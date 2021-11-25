Новый год в русском стиле: баня, застолье и уютный дом с видом на зимний лес
Новый год — не только повод подвести итоги и загадать желания. Праздничные дни хорошо бы посвятить полноценному отдыху, перезагрузке — и вообще сделать полезными для тела и души.
Лучший способ — сменить обстановку, не потеряв в комфорте. База отдыха «Любытино-Хутор» предлагает на Новый год и Рождество телепортироваться в зимнюю сказку хвойного леса с погружением в самобытную атмосферу Руси Новгородской. Расстояние до нее от больших городов: 280 километров от Санкт-Петербурга, 550 — от Москвы, 180 — от Великого Новгорода. Сюда можно добраться на автомобиле или даже на личном самолете: неподалеку расположена посадочная площадка для малой авиации.
На ухоженной территории есть уютная гостиница, гостевые дома и коттеджи, оборудованные современной бытовой техникой. Из коттеджа можно выйти на террасу и любоваться зимним лесом и рекой.
В ресторане гости смогут отведать яства старой русской кухни. Новогодняя сказка, полная сюрпризов, подарков и безудержного хуторского веселья, надолго оставит у всех приятные воспоминания. А желания, загаданные под бой курантов, обязательно сбудутся.
Сама природа создала маршруты с рельефами и длинные дистанции вдоль Мсты для поездок на снегоходах. Если хочется чего-то милого — в контактный зоопарк! Общение со зверями гарантирует улыбку и хорошее настроение. Если же душа жаждет лихого веселья — гостей ждет катание на санках и «ватрушках».
Для гостей подобрана культурно-познавательная программа, чтобы они больше узнали об одном из богатейших на достопримечательности центров Новгородчины, которому свыше тысячи лет.
Надышавшись целебным сосновым воздухом, можно пойти в баню — там заждались душистые веники. Банщик-парильщик познакомит с русской парилкой и с техниками расслабления и оздоровления. Такая банька — лекарство от многих недугов, физических и душевных. А есть в ней еще чан с ароматными травами — обещают истинную гармонию тем, кто искупается.
В магазине продаются фермерские продукты и новгородские сувениры. Так что из поездки можно привезти подарки родным.