«Фонтанка» и Технопарк Санкт-Петербурга проводят IV Технологический фестиваль MY.TECH.
10 декабря, 11.00 Регистрируйтесь и смотрите фестиваль на главной странице «Фонтанки», а также в официальной группе издания в VK и на канале YouTube.
Какие технологии уже завтра изменят нашу жизнь? Кто в Петербурге — генератор лучших техноидей? Где создателю крутых разработок найти инвестора? Ответы на эти вопросы даст IV Технологический фестиваль MY.TECH. И, возможно, сам станет точкой отсчета для смелых инновационных проектов.
MY.TECH — уникальная площадка для делового общения между стартапами и технологическими корпорациями. Здесь можно не только рассказать о своей разработке, но и найти единомышленников, познакомиться с будущими инвесторами. В 2020 году мероприятие перешло в онлайн-формат, его посетили 17 000 человек. В 2021-м событие также будет проходить в сети, трансляцию проведет «Фонтанка».
Событие
Ежегодный Технологический фестиваль — визитная карточка Технопарка Санкт-Петербурга. Проект поддерживает правительство Петербурга и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.
Организатор
Программа
Стартапы и опытные предприниматели презентуют инновации в различных отраслях: от образования до градостроительства, от кибербезопасности до ритейла и индустрии красоты. Но разработчики не только рассказывают. Они узнают, как можно реализовать проект, выйти на рынок и внедрить новую технологию. Фестиваль — место, где идея превращается в полезное решение для общества.
В 2021 году участников ждут
Презентации технологических проектов
Мастер-классы от лидеров отрасли
Турнир по киберспорту
Обзоры новых мобильных приложений
Питчи стартапов
Финал турнира начинающих специалистов по кибербезопасности
Виртуальная выставка инноваций
Профессиональные мультиотраслевые дискуссии
Конкурсы и розыгрыши призов
Музыкальный хедлайнер: группа «Сегодняночью»
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Ведущий: Федор Погорелов
10 декабря, 11.00 Регистрируйтесь и смотрите фестиваль на главной странице «Фонтанки», а также в официальной группе издания в VK и на канале YouTube.
«Главное — это переход от временных решений к оперативному запуску тех инноваций, которые появляются на рынке уже сегодня. Именно с помощью фестиваля мы помогаем стартапам и потенциальным разработчикам понять, что их проект можно реализовать, выйти на рынок и внедрить новую технологию. В этом мы видим миссию нашего мероприятия».
Андрей Соколов
генеральный директор Технопарка Санкт-Петербурга
«Такой фестиваль — одна из важных составляющих в долгом процессе отраслевого развития и взращивания квалифицированных специалистов. Недаром уже четвертый год подряд MY.TECH становится отправной точкой для молодых разработчиков из различных сфер деятельности: предприниматели, технологические энтузиасты, специалисты по кибербезопасности — каждый из них найдет для себя в программе что-то не только интересное, но и полезное как с точки зрения досуга, так и, что важнее, с точки зрения повышения квалификации или даже для перспективного трудоустройства. Здесь все делается для реализации молодых специалистов в ведущих технологических корпорациях».
Дмитрий Прендецкий
директор Центра подбора специалистов
«MY.TECH — главное инновационное мероприятие этого года. В этом году наш фестиваль станет максимально масштабным, максимально интересным, максимально прикладным. Те, кто с нами не первый год, знают, что мы всегда открыто делимся собственным опытом в развитии бизнеса и образовательных технологий. У нас нет выступлений «на общую тему», это всегда конкретика: не только теория, но и практика, дающая возможность получить полезные навыки. А когда люди видят реального человека, который рассказывает, как он начинал, через что прошел, чего достиг, то они перестают бояться создавать свой продукт. MY.TECH снимает барьеры. А еще у нас всегда отличная досуговая программа, много призов и музыкальные хедлайнеры!»
Татьяна Ушакова
руководитель управления маркетинга Технопарка Санкт-Петербурга
Параллельно с деловой программой будет проходить второй поток фестиваля.
Здесь вы узнаете
Как управлять целой индустрией в современной культуре
Как проходит первый турнир MY.TECH по киберспорту
Что такое промышленный дизайн
Зачем детям заниматься автоспортом
Как заинтересовать программированием десятки тысяч детей
Как изменить систему образования в России...
… и многое-многое другое. Подключайтесь, будет интересно!
Партнеры MY.TECH
«Фонтанка.ру»
Центр Подбора Специалистов
SkyDNS
ЯRUS
Издательство «Альпина Паблишер»
True Gamers
Arny Praht
Додо Пицца
Timepad
ЛитРес
Rusbase
Сколково
FITMOST
ФРИИ
RedBull
Russian Business Guide
REG.RU
Яндекс Практикум
Визуальный хедлайнер: Bubble Comics
Как и в прошлом году, участие в Фестивале My.Tech свободное, однако организаторы просят зарегистрироваться. Так вы не пропустите начало трансляции, а также получите презентации, информационные и образовательные материалы, которые подготовили участники ивента. «Фонтанка» покажет мероприятие на главной странице и в соцсетях — в группе « ВКонтакте » и на YouTube.