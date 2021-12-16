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В ритме большого города

Как планировать личный бюджет и все успевать
Кристина в торговом центре
Кристина в клинике
Кристина дома
Она привыкла жить на большой скорости: работа, школа бальных танцев, полезные онлайн-курсы, обязательные культпоходы с друзьями по выходным. На вопрос «Как ты все успеваешь?» Кристина только улыбается: ей нравится этот ритм большого города. Впрочем, два секрета у нее все-таки есть. Первый — привычка планировать свои дела. Второй… пока не раскроем. Вы узнаете о нем, проведя вместе с нашей героиней ее типичный выходной день в декабре.
В ритме большого города
Как планировать личный бюджет и все успевать
Она привыкла жить на большой скорости: работа, школа бальных танцев, полезные онлайн-курсы, обязательные культпоходы с друзьями по выходным. На вопрос «Как ты все успеваешь?» Кристина только улыбается: ей нравится этот ритм большого города. Впрочем, два секрета у нее все-таки есть. Первый — привычка планировать свои дела. Второй… пока не раскроем. Вы узнаете о нем, проведя вместе с нашей героиней ее типичный выходной день в декабре.
Кристина в торговом центре
Кристина в клинике
Кристина дома
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Что подарить младшей сестре? Сертификат обувного бренда или полет в аэротрубе? Кристина сомневается. Но в одном она точно уверена: годовое обслуживание ее новой кредитки и уведомления об операциях по карте будут бесплатными***.
Кристина точно знает, чем порадовать родителей: об электрогриле они мечтают давно. Хорошая техника стоит недешево, но девушка все-таки ее приобретет, используя кредитную карту. Тем более, что СБЕР предлагает до 120 дней льготного периода**. Если погасить задолженность в отведенный срок не получится, процентная ставка составит 17,9% годовых.
Осталось купить «умные» спортивные часы для друга. Но их Кристина решает поискать на «СберМегаМаркете»****. Во-первых, здесь огромный выбор различных товаров. Во-вторых, при оплате покупок кредитной СберКартой на этом сервисе действует сниженная процентная ставка по карте за пределами беспроцентного периода: 9,8% годовых.
Первую половину дня Кристина посвящает покупке новогодних подарков. Чтобы не тратить деньги с зарплатной карты, которые понадобятся на другие цели, петербурженка оформила новую кредитную СберКарту* в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Одобренный лимит составил 500 000 рублей. Сейчас Кристине столько, пожалуй, и не надо, но в любой ситуации она может рассчитывать на эти деньги.
В новом году Кристина мечтает походить на разные процедуры к косметологу. Часть расходов она тоже, скорее всего, оплатит кредиткой. Как и для большинства россиян, карта для нее — не столько способ рассчитаться за крупные покупки, сколько удобный инструмент для повседневных трат.
Врач посоветовал купить специальные средства по уходу за зубами. Кристина сразу зайдет за ними. Кстати, покупки в аптеке также попадают под категорию со сниженной процентной ставкой — от 9,8% годовых.
Кристина уверена, что инвестиции в собственное здоровье — это лучший подарок себе самой. Она идет субботним днем в стоматологическую клинику. Рассчитываться за услуги тоже будет кредитной СберКартой. Это неспроста: на покупки категории «Здоровье» действует сниженная процентная ставка — 9,8% годовых.
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Кристина уверена, что инвестиции в собственное здоровье — это лучший подарок себе самой. Она идет субботним днем в стоматологическую клинику. Рассчитываться за услуги тоже будет кредитной СберКартой. Это неспроста: на покупки категории «Здоровье» действует сниженная процентная ставка — 9,8% годовых.
Вечером Кристине звонит подруга — посоветоваться. Она собралась завести кредитку. Наша героиня рассказывает ей, что оформила кредитную СберКарту, и делится впечатлениями от использования.
В новый год — с новыми знаниями, думает наша героиня, и покупает онлайн-курс по истории архитектуры. Она получит бонусы «СберСпасибо»*****, так как воспользовалась услугами партнера Сбербанка и оплатила курс новой кредиткой.
Иван никогда не был любителем «бесплатного сыра» — не покупал лотерейные билеты и не хотел попасть на «Поле чудес». «Лучший подарок — сделанный своими руками», — решил он, когда за очередную покупку заплатил всего рубль. Как говорится, мелочь, а приятно! За месяц, проведенный в самоизоляции, поход в онлайн-магазины стал привычным, незаметно накопились и бонусы.
Хотя на работу Иван чаще всего ездил на метро — 10 минут и на месте, — машину свою он очень любил. Но понимал, что пришла пора поменять ее на новую, тем более начался дачный сезон. Выбор был непрост: красную взять или белую, «японца» или «немца». Это сколько же салонов надо было раньше объехать, чтобы на все посмотреть. А может, взять подержанную и сэкономить? — размышлял Иван, просматривая фотографии в мобильном приложении. — Машина, конечно, не картошка, но и ее теперь можно купить через интернет».
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Какой суммы на кредитной карте вам было бы достаточно?
Что бы вы немедленно купили, если бы под рукой оказалась необходимая сумма денег?
Сколько времени вам обычно нужно, чтобы вернуть потраченные по кредитке средства?
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* Кредитная СберКарта доступна для оформления сроком на 3 года. Процентная ставка от 9,8% до 17,9% годовых. Минимальная сумма кредитного лимита — 10 000 руб., максимальная — 1 000 000 руб. Размер кредитного лимита устанавливается индивидуально.

** Льготный период кредитования начинается с даты, следующей за датой отражения операции по счету и заканчивается в последний календарный день третьего по счету месяца, наступившего после окончания месяца, в котором была совершена операция. Действие льготного периода ежемесячно возобновляется на новый срок. Сумма обязательного ежемесячного платежа — 3% от суммы основного долга, но не менее 150 руб, плюс проценты, начисленные за отчетный период на сумму основного долга в соответствии с договором. За снятие наличных с карты и переводы на дебетовую карту взимается комиссия: 3% от суммы операции, но не менее 390 руб. Валюта кредита — рубли РФ.

*** Стоимость обслуживания карты в год — 0 руб. Банк вправе отказать в выдаче кредитной карты. Изменения условий — Банком в одностороннем порядке. Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» (0+) доступно держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт) с подключенной услугой «Уведомления об операциях». Для использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. Подробнее о кредитной карте и ее условиях, ограничениях, а также о мобильном приложении «Сбербанк» уточняйте на сайте, в отделениях или по тел. 88005555550. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

**** Сервис СберМегаМаркет предоставляется ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, дом 16/15, строение 6, ОГРН 1167746803180.

***** Организатором Программы «СберСпасибо» (далее — Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами Программы, порядком и условиями начисление бонусов, ограничениями, по Программе, а также актуальным перечнем Партнеров Программы и условиями предоставления ими скидок можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru


Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Иллюстрации: freepik.com, adobestock.com
Дизайнер: Заира Гамисония

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