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Даже скептически настроенные водители признают: дороги Петербурга меняются к лучшему. В 2021 году свежее покрытие появилось на десятках городских магистралей, тротуары и ливневки приведены в порядок, разметка обновлена. Вспомним самые важные адреса.
Какие дороги отремонтировали в Петербурге в 2021 году

От Смольного
до Петергофа

Но для начала несколько цифр, которые наглядно показывают масштаб ремонтной кампании в уходящем году.
дорог Петербурга с пригородными районами приведены в нормативное состояние
73%
миллиарда рублей потрачено на ремонт
5,9
километров дорог Петербурга с пригородными районами приведены в нормативное состояние
176
километров дорог отремонтировал подрядчик СК «Орион плюс»
60
квадратных метров тротуаров обновила компания
300 000
Строительная компания «Орион плюс» — один из основных игроков на рынке дорожного ремонта. Подрядчик работал в 11 районах в центре и на юге города. Серьезные обновления коснулись почти четырех десятков адресов. Мы расскажем про 12 из них. Кликните на картинку, чтобы узнать подробности.
число полос: 2
длина: 215 м
Аллея Смольного
число полос: 2
длина: 260 м
Переулок Кваренги
число полос: 2
длина: 400 м
Смольный проспект
число полос: 2
длина: 140 м
Суворовский проспект
число полос: 4
длина: 1,22 км
Детская улица
число полос: 2
длина: 660 м
Среднегаванский проспект
длина: 1,6 км
длина: 1,6 км
4-5 линии Васильевского острова
число полос: 6
длина: 6 км
Проспект Маршала Жукова
длина: 680 м
Краснопутиловская улица
число полос: 4
площадь: 31 тыс. кв. м
Площадь Конституции
число полос: 2
длина: 2,25 км
Проспект Буденного
число полос: 2
длина: 3,48 км
Ропшинское шоссе
Аллея Смольного
от площади Пролетарской Диктатуры до Смольного проезда
Сразу три адреса из ремонтного списка компании «Орион» находятся вблизи Смольного. Причем два из них — аллея Смольного и переулок Кваренги — лежат непосредственно в правительственном квартале. Отсюда и главная сложность строителей — необходимость согласовывать все действия с графиком передвижения губернатора. А эту информацию, скажем так, не обнародовали заранее — спланировать работы на долгосрочный период было невозможно.

Бригада старалась делать все очень оперативно, но однажды все же не успела и немного нарушила распорядок дня первого лица. За что градоначальник в шутку погрозил пальцем рабочим.

Зато теперь рядом со Смольным институтом благородных девиц новые асфальт и тротуарная плитка.
Переулок Кваренги
от площади Растрелли до Смольного проезда
Еще один серьезный адрес: рядом правительство, Смольный собор и памятники архитектуры. Хоть участок и короткий, ремонт продлился больше месяца. Это опять же связано с графиком передвижения первых лиц города, а также перекрытиями из-за городских спортивных мероприятий. Дорожникам на работы выделяли ограниченные периоды.
Смольный проспект
Выходящий к Неве Смольный проспект — также часть фешенебельного квартала, примыкающего к правительственному комплексу. Помимо присутственных мест, он сегодня может похвастать элитным жилым комплексом, ресторанами и магазинами. А еще — хорошей дорогой, отремонтированной в июле 2021 года.
Суворовский проспект
участок у домов №№50-52
Участок Суворовского проспекта отремонтировали в связи с важным событием — «переездом» памятника городовому. Скульптура стояла на Малой Конюшенной улице с 1998 года, но это место изначально рассматривалось как временное. 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, бронзовую фигуру водрузили туда, где она и должна находиться, — у здания ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. А чтобы здесь появилась новая достопримечательность, пришлось благоустроить территорию: отремонтировать проезжую часть и тротуары.

И снова — сжатые сроки. Чтобы соблюсти их, дорожным строителям активно помогали полицейские: убирали служебный транспорт из зоны работ и подвигали к этому владельцев других автомобилей.

Именно этот адрес команда СК «Орион плюс» называет самым неординарным в завершившейся ремонтной кампании. Ведь подрядчику пришлось самому организовывать демонтаж, перевозку, реставрацию и установку памятника. Не каждый день приходится решать такие нетривиальные задачи!
Суворовский проспект
участок у домов №№50-52
Участок Суворовского проспекта отремонтировали в связи с важным событием — «переездом» памятника городовому. Скульптура стояла на Малой Конюшенной улице с 1998 года, но это место изначально рассматривалось как временное. 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, бронзовую фигуру водрузили туда, где она и должна находиться, — у здания ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. А чтобы здесь появилась новая достопримечательность, пришлось благоустроить территорию: отремонтировать проезжую часть и тротуары.

И снова — сжатые сроки. Чтобы соблюсти их, дорожным строителям активно помогали полицейские: убирали служебный транспорт из зоны работ и подвигали к этому владельцев других автомобилей.

Именно этот адрес команда СК «Орион плюс» называет самым неординарным в завершившейся ремонтной кампании. Ведь подрядчику пришлось самому организовывать демонтаж, перевозку, реставрацию и установку памятника. Не каждый день приходится решать такие нетривиальные задачи!
Детская улица
Улица в заводском квартале на Васильевском острове получила такое необычное название в 1922 году, когда здесь открыли дошкольное учреждение для детей рабочих. Для послереволюционного города это было событием. В 30-е годы здесь появилось еще несколько детсадов. Сегодня их не больше, чем на любой другой улице, но топонимика сохранила память о былых временах.

Работы на Детской шли в июне – августе. Здесь положили новый асфальт, привели в порядок тротуары и поребрики, восстановили элементы благоустройства.
Среднегаванский проспект
Дорожные работы шли на всем протяжении проспекта, ремонт занял полтора месяца. За это время строители заменили асфальтобетонное покрытие не только проезжей части, но и тротуаров. Они также переустановили и заменили поребрики, восстановили элементы благоустройства.
4-5 линии Васильевского острова
Дорожные строители признаются: жители Васильевского острова отличаются трепетным отношением к своему дому. Причем в понятие «дом» они включают не только собственное жилище, но и улицы, по которым ходят. Поэтому островитяне всегда бдят: как идут ремонтные работы, какого качества асфальт. Команда СК «Орион плюс» относится к этому с пониманием (дорожники тоже любят город) и всегда готова разговаривать с людьми.
Проспект Маршала Жукова
от Кронштадтской улицы за проспект Ветеранов
Проспект Маршала Жукова отличается очень высокой интенсивностью движения — в сутки по нему проезжают более 15 тысяч автомобилей. Учитывая это, самый загруженный участок магистрали (от Кронштадтской улицы до проспекта Стачек, около 4 км) отремонтировали по новой технологии — методом объемно-функционального проектирования «Суперпейв» (Superpave). Он заключается в том, что асфальтобетонная смесь подбирается под конкретную дорогу и в зависимости от климатического фактора.

Составление «рецепта» покрытия — трудоемкая работа, которая занимает около месяца. Но оно того стоит — у «суперасфальта» отличные характеристики: меньший износ, большая устойчивость к пластическим деформациям и температурным перепадам. А значит, дорога прослужит дольше.

Важно, что изготовил асфальт по методу Superpave сам подрядчик: у СК «Орион плюс» есть собственный АБЗ с лабораторией, оборудованной по последнему слову техники. Так что в качестве покрытия компания уверена.
Краснопутиловская улица
от площади Конституции до Кубинской улицы
На участке от площади Конституции до Кубинской улицы заменили асфальтобетонное покрытие проезжей части, бордюрный камень и переустроили тротуары. Работы проводились с 31 августа по 6 ноября в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», предусматривающего выделение дополнительных средств из федерального бюджета. Общая стоимость госконтракта составила 38,6 млн рублей.

Адрес запомнился строителям сложностью увязки работ с «Ленсветом», который параллельно менял сети и отставал от графика. В результате переговоров сторонам удалось скоординировать действия, и дорогу сдали вовремя.
Площадь Конституции
на пересечении Ленинского проспекта и Краснопутиловской улицы
У ремонта площади свои нюансы: во-первых, нужно учесть загруженность подобных мест. Здесь пересекаются крупные магистрали, и работы приходится вести при открытом движении. Во-вторых, особое внимание уделяется эстетике: важно не только хорошо положить асфальт, но и организовать водоотведение, чтобы исключить застои осадков. На площади Конституции, считают строители, все получилось. Им не стыдно за проделанную работу.
Проспект Буденного
Проспект Буденного — историческая улица в Красносельском районе. В 2022 году ей исполнится 130 лет. До революции проспект назывался Монастырским шоссе: по нему паломники шли с железнодорожной станции к Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской пустыни. Сегодня это одна из важнейших на юго-западе Петербурга магистралей, так как здесь ведется активное жилищное строительство. В 2021 году по проспекту Буденного впервые пустили троллейбус.

Ремонтные работы длились полтора месяца — на две недели меньше намеченного срока. За это время дорожники заменили дорожное полотно на 2,25 км и нанесли разметку. Дорога стала ровнее и удобнее, что наверняка оценили жители новых высотных микрорайонов.

Кстати, некоторые участки проспекта находятся под охраной КГИОП как представляющие историческую ценность. Работы на них велись вручную, без применения тяжелой техники.
Ропшинское шоссе
от Санкт-Петербургского шоссе до границы Петергофа
Ропшинское шоссе — адрес, с которого стартовала ремонтная кампания-2021 в Петербурге. Дорожники приступили к работе 8 апреля.

Трасса пролегает в историческом районе Петергофа и ведет к парку Знаменка — бывшей усадьбе великих российских князей и вельмож.

Стоимость работ составила 54 млн рублей. Подрядчик отремонтировал покрытие проезжей части, переустановил и заменил бордюры. Работы проводились этапами, без полного закрытия движения, и завершились на две недели раньше срока.

За этот адрес строители получили благодарственное письмо от местной жительницы, которая передвигается на инвалидной коляске. Перед началом ремонта петербурженка попросила обеспечить ей доступ к автобусной остановке, что и было сделано.
Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин
«СК «Орион плюс» является нашим партнером как по текущему ремонту дорог, так по строительству и реконструкции. Только в текущем году она провела ремонтные работы почти на 40 адресах южных районов Санкт-Петербурга и ни одной претензии по качеству к компании с нашей стороны не было. Учитывая, что у нее собственная лаборатория, контролирующая качество стройматериалов, это и не удивительно.

Добавлю, что при этом специалисты «Орион плюс» еще и быстро работают. Для примера приведу Лиговский путепровод, реконструированный и открытый заново в нынешнем году. Из-за банкротства предыдущего подрядчика движение по нему могло бы запуститься намного позднее первоначально намеченных сроков. Однако новый подрядчик — «Орион плюс» — сумел не только наверстать отставание предшественника, но и сдать объект ранее запланированного. Хотелось бы, чтоб таких дорожных компаний в городе было как можно больше».
«Благодаря увеличению лимитов финансирования госконтракта органами власти СК „Орион плюс" выполнила 2-летнюю программу на 90% за неполных 8 месяцев текущего года. Готовы и в дальнейшем работать опережающими темпами без потери качества выполняемых работ».
Генеральный директор СК «Орион плюс» Алексей Вихарев
Начальник текущего ремонта участка СК «Орион плюс» Владимир Руденок
«Естественно, самым запоминающимся объектом ремонта в 2021 году был проспект Маршала Жукова — участки от Ветеранов до Стачек и от Стачек до Кронштадской улицы. Работы на этих адресах велись параллельно: нам необходимо было отремонтировать 172 тысячи квадратных метров проезжей части, 50 тысяч квадратных метров тротуара, большой объем по ремонту бортового камня, и все это — в сжатые сроки. Для этого была организована круглосуточная работа.

Также необходимо было обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта и максимально возможные комфортные условия для автолюбителей, концентрируя работы в часы пик на менее загруженных участках проспекта. Одной из особенностей ремонта на проспекте Маршала Жукова для нашей команды было знакомство с новой асфальтобетонной смесью, подбор которой производился методом объемно-функционального проектирования „Суперпэйв". Мы готовились к этому асфальту заранее: организовывали комплексы работ по пробной укладке такой смеси, подбирали необходимый состав катков и количество их проходов для получения отличных физико-механических показателей дорожного покрытия.

Каждый день на участке работала лаборатория для оперативного контроля качества выполняемой работы. Добротный и максимально быстрый ремонт проспекта Маршала Жукова стал для нашей компании значимой целью — и для ее достижения пришлось потрудиться. Но мы справились и довольны результатом».
Справка о компании
Строительной компании «Орион плюс» 23 года. Результаты ее работы видны невооруженным глазом — это новые дороги, улицы, путепроводы в Петербурге. Предприятие успешно работает и в Ленинградской области, а также вышло на рынки Московской, Тверской и Нижегородской областей. Оно входит в пятерку лидеров рынка дорожного строительства на территории Северо-Западного федерального округа.

В штате организации более 500 квалифицированных сотрудников, более 70 единиц спецтехники и 80 единиц грузовой и легковой, включая тралы, манипуляторы и самосвалы.

В 2020-2021 годах компания стала предприятием полного цикла, запустив два асфальто-бетонных завода с современными лабораториями. Инвестиции в проект составили более 300 млн рублей.
Материал подготовлен специально для ООО «СК «Орион плюс», консультант проекта — директор по развитию компании Сергей Сидоров.

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «СК «Орион плюс»
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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