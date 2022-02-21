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Что делать взрослым, когда вместе с ними в автомобильное путешествие отправляется ребенок? А если сразу двое? И любимый домашний питомец? Мы попросили сотрудников «Фонтанки» и их близких поделиться интересным опытом и полезными советами. Читайте и берите на заметку лайфхаки, помогающие сделать семейные поездки комфортными.
Мы много путешествовали с детьми в конце девяностых — начале двухтысячных. Ехали на машине через всю Россию: от Нового Уренгоя до Белгородской области, а потом — по Украине до Харьковской. 4200 километров в одну сторону и столько же обратно, время в пути — 4,5 дня. И так каждый год: с двумя маленькими детьми к бабушке на лето.

За годы путешествий у нас появились любимые места. Мы знали, где в районе Уральских гор можно поесть самых настоящих сибирских пельменей, в Башкортостане — вкусного плова. В Гусь-Хрустальном надо остановиться, чтобы купить маме и теще подарки. В Тольятти — попробовать рыбу или икру.

Тогда, конечно же, не было многого, что важно для автопутешествий с детьми: кемпингов для ночевок, заправок, приличных кафе. Удобных гаджетов для развлечения тоже не существовало — в дорогу брали любимые игрушки. В пути пели песни, разгадывали сканворды, играли «в города». Сын с дочкой, наверное, все населенные пункты страны в процессе выучили.

С собой обязательно была домашняя еда в фольге как минимум на двое суток, горячая и холодная вода в термосах, смена одежды на разную погоду. И, естественно, набор инструментов для починки автомобиля и компрессор для шин. Это сейчас на заправках есть специальные автоматы и можно в пути купить нужные товары, а тогда ничего подобного не было.

А потом у нас появилась собака. Представьте только, в машине двое взрослых, двое маленьких детей и пудель. Однажды и вовсе везли хомячка. Он по ночам бодрствовал, мешал всем спать, поэтому его выставляли на улицу. Лето, луна светит, хомяк Борюнчик в ведре скребется, в машине дети спят. Утром, правда, чуть не забыли его на стоянке. Грызун выдержал путешествие с достоинством и потом прожил долгую счастливую хомячью жизнь.
папа незаменимой сотрудницы,
стаж вождения — почти 40 лет
В девяностых, когда рос старший сын, особого желания куда-то с ним поехать не возникало. Потому что не было того, что сегодня обеспечивает комфорт в пути. Сейчас все по-другому, так что с младшими мы много путешествуем. И вот несколько вещей, которые помогают нам делать это с удовольствием.

Во-первых, удобные кресла для детей, которые подбираются по возрасту, — от люльки до почти полноценного взрослого. На передние сиденья вешаем защитные чехлы-органайзеры с карманами для всего нужного, включая планшет. Обязательно фиксируем замки: мы с мужем в шутку называем это «опция консьерж». Берем современные гаджеты — от складных дорожных горшков до супергрелок для детского питания.

Когда на заднем сиденье два сорванца, на переднее стоит положить мешок с запасом игрушек, причем каждая должна быть в двух экземплярах. Тогда не придется останавливаться и искать под креслами, то, что упало, — просто выдаешь новую пару игрушек. Из провизии предпочитаю брать с собой жевательные пастилки, мармелад, фруктовое пюре в мягкой упаковке с крышкой, чтобы ничего не крошилось и не плескалось. В багажнике всегда есть пара подушек и пледиков, коврик, чтобы расстелить на полянке во время остановки, запас влажных салфеток, рулон одноразовых полотенец.
коммерческий директор,
мама троих детей,
стаж вождения — 20 лет
Если по дороге закончились влажные салфетки, обеззараживающий спрей или гель для рук, их можно купить на автозаправке. Сеть АЗС «Газпромнефть», к примеру, недавно запустила линейку детских товаров «Драйвик»,* и первыми в ней стали средства, помогающие маленьким пассажирам — с трех лет и старше — соблюдать чистоту. Влажные салфетки «Драйвик» не пахнут и не содержат спирта, пропитка на 99% состоит из воды. Бесспиртовой антисептик «Драйвик» не сушит и не стягивает кожу, обладает антибактериальным и противовирусным действием.
Как позаботиться о гигиене в пути?
Когда путешествуешь на машине, важно создать удобные условия и для детей, и для взрослых. Автокресло — залог безопасности и комфорта. Пристегнутый по всем правилам дорожного движения ребенок никуда не денется! Для поездок с совсем маленькими детьми удобно использовать автолюльку, которая ставится непосредственно на колесную базу: так можно сэкономить место и не брать дополнительно коляску. Складная кровать-манеж легко помещается в багажник и позволяет не беспокоиться, будет ли кроватка в отеле.

Маленькие в пути много спят, детей постарше нужно развлекать и кормить. Проверено: небольшой перекус дает минут 15 тишины и покоя. Лучше заранее подготовиться: почистить и нарезать яблоки или морковку, взять порционное печенье, ломтики сыра, хлеб — то, что можно дать в руки. Воду или сок лучше брать в маленьких бутылочках или индивидуальных пачках, это позволит не останавливаться и не расплескать напиток по дороге.

Возьмите в салон дополнительный комплект одежды для малышей, чтобы не лезть за ней в багажник. Пригодятся пакетики для грязных вещей и мусора, а также влажные и сухие салфетки.

Существует множество игр, которые помогут не скучать по дороге. Всем известные — «в слова» или «в города». Можно соревноваться, кто увидит больше собак (красных машин, деревьев, людей) или искать предметы вокруг по цвету («Я сижу и гляжу, и вижу что-то красное, что это?»).

Запишите на диск или флэшку любимые песни малыша (вдруг интернет пропадет по пути), включите аудиокнигу. Возьмите клипборд — на нем удобнее рисовать или раскрашивать, а бумага не улетает при поворотах или на кочках. Скучная поездка – неплохое время для чтения, но будьте внимательны: некоторых детей от этого укачивает.

Не выдавайте сразу все, что взяли с собой. Надоест раскраска — достанете игрушку или книжку. И не приставайте к ребенку, когда он сидит и спокойно смотрит в окно, — еще успеете его развлечь.

Ну и, конечно, гаджеты. Если вы разрешаете ребенку смотреть мультики или играть на телефоне и планшете, то поездка вообще может пройти незаметно. Единственное — они все-таки разряжаются, так что позаботьтесь о пауэр-банках или достаточном количестве проводов для зарядок, если в машине предусмотрены для этого специальные разъемы.

В принципе, без остановок или с одной «технической» мы проезжаем часа три. Если путешествуете дольше, лучше заранее выбрать места для отдыха, где можно перекусить, размяться. Чаще всего на современных АЗС есть детские площадки снаружи и детские уголки внутри. Это особенно полезно на трассах, где на обочине не припаркуешься.
редактор,
мама троих детей,
стаж вождения — 14 лет
Во время семейных, да и любых других поездок важно помнить о самом простом: у вас должен быть полный бак хорошего бензина. Не стоит рисковать, пытаясь дотянуть до места назначения на остатках топлива. Мы этот урок хорошо усвоили после того, что случилось несколько лет назад.

Я, жена и двое маленьких детей путешествовали по Финляндии, а на обратном пути решили не заправляться за рубежом и доехать до АЗС в Выборге. В результате встали в пятичасовую пробку на границе. Зимой, в 30-градусный мороз. В окружении таких же «экономных» водителей, которые хотели добраться до отечественных заправок. И уже в России, на дороге вдоль Сайменского канала, еще час простояли перед фурой, которая развернулась поперек дороги в узком месте и перегородила движение. Мораль истории: не надо экономить на топливе, лучше проявить предусмотрительность.

Кроме запаса бензина мы всегда возим с собой воду — и питьевую, и «техническую», чтобы можно было при необходимости помыть руки. Супруга отвечает за аптечки — взрослую автомобильную и отдельную детскую, которую собирает по рекомендациям нашего педиатра. Летом обязательно берем мазь от укусов комаров и солнцезащитный крем, на окна крепим затеняющие экраны. Всегда в машине есть средство от аллергии, потому что в дороге всякое случается.

Чтобы детей не укачивало, используем лайфхак, подсказанный знакомым врачом. Оказывается, если во весь голос петь, такой проблемы не возникает. Но когда дорога долгая, песенка про елочку быстро надоедает. Нам пришлось подыскивать простые мелодии с русскими словами, которые можно было бы исполнять всем вместе. В результате остановились на... отечественном шансоне, и наши малыши вполне могли в приличном месте спеть «Город Сочи» Трофима.

Взрослым за рулем я бы посоветовал ни в коем случае не экономить на очках. Если есть даже минимальные проблемы со зрением или возрастные изменения, если едешь при ярком солнце или, наоборот, в сумерках, то нагрузка на глаза будет колоссальной. Чтобы не уставать и сохранять внимательность на дороге, обязательно берите с собой очки. Если их нет, проверьте зрение и закажите себе пару с качественными линзами.
супруг ценной сотрудницы,
стаж вождения — 24 года
Материал подготовлен в партнерстве с сетью АЗС «Газпромнефть».

* Сертифицированные товары имеют необходимые документы.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены участниками интервью, сетью АЗС «Газпромнефть»
Дизайнер: Заира Гамисония

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