть новогодней ночи вы решите провести на улице, то можно не только гулять по лесу, но и жарить шашлык в зоне для барбекю и пить шампанское в беседке. С утра можно и в баню-бочку сходить для бодрости, а потом уже и на длинную прогулку по окрестностям. Вечером в теплом коттедже — настольные игры из местного запаса под остатки салата, танцы, романтика...
Такие условия предлагает для встречи Нового года и для любого другого отдыха сеть загородных коттеджей ЁLKI, которая работает по принципу шеринга. Никакой администрации, персонала — но все вопросы можно задать и быстро получить ответ, причем даже от Telegram-бота.
Коттеджи расположены в отдалении от других домов, в живописных лесных местах, на берегах водоемов области. В сентябре компания предлагала новый участок на Правдинском озере, а уже в декабре будут доступны домики в Петергофе, на берегу Финского залива.
ЁLKI — один из десяти лучших проектов по версии читателей «Фонтанки» в категории «Загородный отдых» ежегодной премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». В 2021 году эта номинация появилась впервые.
Похоже, возможности петербуржцев хорошо встретить Новый год или Рождество существенно расширились.
Материал подготовлен специально для ООО «ЁЛКИ РЕНТ»

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