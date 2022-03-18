Избегайте покупки лишних продуктов. Берите только то, что точно съедите.



По возможности откажитесь от полуфабрикатов и колбас. Например, в моем холодильнике сервелат или «Докторская» никогда не лежат просто так — только если ну очень захотелось. Мне проще (и дешевле) купить мясо, отделить его от кости: на бульоне сварить суп, из мякоти сделать второе и таким образом получить полноценный обед.



Планируйте. Я всегда знаю, какую сумму на продукты истрачу за неделю, и никогда из нее не выхожу. Даже если есть соблазн потратить чуть больше, а на следующей неделе — меньше, стараюсь этого не делать. Благодаря такому подходу удается даже сэкономить.



Не забывайте про старые добрые заготовки. Я квашу капусту: в небольших емкостях по три и по пять литров, чтобы было удобно хранить. Это и источник витамина С, и разнообразие на столе.

