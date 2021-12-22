Невеста нередко сама себе организатор мероприятий. Созывает гостей, придумывает тему праздника, составляет меню и ищет площадку. Вместе с экспертами банкет-холла «Бальмонт» напоминаем, на что стоит обратить внимание, выбирая место для свадебного торжества.
Зал должен быть расположен так, чтобы было удобно добираться
После церемонии бракосочетания принято устраивать прогулку по живописным местам и фотосессию молодоженов. Если для этой части праздника свадебная компания выбирается в центр города, то и следующий за ней банкет должен проходить где-то неподалеку. Хорошо, когда доехать до него можно разными способами: ведь кто-то будет добираться на машине, кому-то удобнее на метро или наземном транспорте.
Создатели банкет-холла «Бальмонт» выбрали для него расположение, которое можно признать чрезвычайно удачным. Его точный адрес — площадь Александра Невского, 2. Это центр города, причем станция метро — прямо в здании отеля «Москва», где находится комплекс залов. Для автомобилистов есть городская платная парковка.
площадь Александра Невского, 2
Размер зала должен соответствовать числу гостей
Вместимость — очень важный момент. Даже от самой привлекательного места лучше отказаться, если его площадь не сочетается с масштабом праздника. Промахнешься — пострадает комфорт гостей: в маленьком помещении им будет тесно, в слишком просторном — неуютно.
Обычно представители площадки могут точно сказать, сколько человек помещается при банкетной рассадке — именно она вам потребуется, когда речь идет о свадьбе. Обязательно уточните, есть ли свободное пространство, не занятое столами. Возможно, вам понадобится место для танцев или шоу-программы, фотозона или бар.
В банкет-холле «Бальмонт» собраны сразу пять помещений разной площади — здесь могут принять свадьбу любого масштаба. Так, одноименный зал «Бальмонт» способен вместить 700 человек. В нем есть профессиональная сцена со светом и звуком, плазменный экран 6х4 метра — развлекательную часть банкета можно превратить в яркое шоу, которое гости обязательно запомнят.
Бело-золотой «Кремлевский» зал — до 100 персон — подойдет для пышной, торжественной свадьбы. Его элегантный интерьер подчеркнет значимость момента: золоченые колонны, сияющие подвесками люстры и артпечать с видами Кремля мгновенно создают правильное настроение. Парадная обстановка сочетается с современным техническим оснащением: двумя синхронизированными проекторами, экраном звуковым оборудованием.
Залы «Белые ночи» и «Тверской» примерно одинаковы по вместимости — 70 и 60 человек соответственно. Их отличает сдержанный нейтральный декор и впечатляющие виды за окнами. Гости смогут любоваться панорамой Петербурга: Невой, набережной, мостом Александра Невского.
Если же планируется камерная свадьба, для нее в банкет-холле тоже найдется оптимальное пространство. «Северный» зал рассчитан всего на 15 гостей, но по видовым характеристикам и оснащению ничуть не уступает более просторным собратьям.
Когда у события есть «главный цвет», выбирайте зал с нейтральным интерьером
Чтобы свадьба получилась особенной, а фотографии на память — красивыми, для праздника часто назначают ключевой цвет. Он не только добавляет яркости, но и визуально объединяет разные элементы мероприятия. В выбранный оттенок «окрашивают» галстук жениха и платья подружек невесты, цветы на столах и украшения на стенах, торт и напитки.
При этом стоит учитывать, что цветная свадьба требует спокойного фона, желательно — светлого, так как он более универсален. В банкет-холле «Бальмонт» в таком случае рекомендуют выбирать зал «Белые ночи». Он действительно напоминает знаменитый петербургский сезон — ясный, но приглушенный. Нейтральная палитра с обилием белого и отсутствие броских деталей декора делают его идеальным «чистым листом» для яркого праздника.
Стоит отдать предпочтение залу, у которого есть грамотный банкетный менеджер
В «Бальмонте» такой специалист сопровождает каждую свадьбу, независимо от того, в каком зале она проходит. Менеджер помогает организовать праздник: составить меню, выбрать декор для столов, найти ведущего и музыкальный коллектив. Во время банкета он следит, чтобы мероприятие шло по заранее подготовленному плану. Именно он организует все так, чтобы горячие блюда и торт выносили вовремя, принимает привезенные напитки, встречает артистов. Невесте не приходится держать процесс под контролем — она может беззаботно наслаждаться этим особенным днем и компанией гостей.
Для банкет-холла «Бальмонт» готовят повара высокого класса, настоящие мастера своего дела. Кухня — изысканная русская с легким европейским акцентом.
Для свадьбы можно выбрать одно из трех готовых банкетных меню на разные бюджеты.
Есть меню-трансформер, которое вы собираете самостоятельно или создаете на основе готового, добавив в него пару позиций.
Материал подготовлен специально для банкет-холла «Бальмонт».
Автор: Мария Семенова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены пресс-службой банкет-холла «Бальмонт» Другие источники фотографий: Adobe Stock Дизайнер: Екатерина Елизарова