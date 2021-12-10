MY.TECH — уникальная площадка для делового общения между стартапами и технологическими корпорациями. Здесь можно не только рассказать о своей разработке, но и найти единомышленников, познакомиться с будущими инвесторами. С 2020 года мероприятие перешло в онлайн-формат.
Как управлять целой индустрией в современной культуре
Что такое промышленный дизайн
Как заинтересовать программированием десятки тысяч детей
Как проходит первый турнир MY.TECH по киберспорту
Зачем детям заниматься автоспортом
Как изменить систему образования в России
Второй поток фестиваля
DIGITAL
Его темы:
Время трансляции 2 поток: 11.30 - 17.00
Время трансляции 1 поток: 11.00 - 19.00
Напоминаем, участие в фестивале My.Tech свободное, однако организаторы просят зарегистрироваться — в том числе, чтобы получить презентации, информационные и образовательные материалы, которые подготовили участники ивента.
Материал подготовлен специально для My.Tech.
Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены пресс-службой My.Tech. Дизайнер: Заира Гамисония