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Деловая программа
10 декабря с 11:00 до 19:00
«Фонтанка» и Технопарк
Санкт-Петербурга представляют IV Технологический фестиваль.
Второй поток фестиваля
Деловая программа
Второй поток фестиваля
Деловая программа
Второй поток фестиваля
MY.TECH — уникальная площадка для делового общения между стартапами и технологическими корпорациями. Здесь можно не только рассказать о своей разработке, но и найти единомышленников, познакомиться с будущими инвесторами. С 2020 года мероприятие перешло в онлайн-формат.
Питчи стартапов в реальном времени.

Участники: Magical Agency, ЯRUS, Varwin, startech.vc.

Модератор: Анастасия Измайлова.
Как осуществить изменения в компании, где никто не хочет меняться?

Участники: Gulliver&Co, Лента, Магнит, Yves Rocher Vostok.
Мобильность, доступность и комфорт современного мегаполиса.

Участники: Говорящий город, F7 Academy, Touch, BroniBiz, StarLine.
Долголетие и здоровье.

Участники: FITMOST, MaskaMaska, Beauty Tech.
Безопасность в Сети.

Участники: Центр подбора специалистов, Huawei, РИЦ «СэйфНэт», Neuraloom, ITV, TrueGamers, SkyDNS.
Образование в сфере инноваций/технопредпринимательства.

Участники: Microsoft, Яндекс.Практикум, Политех, SkillCity.
Треки MY.TECH 2021
STARTUP LYNCH SHOW
RETAIL
MOBILITY
BEAUTY
CAMPUS
11.20
15.10
12.30
16.20
13.40
17.20
Ведущий
Федор Погорелов
Музыкальный хедлайнер
группа «Сегодняночью»
Как управлять целой индустрией в современной культуре

Что такое промышленный дизайн

Как заинтересовать программированием десятки тысяч детей

Как проходит первый турнир MY.TECH по киберспорту

Зачем детям заниматься автоспортом

Как изменить систему образования в России
Второй поток фестиваля
DIGITAL
Его темы:
Время трансляции 2 поток: 11.30 - 17.00
Время трансляции 1 поток: 11.00 - 19.00
Напоминаем, участие в фестивале My.Tech свободное, однако организаторы просят зарегистрироваться — в том числе, чтобы получить презентации, информационные и образовательные материалы, которые подготовили участники ивента.
Материал подготовлен специально для My.Tech.

Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой My.Tech.
Дизайнер: Заира Гамисония

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