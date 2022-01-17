спецпроект
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спецпроект
Не только дома:
что строится в новых районах
Что построила СК «Дальпитерстрой» за 20 лет работы в Петербурге
Сданы в эксплуатацию свыше 150 жилых, торговых и промышленных зданий общей площадью 1,5 млн. кв. м.
Введены в строй 2 школы, 4 детсада и поликлиника.
В стадии строительства и проектирования — еще 4 детсада, 3 школы и поликлиника.
Благотворительный проект «Ольгинская детская деревня» в Парголово: построено 19 коттеджей для семей с приемными детьми, в которых воспитываются 272 ребенка
В этом году, как и в прошлом, для нас в приоритете строительство социальной инфраструктуры
Аркадий Скоров
, Глава СК «Дальпитерстрой»
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Материал подготовлен специально для СК «Дальпитерстрой».
Автор: Мария Мокейчева
Координатор: Елена Рожнова
Дизайнер: Заира Гамисония
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
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Январь 2022 г. © Фонтанка.ру
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