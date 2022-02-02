Пешком до Суздальских озер. Как купить квартиру в окружении парков

OKLA — жилой комплекс комфорт-класса, который реализуется очередями в формате «город в городе» со всей необходимой инфраструктурой: кафе, спортивные клубы, пешеходные улицы и променады, торговые зоны, площадки для спорта и детских игр. Также планируется строительство социальных объектов — детских садов и школы.



На выбор доступны квартиры нестандартных планировок: с объединенной кухней-гостиной, мастер-спальнями, гардеробными и кладовыми, увеличенными балконами и лоджиями.

