Строительной компании «Орион плюс» 23 года. Результаты ее работы видны невооруженным глазом — это новые дороги, улицы, путепроводы в Петербурге. Предприятие успешно работает и в Ленинградской области, а также вышло на рынки Московской, Тверской и Нижегородской областей. Оно входит в пятерку лидеров рынка дорожного строительства на территории Северо-Западного федерального округа.



В штате организации более 500 квалифицированных сотрудников, более 70 единиц спецтехники и 80 единиц грузовой и легковой, включая тралы, манипуляторы и самосвалы.



В 2020-2021 годах компания стала предприятием полного цикла, запустив два асфальто-бетонных завода с современными лабораториями. Инвестиции в проект составили более 300 млн рублей.

