Она привыкла жить на большой скорости: работа, школа бальных танцев, полезные онлайн-курсы, обязательные культпоходы с друзьями по выходным. На вопрос «Как ты все успеваешь?» Кристина только улыбается: ей нравится этот ритм большого города. Впрочем, два секрета у нее все-таки есть. Первый — привычка планировать свои дела. Второй… пока не раскроем. Вы узнаете о нем, проведя вместе с нашей героиней ее типичный выходной день в декабре.
В ритме большого города
Как планировать личный бюджет и все успевать
Она привыкла жить на большой скорости: работа, школа бальных танцев, полезные онлайн-курсы, обязательные культпоходы с друзьями по выходным. На вопрос «Как ты все успеваешь?» Кристина только улыбается: ей нравится этот ритм большого города. Впрочем, два секрета у нее все-таки есть. Первый — привычка планировать свои дела. Второй… пока не раскроем. Вы узнаете о нем, проведя вместе с нашей героиней ее типичный выходной день в декабре.
Кристина в торговом центре
Кристина в клинике
Кристина дома
чтобы узнать больше
Кликайте на значок,
Что подарить младшей сестре? Сертификат обувного бренда или полет в аэротрубе? Кристина сомневается. Но в одном она точно уверена: годовое обслуживание ее новой кредитки и уведомления об операциях по карте будут бесплатными***.
Кристина точно знает, чем порадовать родителей: об электрогриле они мечтают давно. Хорошая техника стоит недешево, но девушка все-таки ее приобретет, используя кредитную карту. Тем более, что СБЕР предлагает до 120 дней льготного периода**. Если погасить задолженность в отведенный срок не получится, процентная ставка составит 17,9% годовых.
Осталось купить «умные» спортивные часы для друга. Но их Кристина решает поискать на «СберМегаМаркете»****. Во-первых, здесь огромный выбор различных товаров. Во-вторых, при оплате покупок кредитной СберКартой на этом сервисе действует сниженная процентная ставка по карте за пределами беспроцентного периода: 9,8% годовых.
Первую половину дня Кристина посвящает покупке новогодних подарков. Чтобы не тратить деньги с зарплатной карты, которые понадобятся на другие цели, петербурженка оформила новую кредитную СберКарту* в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Одобренный лимит составил 500 000 рублей. Сейчас Кристине столько, пожалуй, и не надо, но в любой ситуации она может рассчитывать на эти деньги.
В новом году Кристина мечтает походить на разные процедуры к косметологу. Часть расходов она тоже, скорее всего, оплатит кредиткой. Как и для большинства россиян, карта для нее — не столько способ рассчитаться за крупные покупки, сколько удобный инструмент для повседневных трат.
Врач посоветовал купить специальные средства по уходу за зубами. Кристина сразу зайдет за ними. Кстати, покупки в аптеке также попадают под категорию со сниженной процентной ставкой — от 9,8% годовых.
Кристина уверена, что инвестиции в собственное здоровье — это лучший подарок себе самой. Она идет субботним днем в стоматологическую клинику. Рассчитываться за услуги тоже будет кредитной СберКартой. Это неспроста: на покупки категории «Здоровье» действует сниженная процентная ставка — 9,8% годовых.
More products
Кристина уверена, что инвестиции в собственное здоровье — это лучший подарок себе самой. Она идет субботним днем в стоматологическую клинику. Рассчитываться за услуги тоже будет кредитной СберКартой. Это неспроста: на покупки категории «Здоровье» действует сниженная процентная ставка — 9,8% годовых.
Вечером Кристине звонит подруга — посоветоваться. Она собралась завести кредитку. Наша героиня рассказывает ей, что оформила кредитную СберКарту, и делится впечатлениями от использования.
В новый год — с новыми знаниями, думает наша героиня, и покупает онлайн-курс по истории архитектуры. Она получит бонусы «СберСпасибо»*****, так как воспользовалась услугами партнера Сбербанка и оплатила курс новой кредиткой.
Иван никогда не был любителем «бесплатного сыра» — не покупал лотерейные билеты и не хотел попасть на «Поле чудес». «Лучший подарок — сделанный своими руками», — решил он, когда за очередную покупку заплатил всего рубль. Как говорится, мелочь, а приятно! За месяц, проведенный в самоизоляции, поход в онлайн-магазины стал привычным, незаметно накопились и бонусы.
Хотя на работу Иван чаще всего ездил на метро — 10 минут и на месте, — машину свою он очень любил. Но понимал, что пришла пора поменять ее на новую, тем более начался дачный сезон. Выбор был непрост: красную взять или белую, «японца» или «немца». Это сколько же салонов надо было раньше объехать, чтобы на все посмотреть. А может, взять подержанную и сэкономить? — размышлял Иван, просматривая фотографии в мобильном приложении. — Машина, конечно, не картошка, но и ее теперь можно купить через интернет».
Какая кредитная карта нужна вам?
Пройдите опрос
Какой суммы на кредитной карте вам было бы достаточно?
0(0%)
0(0%)
0(0%)
Что бы вы немедленно купили, если бы под рукой оказалась необходимая сумма денег?
0(0%)
0(0%)
0(0%)
Сколько времени вам обычно нужно, чтобы вернуть потраченные по кредитке средства?
0(0%)
0(0%)
0(0%)
Проголосовать
Спасибо за голос!
Новости компаний.
* Кредитная СберКарта доступна для оформления сроком на 3 года. Процентная ставка от 9,8% до 17,9% годовых. Минимальная сумма кредитного лимита — 10 000 руб., максимальная — 1 000 000 руб. Размер кредитного лимита устанавливается индивидуально.
** Льготный период кредитования начинается с даты, следующей за датой отражения операции по счету и заканчивается в последний календарный день третьего по счету месяца, наступившего после окончания месяца, в котором была совершена операция. Действие льготного периода ежемесячно возобновляется на новый срок. Сумма обязательного ежемесячного платежа — 3% от суммы основного долга, но не менее 150 руб, плюс проценты, начисленные за отчетный период на сумму основного долга в соответствии с договором. За снятие наличных с карты и переводы на дебетовую карту взимается комиссия: 3% от суммы операции, но не менее 390 руб. Валюта кредита — рубли РФ.
*** Стоимость обслуживания карты в год — 0 руб. Банк вправе отказать в выдаче кредитной карты. Изменения условий — Банком в одностороннем порядке. Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» (0+) доступно держателям банковских карт Сбербанка (за исключением корпоративных карт) с подключенной услугой «Уведомления об операциях». Для использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» необходим доступ в сеть Интернет. Подробнее о кредитной карте и ее условиях, ограничениях, а также о мобильном приложении «Сбербанк» уточняйте на сайте, в отделениях или по тел. 88005555550. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.
**** Сервис СберМегаМаркет предоставляется ООО «МАРКЕТПЛЕЙС», 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, дом 16/15, строение 6, ОГРН 1167746803180.
***** Организатором Программы «СберСпасибо» (далее — Программа) является ПАО Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами Программы, порядком и условиями начисление бонусов, ограничениями, по Программе, а также актуальным перечнем Партнеров Программы и условиями предоставления ими скидок можно ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru
Автор: Анастасия Коренькова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Иллюстрации: freepik.com, adobestock.com Дизайнер: Заира Гамисония