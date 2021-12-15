Праздничное настроение не появится само — его нужно создавать: подготовкой меню, выбором подарков, украшением дома. С нашим календарем вы не упустите ничего важного и сделаете приближение Нового года еще более радостным. Главное, держите под рукой смартфон — он поможет справиться со многими задачами гораздо быстрее.

