Новый год в новых условиях: как отпраздновать за городом со всеми удобствами

Если часть новогодней ночи вы решите провести на улице, то можно не только гулять по лесу, но и жарить шашлык в зоне для барбекю и пить шампанское в беседке. С утра можно и в баню-бочку сходить для бодрости, а потом уже и на длинную прогулку по окрестностям. Вечером в теплом коттедже — настольные игры из местного запаса под остатки салата, танцы, романтика...