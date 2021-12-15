Праздничное настроение не появится само — его нужно создавать: подготовкой меню, выбором подарков, украшением дома. С нашим календарем вы не упустите ничего важного и сделаете приближение Нового года еще более радостным. Главное, держите под рукой смартфон — он поможет справиться со многими задачами гораздо быстрее.
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После того, как вы получите совет, закройте его, чтобы получить следующий: кликните на любом месте экрана.
Примите участие в онлайн мастер-классе, чтобы научиться варить настоящий глинтвейн или внести новые нотки в рецепт оливье. Поставьте смартфон прямо на кухне и, не откладывая в долгий ящик, сразу же попробуйте что-то приготовить. А чтобы не запачкать телефон, поместите его в прозрачный файл: и экран видно, и подвесить можно, и руки не надо каждый раз мыть.
Составьте список и закажите все в онлайне, чтобы сэкономить время. Игрушки детям, стильные аксессуары мужу, приятные мелочи друзьям. С мобильным интернетом в своем смартфоне вы можете заняться шопингом везде: в метро, в спортивной секции, пока ждете ребенка, в салоне красоты или загородом.
Заранее выберите ТВ-канал, через который будете смотреть новогоднее поздравление президента или «Иронию судьбы». И неважно, где вы встретите праздник. Скорость мобильного интернета МегаФона позволит смотреть трансляцию под бой курантов везде: на даче, в загородном отеле, в поезде (если вдруг решите отправиться в путешествие прямо в новогоднюю ночь). А если у ваших спутников вдруг закончатся гигабайты, то можно раздать интернет МегаФона. Скоростей на всех хватит. Подверждено рейтингом Ookla*!
Суббота — самое время навести порядок дома. Вот прямо по-серьезному. Найдите в интернете адреса пунктов приема одежды, старых книг, батареек и освободите жилье от всего лишнего — как говорится, в новый год с чистой кармой. А перед праздником останется лишь уборка по мелочи.
Составьте новогодний плей-лист и слушайте его почаще. Он будет поднимать вам настроение все праздники. А ближе к Новому году — и список фильмов, с которыми проведете январские каникулы. «Ирония судьбы» или «Один дома», «Карнавальная ночь» или «Гринч — похититель Рождества» — для киномарафона вариантов сотни!
Стилист подскажет, какой образ выбрать для новогодней вечеринки. Если нет времени ехать в студию, договоритесь с мастером о встрече онлайн. Это даже круче: можно пообщаться с топовым бьюти-блогером из другого города или даже страны. С быстрым мобильным интернетом все будет как вживую.
Подготовьте необычное поздравление тем, с кем давно не удавалось поговорить: одноклассникам, переехавшим за границу друзьям, родственникам. Устройте репетицию Нового года в прямом эфире! В образе Деда Мороза/Снегурочки поздравьте с новым годом тех, кого не увидите в праздничную ночь. И людям приятно, и вам не придется придумывать 20 поздравлений. Главное выберите подходящий фон и придумайте короткое, но яркое поздравление.
Выбирайте для этого одну из самых популярных соцсетей — «ВКонтакте», Instagram и TikTok. Так вы сможете собрать максимальное количество тех, кого хотите поздравить, а на скорости мобильного интернета от МегаФона ворветесь в прямой эфир быстрее всех. Подверждено рейтингом Ookla*! И кто знает, может это начало вашей карьеры блогера!
Купите билеты в театр, запишитесь на бесплатные экскурсии по городу, забронируйте столик в ресторане. Занимайтесь этим, когда в графике появится свободная минутка — лишь бы телефон был под рукой.
Вслед за реальной уборкой организуйте виртуальную. Удалите ненужные фото/видео/чаты из телефона, отпишитесь от лишних рассылок и замените заставку — поставьте какую-нибудь атмосферную.
Вы еще не закупили продукты на праздничный стол? Самое время разгрузить холодильник, чтобы наполнить его тем, что может спокойно пролежать неделю — мясом, птицей, рыбой, красной икрой, колбасой, сыром и т. д. Накануне 31-го в магазинах будет аншлаг: лучше свести поездки туда к минимуму. Или упростите себе и эту задачку: закажите продукты по интернету с доставкой на дом.
Нашим дедушкам и бабушкам это так важно. Навестите их: привезите мандаринов, нарядите вместе с ними елку. Вот увидите: ожидание праздника станет еще более теплым.
В этот предпраздничный выходной декабря выйдите из онлайна, отключите телефон. Впереди — настоящий марафон под названием «последняя рабочая неделя», который надо пережить.
Елка наряжена? Гирлянды развешены? Если нет, советуем ускориться. Чтобы праздничный антураж не приедался, экспериментируйте с «нарядом» для елки. Один год — монохромная (золотые, серебряные украшения), на следующий — цветная, либо тематическая: с птицами, конфетами, ретро-игрушками.
Надо срочно туда, где настоящая зима. Например, в Сибирь. Найдите трансляцию из заснеженного заповедника, заметенного снегом города … А может, наоборот, вам хочется лета? Тогда надо искать веб-камеру в Майами или на Мальдивах.
Помогите тем, кто по разным причинам встречает Новый год не дома за вкусным столом. Сделайте это так, как вам по душе — лично или через благотворительный фонд. Вокруг всегда много людей, которые нуждаются в помощи.
Созвонитесь с теми, с кем будете встречать праздник. Договоритесь, во сколько собираетесь, кто что готовит, какие развлечения будут на вашем празднике. Скоординированные действия — залог хорошего настроения у всех в новогоднюю ночь.
Настрогав салаты и поставив горячее в духовку, не забудьте о главном — поздравить самых близких.Найдите время и сделайте видео-звонок в мессенджере вашим родным — особенно тем, кто живет в другом конце страны или за границей. Скажите важные слова тем, кого любите. А быстрый мобильный интернет от МегаФона вам в этом поможет. Тем более, он самый быстрый по стране по рейтингу Ookla*.
Материал подготовлен специально для ПАО «МегаФон» .
*По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в Санкт-Петербурге. Согласно исследованиям, проведенным с января по июнь 2021 года, средняя скорость скачивания у абонентов компании в регионе самая высокая в сравнении с другими мобильными операторами.
Автор: Анастасия Коренькова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Иллюстрации: freepik.com, adobestock.com Дизайнер: Заира Гамисония