Специалисты по информационной безопасности создали свое онлайн-шоу

В первом выпуске шоу на «Киберарене» встретятся четыре команды, капитанами которых стали известные специалисты в разных отраслях информационной безопасности: Ольга Попова, Антон Шипулин, Денис Батранков и Евгений Питолин.



В течение трех раундов игрокам нужно будет реагировать на киберугрозы, лазейкой для которых чаще всего становится компьютер рядового пользователя. Кто окажется самым компетентным и убедительным — решит авторитетное жюри. В него вошли такие эксперты отрасли, как Алексей Лукацкий, Рустем Хайретдинов, Валентин Макаров.



Зрители смогут голосовать за понравившуюся команду и привести ее к победе. Это позволит узнать, какой взгляд на проблему сегодня преобладает.



Создатели проекта, медиагруппа «Авангард» и компания «Газинформсервис», уверены: «Киберарена» станет одним из самых интересных развлекательных шоу 2022 года.

