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Где найти своего инвестора
«Фонтанка» и Технопарк Санкт-Петербурга проводят IV Технологический фестиваль MY.TECH.
10 декабря, 11.00 Регистрируйтесь и смотрите фестиваль на главной странице «Фонтанки», а также в официальной группе издания в VK и на канале YouTube.
Какие технологии уже завтра изменят нашу жизнь? Кто в Петербурге — генератор лучших техноидей? Где создателю крутых разработок найти инвестора? Ответы на эти вопросы даст IV Технологический фестиваль MY.TECH. И, возможно, сам станет точкой отсчета для смелых инновационных проектов.
MY.TECH — уникальная площадка для делового общения между стартапами и технологическими корпорациями. Здесь можно не только рассказать о своей разработке, но и найти единомышленников, познакомиться с будущими инвесторами. В 2020 году мероприятие перешло в онлайн-формат, его посетили 17 000 человек. В 2021-м событие также будет проходить в сети, трансляцию проведет «Фонтанка».
Событие
Ежегодный Технологический фестиваль — визитная карточка Технопарка Санкт-Петербурга. Проект поддерживает правительство Петербурга и комитет по промышленной политике, инновациям и торговле.
Организатор
Программа
Стартапы и опытные предприниматели презентуют инновации в различных отраслях: от образования до градостроительства, от кибербезопасности до ритейла и индустрии красоты. Но разработчики не только рассказывают. Они узнают, как можно реализовать проект, выйти на рынок и внедрить новую технологию. Фестиваль — место, где идея превращается в полезное решение для общества.
В 2021 году участников ждут
Презентации технологических проектов
Мастер-классы от лидеров отрасли
Турнир по киберспорту
Обзоры новых мобильных приложений
Питчи стартапов
Финал турнира начинающих специалистов по кибербезопасности
Виртуальная выставка инноваций
Профессиональные мультиотраслевые дискуссии
Конкурсы и розыгрыши призов
Музыкальный хедлайнер: группа «Сегодняночью»
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Ведущий: Федор Погорелов
10 декабря, 11.00 Регистрируйтесь и смотрите фестиваль на главной странице «Фонтанки», а также в официальной группе издания в VK и на канале YouTube.
Питчи стартапов в реальном времени.

Участники: Magical Agency, ЯRUS, Varwin, startech.vc, Бизнес-инкубатор «Ингрия», MoyBot.

Модератор: Анастасия Измайлова
STARTUP LYNCH SHOW
Треки MY.TECH 2021
Мобильность, доступность и комфорт современного мегаполиса.

Участники: Говорящий город, F7 Academy, Touch, BroniBiz, StarLine.
MOBILITY
Безопасность в Сети.

Участники: Центр подбора специалистов, Huawei, РИЦ «СэйфНэт», Neuraloom, ITV, TrueGamers, SkyDNS.
DIGITAL
Как осуществить изменения в компании, где никто не хочет меняться?

Участники: Gulliver&Co, Лента, Магнит, Yves Rocher Vostok.
RETAIL
Долголетие и здоровье.

Участники: FITMOST, MaskaMaska, Beauty Tech.
BEAUTY
Образование в сфере инноваций/технопредпринимательства.

Участники: Microsoft, Яндекс.Практикум, Samsung Innovation Campus, Политех, SkillCity.
CAMPUS
11.20
12.30
13.40
15.10
16.20
17.30
Параллельно с деловой программой будет проходить второй поток фестиваля.
Здесь вы узнаете
Как управлять целой индустрией в современной культуре
Как проходит первый турнир MY.TECH по киберспорту
Что такое промышленный дизайн
Зачем детям заниматься автоспортом
Как заинтересовать программированием десятки тысяч детей
Как изменить систему образования в России...
… и многое-многое другое. Подключайтесь, будет интересно!
Партнеры MY.TECH
  • «Фонтанка.ру»
  • Центр Подбора Специалистов
  • SkyDNS
  • ЯRUS
  • Издательство «Альпина Паблишер»
  • True Gamers
  • Arny Praht
  • Додо Пицца
  • Timepad
  • ЛитРес
  • Rusbase
  • Сколково
  • FITMOST
  • ФРИИ
  • RedBull
  • Russian Business Guide
  • REG.RU
  • Яндекс Практикум
Визуальный хедлайнер: Bubble Comics
Как и в прошлом году, участие в Фестивале My.Tech свободное, однако организаторы просят зарегистрироваться. Так вы не пропустите начало трансляции, а также получите презентации, информационные и образовательные материалы, которые подготовили участники ивента. «Фонтанка» покажет мероприятие на главной странице и в соцсетях — в группе « ВКонтакте » и на YouTube.
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ
Материал подготовлен специально для My.Tech.

Автор: Анатолий Коваленко
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой My.Tech.
Дизайнер: Заира Гамисония

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