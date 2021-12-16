— Повлияла ли пандемия на сегмент Private Banking? Как она отразилась на ваших клиентах?



— Если говорить об активах, то произошел переток из банковских вкладов в инвестиции. Пандемия развивается синусообразно, так же ведет себя рынок. Поэтому клиенты все чаще приходят за профессиональными управляющими. Им нужны опыт и экспертиза инвестиционных консультантов, которые проведут для них индивидуальный расчет.



В условиях пандемии клиенты обратили больше внимания здоровье — свое и членов семьи. Поэтому мы предложили им на выбор две услуги: генетическое исследование и медицинский чек-ап. Первое позволяет выделить предрасположенности, риски — вплоть до того, что нужно и что не нужно есть. Второй вариант — исследование организма раз в год в премиальных клиниках, в качестве услуг которых мы уверены.



Так как многие стали путешествовать по России — на Байкал, на Алтай, на Камчатку, — мы сделали страховку для путешествующих по России по аналогии со страховкой для выезжающих за рубеж.



Также рекомендуем нашим клиентам уже сейчас подумать о юридическом оформлении передачи капитала. И многие соглашаются.



Пандемия скорректировала взаимодействие между банком и клиентом. Пока мы все соблюдали самоизоляцию, онлайн-технологии шагнули далеко вперед. В частности, мы создали специальное приложение «Открытие Акцепт», которое позволяет удаленно подписывать документы. По любым каналам связи — в мессенджере, по электронной почте или по телефону — клиент может отправить поручение персональному менеджеру, тот заводит его в специальную систему, клиент в приложении видит уже готовый результат. Клиенты могут быть за границей, на совещаниях, могут быть заняты — и такая технология, конечно, очень удобна.

