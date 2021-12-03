«MY.TECH — главное инновационное мероприятие этого года. В этом году наш фестиваль станет максимально масштабным, максимально интересным, максимально прикладным. Те, кто с нами не первый год, знают, что мы всегда открыто делимся собственным опытом в развитии бизнеса и образовательных технологий. У нас нет выступлений «на общую тему», это всегда конкретика: не только теория, но и практика, дающая возможность получить полезные навыки. А когда люди видят реального человека, который рассказывает, как он начинал, через что прошел, чего достиг, то они перестают бояться создавать свой продукт. MY.TECH снимает барьеры. А еще у нас всегда отличная досуговая программа, много призов и музыкальные хедлайнеры!»

Татьяна Ушакова

руководитель управления маркетинга Технопарка Санкт-Петербурга