Если развлекается и отвлекается вся семья, это совсем не значит, что все делают одно и то же. С пакетом услуг «Засмотрись» от «Дом.ру» вполне можно разделиться по интересам даже в одной квартире. И никто никому не помешает: ведь любимый контент можно смотреть на пяти устройствах одновременно — будь то смартфон, планшет, ноутбук или телевизор. Например, пока мужчины играют «в танчики» по высокоскоростному интернету, бабушка с дедушкой легко смогут посмотреть любимый фильм их молодости, а мама с дочкой в это же время будут слушать модный мюзикл или классическую оперу.



Все, о чем мы рассказываем, можно найти в одном пакете — «Засмотрись» от «Дом.ру». Также к нему прилагается подписка «Яндекс Плюс» с онлайн-кинотеатрами впридачу и скидка на первые два месяца.

