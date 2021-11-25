Новый год в русском стиле: баня, застолье и уютный дом с видом на зимний лес

Лучший способ — сменить обстановку, не потеряв в комфорте. База отдыха «Любытино-Хутор» предлагает на Новый год и Рождество телепортироваться в зимнюю сказку хвойного леса с погружением в самобытную атмосферу Руси Новгородской. Расстояние до нее от больших городов: 280 километров от Санкт-Петербурга, 550 — от Москвы, 180 — от Великого Новгорода. Сюда можно добраться на автомобиле или даже на личном самолете: неподалеку расположена посадочная площадка для малой авиации.



На ухоженной территории есть уютная гостиница, гостевые дома и коттеджи, оборудованные современной бытовой техникой. Из коттеджа можно выйти на террасу и любоваться зимним лесом и рекой.

