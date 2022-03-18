Каждая хозяйка — почти как министр финансов для своей семьи. Перед ней тоже стоят сложные задачи: как вкусно накормить всю семью, навести уют в доме, и при этом не выйти за рамки бюджета. Конечно, у каждой мамы есть свои секреты, как достичь разумного баланса, но опыт других еще никому не помешал. Тем более, что порой реальные способы сэкономить могут выглядеть весьма неожиданно.
В этом материале мы собрали интересные советы читательниц «Фонтанки» и лайфхаки сервиса доставки СберМаркет. Предлагаем взять их на вооружение. Их авторы знают о планировании не понаслышке.
Избегайте покупки лишних продуктов. Берите только то, что точно съедите.
По возможности откажитесь от полуфабрикатов и колбас. Например, в моем холодильнике сервелат или «Докторская» никогда не лежат просто так — только если ну очень захотелось. Мне проще (и дешевле) купить мясо, отделить его от кости: на бульоне сварить суп, из мякоти сделать второе и таким образом получить полноценный обед.
Планируйте. Я всегда знаю, какую сумму на продукты истрачу за неделю, и никогда из нее не выхожу. Даже если есть соблазн потратить чуть больше, а на следующей неделе — меньше, стараюсь этого не делать. Благодаря такому подходу удается даже сэкономить.
Не забывайте про старые добрые заготовки. Я квашу капусту: в небольших емкостях по три и по пять литров, чтобы было удобно хранить. Это и источник витамина С, и разнообразие на столе.
Покупает продукты два раза в неделю, ходит в магазин у дома
домохозяйка
Нина
Продумывайте меню на неделю. Исходя из этого формируйте список покупок и не отклоняйтесь от него в магазине.
Сравнивать цены в разных магазинах мне удобно через приложение СберМаркета. Там можно выбрать наиболее бюджетную продуктовую корзину и сразу заказать все нужное домой.
Готовьте дома и берите с собой обед на работу. Вся покупная еда дороже в несколько раз.
Вместо экзотических фруктов берите то, что растет в наших широтах. И полезнее, и привычнее, и вкуснее. Особенно в сезон.
Затаривается по субботам, предпочитая недорогие сети. В период ограничений также начала пользоваться сервисами доставки
сотрудник вуза
Екатерина
Мы — «акционеры»: стараемся брать товары только по акции. Это касается не только продуктов питания, но и бытовой химии. Увидели стиральный порошок с хорошей скидкой — берем, даже если дома еще есть.
Купленное впрок можно морозить. У нас две морозилки, в которых всегда есть: мясо, грибы, ягода, зелень, соки и, например, молочная сыворотка. А моя подруга, например, морозит даже борщ, сваренный «на неделю».
А еще здорово выручает сушилка: осенью мы готовим сухофрукты из собранных в деревне груш и яблок — хватает до следующего лета.
Общепит нынче дорог, но кто мешает устроить ресторан дома? Мы сами делаем не только привычные манты и хинкали, но даже фалафель: все ингредиенты для приготовления в продаже есть. В праздники у нас за столом собирается по 15 человек — хватает всем.
Мясо и молочную продукцию покупает у фермеров, остальное — в магазинах у дома. В большой семье шопингом приходится заниматься каждый день
реставратор, мама пятерых детей
Виктория
А еще сэкономить помогут сервисы онлайн-продаж. Рассказываем, как:
Выбирайте те компании, которые доставляют товары непосредственно с полок магазинов, а не из собственных дарксторов. Во-первых, на складах ограниченный ассортимент, во-вторых — лишнее звено влечет за собой неизбежную наценку.
Сервисы, которые работают с торговыми сетями напрямую, продают товар по тем же ценам, что и на полках магазинов. И даже ниже. Например, СберМаркет предлагает тысячи товаров со скидками до 60% еженедельно. Это возможно в том числе благодаря промо-акциям совместно с брендами и производителями. Списки акционных товаров постоянно обновляются. Ищите их в разделах «Дешевле, чем на полке» и «Скидки».
СберМаркет в Петербурге сотрудничает более чем с 20 торговыми сетями. Это не только основные продуктовые гиганты, но и аптеки, магазины косметики, товары для дома, зоомагазины. А это значит, что скидки можно найти не только на продукты, но и другие необходимые товары.
Для удобства пользователей в каталогах есть отдельные разделы собственных торговых марок, которые производит сам ретейлер. Они ничуть не хуже по качеству, но существенно дешевле. Комбинируя товары из двух категорий — акционные и собственных марок, — можно собрать практически полную корзину необходимого с существенной экономией.
С кем не бывало: прогуливаясь с тележкой мимо стеллажей, нет-нет да и положишь в нее что-то ненужное. Онлайн-шопинг защищает от импульсивных покупок.
При оформлении заказа всегда виден чек. Если вышли за пределы бюджета, просто удаляете менее нужный товар.
Заказы клиентов собирают эксперты СберМаркета по закупкам, которые постоянно находятся в магазинах. Они кладут в корзину только товары, у которых большой запас срока годности. А еще тщательно выбирают фрукты и овощи. И обязательно соблюдают принцип товарного соседства: никогда не положат бытовую химию рядом с продуктами питания.
При сборке и доставке используются термопакеты, хладагенты и другое специализированное оборудование. Вы получите продукты такими, словно только что сами взяли их с полки магазина.
Стоимость доставки небольшая, если учесть транспортные расходы на бензин, каршеринг или такси. А сэкономленное на шопинге время можно потратить на те занятия, которые мы обычно откладываем.
Тем, кто привык лично ездить за покупками, — три довода, почему стоит выбрать доставку:
В СберМаркете отмечают, что чаще всего доставку петербургские клиенты заказывают из магазинов «Магнит», «Дикси», Fix price, «Озерки» и «ВкусВилл». Самые популярные гипермаркеты среди жителей Северной столицы при этом — «Лента», «Метро» и «Ашан»».
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Автор: Анастасия Коренькова Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены компанией СберМаркет Иллюстрации: Adobe Stock Дизайнер: Ольга Сергеева