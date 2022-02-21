Когда путешествуешь на машине, важно создать удобные условия и для детей, и для взрослых. Автокресло — залог безопасности и комфорта. Пристегнутый по всем правилам дорожного движения ребенок никуда не денется! Для поездок с совсем маленькими детьми удобно использовать автолюльку, которая ставится непосредственно на колесную базу: так можно сэкономить место и не брать дополнительно коляску. Складная кровать-манеж легко помещается в багажник и позволяет не беспокоиться, будет ли кроватка в отеле.



Маленькие в пути много спят, детей постарше нужно развлекать и кормить. Проверено: небольшой перекус дает минут 15 тишины и покоя. Лучше заранее подготовиться: почистить и нарезать яблоки или морковку, взять порционное печенье, ломтики сыра, хлеб — то, что можно дать в руки. Воду или сок лучше брать в маленьких бутылочках или индивидуальных пачках, это позволит не останавливаться и не расплескать напиток по дороге.



Возьмите в салон дополнительный комплект одежды для малышей, чтобы не лезть за ней в багажник. Пригодятся пакетики для грязных вещей и мусора, а также влажные и сухие салфетки.



Существует множество игр, которые помогут не скучать по дороге. Всем известные — «в слова» или «в города». Можно соревноваться, кто увидит больше собак (красных машин, деревьев, людей) или искать предметы вокруг по цвету («Я сижу и гляжу, и вижу что-то красное, что это?»).



Запишите на диск или флэшку любимые песни малыша (вдруг интернет пропадет по пути), включите аудиокнигу. Возьмите клипборд — на нем удобнее рисовать или раскрашивать, а бумага не улетает при поворотах или на кочках. Скучная поездка – неплохое время для чтения, но будьте внимательны: некоторых детей от этого укачивает.



Не выдавайте сразу все, что взяли с собой. Надоест раскраска — достанете игрушку или книжку. И не приставайте к ребенку, когда он сидит и спокойно смотрит в окно, — еще успеете его развлечь.



Ну и, конечно, гаджеты. Если вы разрешаете ребенку смотреть мультики или играть на телефоне и планшете, то поездка вообще может пройти незаметно. Единственное — они все-таки разряжаются, так что позаботьтесь о пауэр-банках или достаточном количестве проводов для зарядок, если в машине предусмотрены для этого специальные разъемы.



В принципе, без остановок или с одной «технической» мы проезжаем часа три. Если путешествуете дольше, лучше заранее выбрать места для отдыха, где можно перекусить, размяться. Чаще всего на современных АЗС есть детские площадки снаружи и детские уголки внутри. Это особенно полезно на трассах, где на обочине не припаркуешься.

