Сначала заходите на сайт сервиса и нажимаете на кнопку «Арендовать бокс». Далее все делаете онлайн. Выбираете адрес склада, размера бокса (от 1 кв.м), срок аренды (от 1 недели), оплачиваете — и на ваш телефон приходит ПИН-код, который служит ключом от личного мини-хранилища. Продлять и завершать аренду тоже можно на сайте, а ПИН-кодом разрешено делиться с родственниками и друзьями на случай, если в бокс попадут и их вещи тоже.



Далее, захватив телефон с цифровым ключом, отправляетесь на Московское шоссе, 25 к1В. Вводите код, чтобы попасть в теплую крытую зону разгрузки. Там перемещаете вещи на тележку и проходите на склад по тому же коду. Не заблудиться в бесконечных коридорах помогает продуманная навигация. Вот и ваш бокс — он уже снят с сигнализации, а внутри горит свет. Все, можно разгружаться.



Для тех, кто предпочитает личное общение и хотел бы для начала осмотреть новый склад, в том же здании открыт офис компании Prostor. Он работает ежедневно, с 9:00 до 21:00. Вас встретят приветливые сотрудницы, которые охотно все объяснят и покажут.



