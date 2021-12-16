Она привыкла жить на большой скорости: работа, школа бальных танцев, полезные онлайн-курсы, обязательные культпоходы с друзьями по выходным. На вопрос «Как ты все успеваешь?» Кристина только улыбается: ей нравится этот ритм большого города. Впрочем, два секрета у нее все-таки есть. Первый — привычка планировать свои дела. Второй… пока не раскроем. Вы узнаете о нем, проведя вместе с нашей героиней ее типичный выходной день в декабре.