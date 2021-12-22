Вместимость — очень важный момент. Даже от самой привлекательного места лучше отказаться, если его площадь не сочетается с масштабом праздника. Промахнешься — пострадает комфорт гостей: в маленьком помещении им будет тесно, в слишком просторном — неуютно.



Обычно представители площадки могут точно сказать, сколько человек помещается при банкетной рассадке — именно она вам потребуется, когда речь идет о свадьбе. Обязательно уточните, есть ли свободное пространство, не занятое столами. Возможно, вам понадобится место для танцев или шоу-программы, фотозона или бар.

