Специалисты по информационной безопасности создали свое онлайн-шоу
Вы все еще не верите, что защита данных и борьба с хакерами касаются каждого? Думаете, что кибербезопасность — скучная тема для серьезных айтишников? Новое онлайн-шоу «Киберарена», которое стартует 28 апреля в 19:00, докажет: ИБ — увлекательное соревнование умных людей с современными технологиями. И вы можете в нем поучаствовать в качестве зрителя.
В первом выпуске шоу на «Киберарене» встретятся четыре команды, капитанами которых стали известные специалисты в разных отраслях информационной безопасности: Ольга Попова, Антон Шипулин, Денис Батранков и Евгений Питолин.
В течение трех раундов игрокам нужно будет реагировать на киберугрозы, лазейкой для которых чаще всего становится компьютер рядового пользователя. Кто окажется самым компетентным и убедительным — решит авторитетное жюри. В него вошли такие эксперты отрасли, как Алексей Лукацкий, Рустем Хайретдинов, Валентин Макаров.
Зрители смогут голосовать за понравившуюся команду и привести ее к победе. Это позволит узнать, какой взгляд на проблему сегодня преобладает.
Создатели проекта, медиагруппа «Авангард» и компания «Газинформсервис», уверены: «Киберарена» станет одним из самых интересных развлекательных шоу 2022 года.
Член наблюдательного совета Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Член правления объединения разработчиков ПО в России.
Алексей Лукацкий
Специалист по защите информации в государственных и коммерческих организациях с 1992 года. Опубликовал свыше 600 печатных работ в профильных изданиях, выпустил книгу «Обнаружение атак». Читает лекции по информационной безопасности.
Рустем Хайретдинов
С 1996 года занимает руководящие должности в ведущих российских ИТ-компаниях. Президент Ассоциации по вопросам защиты информации (BISA) с 2008 года.
Узнайте больше об информационной безопасности в новом онлайн-шоу
https://youtu.be/LkEc3MfWils; Киберарена для тех, кто определяет правила!
https://youtu.be/5ZcHa9yMSVI; Киберарена для умных!
https://youtu.be/iCzcAjvVAg8; Киберарена — для смелых!
https://youtu.be/_PQalopnFTs; Киберарена укрепит слабое звено.
https://youtu.be/Ib_R2clGAQk; Киберарена для тех, кто готов побеждать!