— Как все самое необычное в жизни, это произошло очень обыденным образом: во время работы в «Газпромбанке» мне сказали, что есть масштабный проект, для него нужно привлечь очень большой объем финансирования — и этим займётся наш банк. Изначально мое участие требовалось в организации инвестиционных процессов и их документальном оформлении. Почти сразу возникла задача согласования и утверждения концепции кластера, так как банк должен выступать гарантом состоятельности проекта для инвесторов и меценатов. Это означало необходимость обеспечивать коммуникацию между федеральными властями, городом Санкт-Петербургом, Дом.РФ, частными спонсорами и инвесторами. С этого момента я не занималась в банке ничем, кроме Кронштадта.



Я была буквально ошарашена выпавшей мне возможностью. Шаг за шагом пришло осознание огромной ответственности и реального шанса сделать что-то невероятно интересное и важное.



Было понятно, что впереди очень много «подводных камней» — ведь все делается «с нуля». У проекта нет аналогов, а это значит, что во главе угла будут не регламенты и процессуальные нормы, а человеческий фактор во всех смыслах этого слова.



Изначально для меня не была очевидна роль ключевого игрока в «Острове фортов». Я искренне ждала появления лидера проекта, а оказалось, что это вся команда. Невероятный опыт. Возможно, самая большая задача в моей жизни. Как команде «Острова фортов» нам уже очень многое удалось сделать. И я уверена, что для каждого из участников этот проект особенный. Он кардинально изменил жизнь каждого из нас.

