Пешком до Суздальских озер. Как купить квартиру в окружении парков
Приморский район — один из самых зеленых в городе. Именно там возводят квартал OKLA. Его внешний вид разработали в архитектурном бюро Рикардо Бофилла, а проект в целом отличает внимание к будущим жильцам.
Иностранное название жилого комплекса ассоциируется с высоким качеством продукта европейского уровня. Застройщик вкладывает в него главную особенность проекта — заботливое отношение к деталям и к жильцам. Кроме того, оно сочетается с нестандартными именами других кварталов компании — «Юттери» и «Янила», над которыми тоже работали финские, голландские, шведские архитекторы и урбанисты.
Колясочные, комнаты мамы и малыша, места для мытья лап питомцев
8 домов высотой 25 этажей
10 паркингов
9 домов высотой 7 этажей
Школа, детские сады, магазины и предприятия сферы услуг в квартале
Квартиры от 20 до 113 кв. м² с отделкой от застройщика
Новоорловский заказник, Суздальские озера и Шуваловский парк в пешей доступности
Площадь — более 220 тыс. кв. м²
Высота потолков до 3 м
15 минут до ЗСД, удобные выезды на КАД и Выборгское шоссе
Функциональные планировочные решения
9 минут до метро «Проспект Просвещения»
OKLA — жилой комплекс комфорт-класса, который реализуется очередями в формате «город в городе» со всей необходимой инфраструктурой: кафе, спортивные клубы, пешеходные улицы и променады, торговые зоны, площадки для спорта и детских игр. Также планируется строительство социальных объектов — детских садов и школы.
На выбор доступны квартиры нестандартных планировок: с объединенной кухней-гостиной, мастер-спальнями, гардеробными и кладовыми, увеличенными балконами и лоджиями.