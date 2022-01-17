Еще никогда у домоседов и нелюбителей светской жизни не было столько возможностей не скучать дома! Пожалуй, одно из достижений человечества во время пандемии — оно научилось развлекаться, не выходя из комнаты (разве что на кухню). А применить эту суперспособность можно не только в период локдауна: буран или мороз на выходных, накопившаяся усталость, каникулы или отпуск, когда по каким-то причинам не получилось никуда поехать… Да и просто вечер трудного рабочего дня, когда дома собралась вся семья, и надо чем-то ее занять, чтобы скинуть напряжение.
как занять всю семью, не выходя из дома
Развлечения для отвлечения
Вариантов придумана тьма: самый простой — смотреть кино или сериалы. Если захочется попкорна — его можно приготовить отдельно. Практически любой киноконтент без рекламы можно найти на специальных платформах: например, Start, КиноПоиск и Амедиатека — все они доступны в обновленном пакете «Засмотрись» от «Дом.ру». Стоит только подключить его у оператора, как у вас появятся и актуальные новинки, и проверенная годами классика, и даже экзотические варианты, которые вы еще не видели.
Чуть сложнее, но вполне возможно устроить дискотеку — хоть для одного человека: освободить середину комнаты, включить елочные гирлянды в режим мерцания, поставить любимую музыку и веселиться. Даже если дети немного попрыгают с дивана на пол — ничего страшного, лишь бы недолго (и главное, чтобы не пришли соседи снизу). Не нужен даже навороченный музыкальный центр: достаточно телевизора, подключенного к «Дом.ру». Сервис Яндекс.Музыка уже входит в пакет «Засмотрись» — хоть заслушайся. Кстати, в интернете можно найти и аудиокниги — хорошая замена семейному чтению вслух.
Еще можно поиграть всей семьей в компьютерные игры: например, создать семейную команду и разгромить удаленного противника. По интернету можно не только сражаться в привычных шутерах и выполнять задания в квестах-бродилках, но еще играть в шахматы, решать кроссворды на время и даже сражаться на бильярде. «Дом.ру» предлагает тарифы со скоростью интернета до 600 Мбит/сек. Это позволяет получить минимальный пинг и устойчивый сигнал, так что для виртуальных подвигов нужно только вдохновение.
Все это было распространено и до пандемии. Во время локдаунов же стало привычным устраивать зум-вечеринки с друзьями или родственниками, которые живут за тысячу километров или в соседнем доме. Так можно и официальный праздник провести, и просто собраться для общения и веселья.
Если в организмах наблюдается нехватка путешествий — стоит посмотреть на планету через объективы вебкамер: от наблюдений за зверями в диких лесах до видов с дронов и мачт парусных судов. Или выбрать медленное телевидение: фильм о том, как идет дождь в джунглях, едет по Европе поезд или горит на все небо северное сияние.
Если развлекается и отвлекается вся семья, это совсем не значит, что все делают одно и то же. С пакетом услуг «Засмотрись» от «Дом.ру» вполне можно разделиться по интересам даже в одной квартире. И никто никому не помешает: ведь любимый контент можно смотреть на пяти устройствах одновременно — будь то смартфон, планшет, ноутбук или телевизор. Например, пока мужчины играют «в танчики» по высокоскоростному интернету, бабушка с дедушкой легко смогут посмотреть любимый фильм их молодости, а мама с дочкой в это же время будут слушать модный мюзикл или классическую оперу.
Все, о чем мы рассказываем, можно найти в одном пакете — «Засмотрись» от «Дом.ру». Также к нему прилагается подписка «Яндекс Плюс» с онлайн-кинотеатрами впридачу и скидка на первые два месяца.
Все, о чем мы рассказываем, можно найти в одном пакете — «Засмотрись» от «Дом.ру». Также к нему прилагается подписка «Яндекс Плюс» с онлайн-кинотеатрами впридачу и скидка на первые два месяца. Подробнее по ссылке.
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Материал подготовлен специально для «Дом.ру»
Автор: Алена Синицина Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии: Adobe Stock Дизайнер: Екатерина Елизарова