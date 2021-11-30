В российском музыкальном интернете появилось новое шоу — «Источник Звука». Первым гостем стала Ольга Серябкина, вторая серия вышла со звездой инди-музыки Сергеем Сироткиным (Sirotkin), а имена следующих исполнителей, представляющие разные направления современной музыки, пока держат в секрете. Точно известно лишь то, что до конца года будут еще премьеры и специальный новогодний выпуск.
Ближе к людям: новый формат музыки в проекте «Источник Звука»
«Источник звука», собственный проект Газпромбанка, выводит музыку за пределы стандартной студии звукозаписи: зритель оказывается лицом к лицу с музыкантом и вступает с ним в прямой диалог. Сама концертная площадка, напоминающая стильную и уютную гостиную, становится важной частью шоу — съемки проходят в камерной обстановке, передающей теплую волну живой музыки.
«В эпоху новой искренности нам важно быть еще ближе к людям. «Источник Звука» — это музыкоцентричный проект, объединивший в себе неравнодушных творцов — музыкантов, режиссеров, художников-декораторов и саундпродюссеров, — чтобы всем вместе создать лучший проект», — прокомментировала вице-президент – начальник департамента коммуникаций и маркетинга Газпромбанка Анастасия Смирнова.
Любимые и самые известные песни в проекте «Источник Звука» приобретают мягкое звучание — это создает для зрителей эффект присутствия на концерте. Артист раскрывается перед поклонниками с новой стороны: интимная атмосфера и «ламповый» звук позволяют ему отойти от привычной концепции выступлений на больших площадках. Во время каждого выпуска музыкант исполняет 4 выбранные им песни в оригинальных аранжировках, созданных специально для этого проекта. Если обычно в подобных шоу мы слышим инструменты и микрофон артиста, то в «Источнике звука» чувствуем музыку практически кожей.
«Мы нащупали баланс между речью и вокалом в монологе артиста. Песня ведь тоже разговор со зрителем», — сообщил Роман Поляков, автор идеи и режиссер проекта. Он также добавил: «Сейчас формат «зашли в гости без предупреждения» является трендом — именно такого эффекта присутствия мы старались добиться от локации и от органики артиста в ней».
Поэтому, в отличие от большинства концертов такого формата, для записи в проекте «Источник Звука» используются специальные «ленточные», «мягкие» микрофоны, позволяющие в широком динамическом диапазоне зафиксировать все тончайшие эмоциональные нюансы исполнения и добиваться максимально теплого и естественного звучания.
«При записи живого исполнения мы стремимся максимально сохранить эмоциональную теплоту музыкантов. Это позволяет нам бережно донести до зрителей и слушателей каждый оттенок тембра и естественную красоту гармоник. Главная задача – передать дыхание, энергию и замысел исполнителя», — рассказал Дмитрий Ланской, саундпродюсер проекта.
«Существует не так много шоу, где артист разговаривает с аудиторией с помощью музыки, а не отвечает на довольно стандартные вопросы. Учитывая, что песни я делаю сама, «Источник Звука» стал для меня особенным проектом, где я могу петь и говорить о себе исключительно через творчество», — говорит Ольга Серябкина, первый гость шоу.
Во время съемок родился арт-фотопроект, в котором артист представляет свой «источник». Например, у Ольги Серябкиной это книга — ведь она сама автор своих песен и выпустила том сочинений.
Фотограф проекта Евгений Дюжакин выбрал абсолютно чистый белый фон, а в кадре — только артист, его источник вдохновения и рукописные строки о том, что для него является источником звука.
Справка:
Газпромбанк — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. Банк входит в тройку крупнейших банков России по всем основным показателям и занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
Департамент коммуникаций и маркетинга, Газпромбанк
художники-постановщики
Любовь Морозова, Михаил Семёнов
гаффер
Антон Дорогобед
оператор-постановщик
Вячеслав Клевцов
звукорежиссер
Анатолий Пляскин
исполнительный продюсер
Катя Дикевич
саундпродюсер
Дмитрий Ланской
автор идеи
Константин Калинин
автор идеи и режиссёр
Роман Поляков
Команда проекта:
Материал подготовлен специально для АО Газпромбанк. Лиценщия № 354 от 29.12.2014
Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены АО Газпромбанк Дизайнер: Екатерина Елизарова