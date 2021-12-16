Всего за пару лет в Кронштадтском районе Петербурга появилось комфортное общественное пространство — «Остров фортов», где можно с интересом и пользой провести время. Открытый в 2020 году парк стал центром, вокруг которого формируется новая городская «экосистема», сочетающая историю и современность и формирующая новые возможности для города и людей. За любым крупным начинанием всегда стоят люди, которые проектируют, делают и двигают его вперед.
Можно спорить над ролью личности в истории, но в рамках конкретных проектов всегда интересно посмотреть на них глазами людей, в них вовлечённых. Рассмотреть под каким-то определённым углом зрения, например, женским. Поэтому «Фонтанка» расспросила участниц проекта с разными ролями, но общими устремлениями.
руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов»
— Как все самое необычное в жизни, это произошло очень обыденным образом: во время работы в «Газпромбанке» мне сказали, что есть масштабный проект, для него нужно привлечь очень большой объем финансирования — и этим займётся наш банк. Изначально мое участие требовалось в организации инвестиционных процессов и их документальном оформлении. Почти сразу возникла задача согласования и утверждения концепции кластера, так как банк должен выступать гарантом состоятельности проекта для инвесторов и меценатов. Это означало необходимость обеспечивать коммуникацию между федеральными властями, городом Санкт-Петербургом, Дом.РФ, частными спонсорами и инвесторами. С этого момента я не занималась в банке ничем, кроме Кронштадта.
Я была буквально ошарашена выпавшей мне возможностью. Шаг за шагом пришло осознание огромной ответственности и реального шанса сделать что-то невероятно интересное и важное.
Было понятно, что впереди очень много «подводных камней» — ведь все делается «с нуля». У проекта нет аналогов, а это значит, что во главе угла будут не регламенты и процессуальные нормы, а человеческий фактор во всех смыслах этого слова.
Изначально для меня не была очевидна роль ключевого игрока в «Острове фортов». Я искренне ждала появления лидера проекта, а оказалось, что это вся команда. Невероятный опыт. Возможно, самая большая задача в моей жизни. Как команде «Острова фортов» нам уже очень многое удалось сделать. И я уверена, что для каждого из участников этот проект особенный. Он кардинально изменил жизнь каждого из нас.
— Как вы стали организатором проекта? Сразу ли вы поняли, что это дело, за которое стоит взяться, — и проект будет успешен?
— Сделать быстро проект для людей: кронштадтцев, петербуржцев, туристов, детей, людей почтенного возраста, спортсменов, влюблённых парочек. У каждого свои интересы, но есть вечные ценности: любовь и уважение к истории родной страны, уверенность в завтрашнем дне, возможность жить в дорогом сердцу городе, растить детей в комфортных условиях, заниматься любимым делом, познавать, развиваться, отдыхать... «Остров фортов» как проект комплексного развития территории открывает перспективы для всех.
Моя цель — создать успешную модель развития территории. У нас накопился большой опыт решения различных вопросов, связанных с земельными отношениями, законодательными инициативами и согласовательными процессами, с работой с инвесторами и меценатами. На основе нашего проекта можно разработать универсальный подход к развитию исторических городов и формированию туристических зон.
— Как бы вы обозначили идею проекта «Остров фортов»?
— Моей задачей было и остается обеспечение финансирования. Основным достижением я бы назвала то, что практически все деньги на реализацию работ в кластере собраны и что работа по развитию территории идет по запланированному графику.
А вообще о достижениях лучше поговорить, когда проект будет полностью реализован. Не уверена, что смогу сдержать слёзы, когда работы будут завершены, когда придётся закрыть офис на ключ и поблагодарить команду.
— Как вы видели свою миссию в этом проекте? Менялось ли ваше представление о собственных задачах по ходу реализации? Что вы считаете именно своим достижением?
— Проект развивается очень быстро. За это я благодарна нашей команде, правительству Санкт-Петербурга, коллегам из федеральных ведомств и всем, кто нас поддерживает. Работа идет по графику, штатные и нештатные задачи решаются иногда сложно, иногда просто, но почти всегда нестандартно. Пока все успеваем.
К настоящему времени мы открыли первую и вторую очереди музейно-исторического парка. Это общественное пространство, и оценивать его надо по мнениям тех, кто им пользуется.
Мы видим, что посетителям парк «Остров фортов» нравится. Все больше людей приходит туда отдохнуть и погулять с детьми, причем не только в выходные, но и по будням. Они публикуют в соцсетях фотографии и видео из парка, пишут отзывы. Очень радует, что абсолютное большинство посетителей восхищается «Островом фортов» и рекомендует побывать в нем.
В начале 2022 года выходим на этап строительно-монтажных работ по Музею военно-морской славы. Начались реставрационные работы на фортах.
— Как развивался проект? Как вы оцениваете то, что уже открыто?
— Люди ценят историю, но вместе с тем любят комфорт. Наша задача — гармонично и ненавязчиво дополнить историческую среду современной инфраструктурой. Чтобы люди могли погрузиться в прошлое Кронштадта и при этом пользоваться всеми привычными благами и удобствами.
— Как сочетается в проекте история и современность? «Новая» часть – непосредственно сам парк, музей и прочие туристские объекты — нужны, чтобы привлечь внимание к фортам? Или обе части равноценны?
— Их миллион, и будет ещё больше! Все решаемо, если есть доверие к команде и проекту. Основной задачей было заработать репутацию и убедить, что проект будет реализован.
— С какими трудностями в своей деятельности в рамках проекта вы столкнулись? Как вы их решали?
— Во-первых, меня в хорошем смысле удивили люди, которые трудятся над созданием кластера. Удивили мотивацией, работоспособностью и даже, не побоюсь этого слова, самоотверженностью. Команда целиком отдает себя решению поставленных задач.
Во-вторых, меня с первого взгляда поразили и продолжают поражать кронштадтские форты. Их величие и мощь ощущаются и сегодня, даже несмотря на то, что эти сооружения далеко не в лучшем состоянии: реставрация только началась. Это настоящее «место силы», которое нужно восстановить и сделать доступным для людей. Мне кажется, любой, кто попадает туда, задумывается об этом.
— Что было самым удивительным, что вы для себя узнали, решая эту задачу?
— Мы должны завершить поиск финансирования на три оставшихся объекта и параллельно выйти на этап строительно-монтажных работ по всем частям кластера «Остров фортов», включая и эти три: сейчас мы заканчиваем их проектирование и «посадку» на земельные участки в рамках согласованной планировки территории. Мы продолжим интересно рассказывать про Кронштадт, делать различные мероприятия для посетителей Парка и жителей города, чтобы как можно больше людей заинтересовалось историей ВМФ и захотело посетить колыбель российского флота. Позитивные эмоции гостей — очень важная эмоциональная «подпитка» в нашей работе.
— Какой этап, какую задачу сейчас вам предстоит реализовать?
— Мне кажется, что петербуржцы не склонны с чем-то свыкаться. Они либо принимают сразу, либо не принимают совсем. Хотя судить об этом не мне.
Мы искренне стараемся вписаться в ландшафт, органично интегрировать то новое, что мы создаем, в городскую среду и культурное пространство Санкт-Петербурга. И я надеюсь, что «Остров фортов» воспринимается жителями Северной столицы как нечто свое, родное.
— Какое общественное мнение сложилось вокруг кластера? Как оно менялось? Нужно ли людям «привыкнуть» к «Острову фортов» или он уже стал частью городского ландшафта, частью туристической программы?
— «Остров фортов» — проект, который делается, что называется, «всем миром». Вовлеченных людей очень много, всех не перечислить. И помогают они, кто чем может: подписями, резолюциями, деньгами, публикациями в СМИ, постами в соцсетях и просто верой в проект.
При этом я понимаю, что без решения президента России проекта «Остров фортов» не было бы. Поэтому глава нашего государства — это центральная фигура, чью роль я хотела бы подчеркнуть.
— Кто вам помогал/помогает при реализации?
соорганизатор проекта по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов»
— Я стала соорганизатором проекта, когда он находился еще, что называется, в «эмбриональном» состоянии, и вопрос о том, каким именно будет «Остров фортов» был открытым. Однако я сразу поняла: это станет моим делом и что проект будет успешным. В «Острове фортов» сформировалась правильная команда — команда соратников и единомышленников. Я думаю, что залог успеха — это, в первую очередь, люди, которые его делают.
— Как вы стали соорганизатором проекта? Сразу ли поняли, что это то дело, которое нужно выполнить, — и проект будет успешным?
— Для нас с самого начала было очевидно, что ключевая задача — это очень аккуратно и бережно воссоздать то, что исторически находилось на этой земле, не теряя и не предавая ранее бытовавших здесь смыслов. Кронштадт прекрасен сам по себе — величественным прошлым и уникальной душой. Наша задача — сохранить имеющееся наследие и дополнить его современной инфраструктурой. Созданием самого большого парка Военно-Морского Флота мы стремимся раскрыть культурно-историческое богатство территории, сделать его доступным для людей.
Одна из важнейших задач проекта — просветительская. Через весь проект «красной нитью» проходит рассказ о начале, становлении, настоящем и будущем российского флота. Эта тема так или иначе близка очень большому количеству людей.
— Как бы вы обозначили идею «Острова фортов»?
— Управление проектом — штука тонкая. Задачи возникают, меняются по ходу движения и решаются командой. Выделить нечто как чью-то персональную заслугу невозможно. Поддержание скоростных характеристик реализации и максимально плотная работа со всеми ведомствами и организациями — вот наше важное общее достижение.
Что касается миссии. Есть такое понятие — «работа по отклонениям». Это ситуационный контроль и корректирующие действия, когда что-то идет не так. Это важно, так как мы выходим за рамки привычных алгоритмов и опережаем и стандартные сроки, в которые обычно подобные проекты делаются.
— Как вы видели свою миссию в этом проекте? Менялось ли ваше представление о собственных задачах по ходу реализации? Что вы считаете именно своим достижением?
— Все началось с фортов. С поручения президента и огромного желания отреставрировать уникальные памятники истории. Это большие затраты — и вопрос окупаемости здесь не стоит. Но без вовлечения фортов в хозяйственный оборот будущего у них все равно не было бы. Поэтому родилась идея построить инфраструктуру и сделать их ядром большой туристической локации. Проект развивался по этой логике.
Что касается оценок. Исходя из того, что я вижу и слышу, парк «Остров фортов» уже стал органичной частью городского ландшафта. Это подтверждает и победа в номинации «Лучшее пространство Санкт-Петербурга для детей и родителей» по результатам народного голосования, организованного «Фонтанкой.ру» и городским Комитетом по развитию туризма.
Впереди большой путь. Мы заходим в период большой стройки и сделаем все возможное для того, чтобы он был пройден в максимально комфортном для кронштадтцев режиме.
— Как развивался кластер? Как вы оцениваете то, что уже открыто?
— Форты настолько самодостаточны, что они не требуют особого привлечения внимания. К ним всегда будет интерес. То современное, что мы создаем, помогает сохранять историю и делать ее доступной для людей, привносить необходимый уровень комфорта.
— Как сочетается здесь история и современность? «Новая» часть – непосредственно сам парк, музей и прочие туристские объекты — нужны, чтобы привлечь внимание к фортам? Или обе части равноценны?
— Трудности были на каждом шагу. Проект сам по себе достаточно сложен. По сути мы первопроходцы — с этим связаны ключевые вызовы. Мы первыми создаем туристско-рекреационную зону такого масштаба, которого не делал никто до нас. Релевантного для России опыта нет. Сложности возникали на уровне документов, восприятия. Большое количество ограничений на местности — исторический центр Кронштадта полностью является зоной ЮНЕСКО. Там были военные городки и базы. Поэтому работы с территорией было достаточно много, но энтузиазм мы по ходу дела не потеряли.
— С какими трудностями в своей деятельности в рамках проекта вы столкнулись? Как вы их решали?
— Когда мы работали над первой исторической зоной парка «Остров фортов» — Аллеей героев российского флота, — я очень плотно погрузилась в историю человеческих судеб, судеб наших великих флотоводцев и мореплавателей. Они меня глубоко потрясли. Историю, безусловно, творят люди, способные в нужный момент возвыситься над собственными интересами, желаниями и тревогами, увидеть роль своей страны в истории человечества и свою миссию, которую надлежит выполнить на благо Родины.
— Что было самое удивительное, что вы для себя узнали при решении этой задачи?
— Во-первых, мы вышли на этап реставрационных работ на фортах. Проведены исследования и очистка территории, подводные и надводные изыскания, а также противоаварийные работы на «Императоре Александре Первом». Сейчас начинается непосредственно реставрация.
Во-вторых, стартуют строительно-монтажные работы по Музею военно-морской славы с конгрессно-выставочным центром, идет проектирование лицея, марины.
— Какой этап, какую задачу сейчас вам предстоит решить?
«Остров фортов» — это на самом деле проект, который делается «всем миром». Очень сложно перечислять всех, кто вовлечен в процесс. Конечно, это федеральные министерства и ведомства, а также профильные комитеты Санкт-Петербурга. Важную роль в проекте, безусловно, играют все наши инвесторы и меценаты, все люди, которые поверили в «Остров фортов».
— Кто вам помогал/помогает при реализации проекта?
— «Остров фортов» уже стал неотъемлемой и востребованной частью городской среды Кронштадта и объектом туристского показа. Наглядное тому подтверждение — большое количество гуляющих посетителей не только в выходные, но и в будние дни.
Что касается общественного мнения. Мы с самого начала старались строить работу так, чтобы люди ощущали некую сопричастность проекту и воспринимали его как нечто свое. Еще до начала проекта в Кронштадте проводились социологические исследования, результаты которых легли в основу идеологии «Острова фортов». Когда создавалась Аллея героев российского флота, мы организовали народное голосование и предложили людям самим выбрать флотоводцев и мореплавателей из шорт-листа, составленного профессиональными историками ВМФ.
При разработке концепции реставрации и приспособления фортов мы активно привлекали экспертов в области истории, архитектуры, музейного дела. Устраивали публичные обсуждения еще до того, как проект был вынесен на Совет по сохранению культурного наследия при Правительстве Санкт-Петербурга.
Перед проектированием второй очереди парка мы собрали отзывы и пожелания посетителей и воплотили в новых площадках то, что просили люди.
Такой подход, я считаю, послужил залогом того, что в целом проект «Остров фортов» стал «органичным» для города и его жителей и не потребовал какого-то особенного «привыкания».
— Какое общественное мнение сложилось вокруг кластера? Как оно менялось? Нужно ли людям «привыкнуть» к «Острову фортов» или он уже стал частью городского ландшафта, частью туристической программы?
директор по внешним коммуникациям по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов»
— Мне позвонила Ксения Сергеевна и предложила встретиться. С этого, собственно, и началась моя история здесь. У меня был опыт работы с проектами кластерного развития туристских территорий, но «Остров фортов» сразу впечатлил идейным содержанием, всесторонностью, сбалансированностью и огромным потенциалом. Это, на мой взгляд, эталонный проект комплексного развития территории. В нем учтено все. Его можно сравнить разве что с подготовкой Сочи к Олимпиаде, причем с той оговоркой, что у «Острова фортов» есть еще миссия по сохранению историко-культурного наследия. Проект полностью ориентирован на то, чтобы подарить Кронштадту благополучное будущее, а его жителям — новое, более высокое, качество жизни.
— Как вы стали организатором проекта? Сразу ли вы поняли, что это дело, за которое стоит взяться, — и оно будет успешно?
— Кронштадт — это выдающийся город, сыгравший огромную роль в истории нашей страны. С утратой военного значения он незаслуженно оказался без перспектив и ясного будущего. Проект «Остров фортов» изменит ситуацию. Город получит новый импульс, чтобы жить и развиваться, а его жители — дополнительные возможности для самореализации в учебе и работе, в детях, в творчестве, в спорте. Наш слоган — «Сохранение через развитие». Мы строим будущее Кронштадта, старательно оберегая его прошлое.
— Как бы обозначили идею проекта «Остров фортов»?
— Моя миссия — формирование и продвижение бренда, обеспечение узнаваемости и открытости проекта. Также я занимаюсь маркетингом территории. Что касается достижений: Кронштадт занял достойное место в информационном поле — это, пожалуй, главное. Мы встроили город в новостную повестку, создали яркие события, которые помогли ему стать одним из центров культурной жизни Санкт-Петербурга. В их числе, например, музыкальный стрим-фестиваль «Рокштадт», которые посмотрели более полумиллиона человек по всей стране.
К Кронштадту сегодня привлечено внимание широкой общественности, а это очень важно для его развития.
— Как вы видели свою миссию в этом проекте? Менялось ли ваше представление о своих задачах по ходу реализации? Что вы считаете именно своим достижением?
— Развивался, развивается и будет развиваться стремительно. Потому что его делает профессиональная команда, во главе которой стоит уникальный человек — Ксения Сергеевна. Ее работоспособность и творческая энергия просто невероятные. Факт, что уже на шестой день после родов она вышла на работу, служит ярким свидетельством. Я с большой любовью и уважением отношусь к тому, что уже сделано в рамках проекта, но еще важнее — оценка кронштадтцев и гостей города. На Яндекс.Картах наш парк собрал более 2 тыс. отзывов, при этом интегральная оценка — 4,9. Нас признавали проектом года, лучшим пространством для детей и родителей. «Остров фортов» стал финалистом MIPIM Awards — мирового «строительного Оскара» — в номинации «Мегапроект будущего». Все это говорит о том, что он нравится людям.
— Как развивался кластер? Как вы оцениваете то, что уже открыто?
— На мой взгляд, история и современность здесь сочетаются очень гармонично. Мы делаем особый упор на сохранение петербургской исторической и культурной идентичности, работаем в этом направлении с целым пулом профильных специалистов и экспертов самого высокого уровня. Противопоставлять «новую» часть и форты, пожалуй, неправильно. Когда к 2025 году откроются все части кластера, исторические объекты и новая инфраструктура предстанут как единое целое — некая экосистема, интересная и дружелюбная для всех гостей и резидентов. Образно выражаясь, «вселенная «Острова фортов».
— Как сочетается здесь история и современность? «Новая» часть – непосредственно сам парк, музей и прочие туристские объекты — нужны, чтобы привлечь внимание к фортам? Или обе части равноценны?
— Трудности неизменно сопутствуют работе над таким масштабным и разносторонним проектом. По пунктам перечислять можно долго. Но главное — все вызовы и задачи успешно решаются.
— С какими трудностями в своей деятельности вы столкнулись? Как вы их решали?
— История Кронштадта — необыкновенно яркая и насыщенная. Судьбы создававших ее людей оказались, пожалуй, самым удивительным, что я для себя открыла во время работы. Более чем 300 научно-технических и промышленных достижений и инноваций на счету этого города, 41 кругосветная экспедиция, победа над опасными инфекционными болезнями (в городе, между прочим, была первая в России «красная зона») — все это дело рук выдающих кронштадтцев.
— Что было самое удивительное, что вы для себя узнали при решении этой задачи?
— Сейчас в приоритете — продолжение развития коммуникаций с населением. Важно говорить с людьми и слышать их. Нужно, чтобы горожане понимали, какие возможности откроет для них «Остров фортов», и планировали будущее так, чтобы максимально реализовать их с пользой для себя и близких.
— Какой этап, какую задачу сейчас вам предстоит реализовать?
— Команда проекта «Остров фортов», которая работает как слаженный механизм. Это объединение компетентных, творческих и энергичных людей — единомышленников, которые трудятся под эгидой любви к Кронштадту. Это тот самый случай, когда в проекте меня воодушевляют и цели, и идеология, и коллектив.
— Кто вам помогал/помогает при реализации проекта?
— Люди всегда настороженно относятся к новому. Особенно если есть предыдущий негативный опыт, когда обещания расходились с делом.
С открытием первых объектов кластера жители Кронштадта и других районов Петербурга смогли убедиться, что мы слово держим. Красивые картинки из презентации стали реальностью. У людей уже появились новые возможности, и они с удовольствием ими пользуются. Об этом говорит, в частности, высокая посещаемость парка «Остров фортов» — от 4 тыс. человек в будние дни до 17 тыс. в выходные и праздники.
К 2025 году, когда откроются все части кластера, возможностей для жителей станет еще больше. Кронштадтцы получат новые рабочие места рядом с домом, комфортную городскую среду, места для отдыха и досуга, современную школу и детсады, новые широкие дороги, надежные системы ЖКХ. Местный бизнес обретет дополнительный платежеспособный спрос, туристы смогут остановиться в городе на несколько дней, с комфортом знакомиться с достопримечательностями.
При разработке проекта мы опирались на данные социсследований. «Остров фортов» создается с учетом объективных потребностей города и его жителей. Люди это видят. Мы наблюдаем немало примеров, когда локальные лидеры общественного мнения, изначально отпускавшие в адрес нашего проекта скептические замечания, стали нашими горячими сторонниками.
Что касается включения в туристические программы, то посещение парка «Остров фортов» уже стало традиционной составляющей экскурсионных маршрутов в Кронштадт. Парк — действительно интересный объект туристского показа. Кроме того, это элемент «новой туристской географии» Петербурга, на которой сейчас активно работает городской Комитет по развитию туризма.
— Какое общественное мнение сложилось вокруг кластера? Как оно менялось? Нужно ли людям «привыкнуть» к «Острову фортов» или он уже стал частью городского ландшафта, частью туристической программы?
Материал подготовлен специально для АНО «Остров фортов»
Автор: Мария Мокейчева Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены PR-службой АНО «Остров фортов» Дизайнер: Екатерина Елизарова