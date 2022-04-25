Материал подготовлен специально для компании Prostor.
*«Промокод» — акция, которая позволяет клиенту в течение месяца бесплатно пользоваться услугами склада индивидуального хранения Prostor. При оформлении аренды бокса на сайте www.prostor-sklad.ru
необходимо ввести промокод FONTANKA в поле «Промокод» в онлайн-форме, после чего он будет применен к заказу. Предложение действительно на 22 апреля 2022 года только для новых клиентов. Организатор акции — ООО «ПРОСТОР» (юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 32–34, пом.40Н, офис 2; ОГРН: 1197847025540; ИНН: 7841080825). Промокод действует до 31 мая 2022 года. Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (812) 207 00 07.
Автор: Мария Семенова
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Фотографии предоставлены компанией «Prostor»
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Дизайнер: Ольга Сергеева