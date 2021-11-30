Ближе к людям: новый формат музыки в проекте «Источник Звука»

Любимые и самые известные песни в проекте «Источник Звука» приобретают мягкое звучание — это создает для зрителей эффект присутствия на концерте. Артист раскрывается перед поклонниками с новой стороны: интимная атмосфера и «ламповый» звук позволяют ему отойти от привычной концепции выступлений на больших площадках. Во время каждого выпуска музыкант исполняет 4 выбранные им песни в оригинальных аранжировках, созданных специально для этого проекта. Если обычно в подобных шоу мы слышим инструменты и микрофон артиста, то в «Источнике звука» чувствуем музыку практически кожей.