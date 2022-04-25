ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ

Где хранить зимние вещи
новый просторный склад открылся весной на Московском шоссе, и теперь можно арендовать бокс для сезонных вещей поближе к дому. Кстати, это уже третий в городе self storage под брендом Prostor. Два других работают в центре города и на севере, ими за 2,5 года воспользовались 6,5 тыс. петербуржцев. Еще один запустят в мае в Невском районе (по адресу ул. Крыленко, 3Б), а пятый появится в Мурино в середине лета.
Что ж, пришло время в очередной раз попрощаться с шипованной резиной, любимыми лыжами и теплыми детскими комбинезонами. Вы отпрашиваетесь с работы пораньше, грузите все в машину и едете в «живописный» район гаражей. Пару минут воюете с навесным замком, потом немного работаете грузчиком — и миссия выполнена. Если в ближайшие месяцы не случится потопа, пожара или банальной кражи со взломом, имущество будет в целости и сохранности. Но это, как вы понимаете, не точно.

Честно говоря, в 2022 году такой способ хранения зимних вещей — вчерашний день и совершенно лишний квест. Сервисы self storage уже давно решают эту задачу на другом уровне, делая складирование временно ненужного удобным, простым и безопасным. И в Петербурге таких центров хранения становится все больше.

Петербуржцам на заметку:
Выбрать бокс
Сначала заходите на сайт сервиса и нажимаете на кнопку «Арендовать бокс». Далее все делаете онлайн. Выбираете адрес склада, размера бокса (от 1 кв.м), срок аренды (от 1 недели), оплачиваете — и на ваш телефон приходит ПИН-код, который служит ключом от личного мини-хранилища. Продлять и завершать аренду тоже можно на сайте, а ПИН-кодом разрешено делиться с родственниками и друзьями на случай, если в бокс попадут и их вещи тоже.

Далее, захватив телефон с цифровым ключом, отправляетесь на Московское шоссе, 25 к1В. Вводите код, чтобы попасть в теплую крытую зону разгрузки. Там перемещаете вещи на тележку и проходите на склад по тому же коду. Не заблудиться в бесконечных коридорах помогает продуманная навигация. Вот и ваш бокс — он уже снят с сигнализации, а внутри горит свет. Все, можно разгружаться.

Для тех, кто предпочитает личное общение и хотел бы для начала осмотреть новый склад, в том же здании открыт офис компании Prostor. Он работает ежедневно, с 9:00 до 21:00. Вас встретят приветливые сотрудницы, которые охотно все объяснят и покажут.

Как пользоваться складом на Московском шоссе?

Кстати, для читателей «Фонтанки.ру» компания Prostor приготовила приятный сюрприз: по промокоду FONTANKA вы сможете получить бесплатный месяц аренды бокса на любом складе.*

Это вам не гараж!

И даже, заметим, не промзона с пропускным режимом. Склады индивидуального хранения Prostor устроены так, чтобы предоставлять клиентам сервис на самом высоком уровне.
Все помещения — в собственности компании.
Не приходится опасаться, что склад исчезнет вместе с вещами.
Вы имеет доступ к боксу в режиме 24/7:
не нужно ждать, с кем-то договариваться или согласовывать визит.
Боксы оснащены отоплением и вентиляцией,
поэтому ничего не испортится, не отсыреет, не пропахнет чем-нибудь неприятным
Склад обеспечивает 5 уровней защиты имущества
— от индивидуальной сигнализации в каждом боксе и личного ПИН-кода до видеонаблюдения и круглосуточной физической охраны на объекте.
Система противопожарной безопасности
тоже имеется.
Предоставляется разнообразное погрузо-разгрузочное оборудование:
тележки, рохли, паллеты, штабелеры, грузовые подъемники.
Если вы на машине, сможете заехать в теплую зону разгрузки
или оставить автомобиль на просторной парковке на 50 мест.
От ближайшей станции метро «Звездная» пешеходы доберутся до склада за 15 минут.
Другой вариант — доехать на общественном транспорте. Остановка маршруток и автобусов находится ровно напротив self storage.
Помимо чисто логистических преимуществ у Prostor на Московском шоссе есть и совсем уж бонусные «фишки», предусмотренные ради комфорта клиентов. Например, очень удобно, что прямо на месте продаются все необходимые для складирования товары: коробки, упаковочные материалы и т.д. Тут же можно взять в аренду стеллаж для бокса, чтобы разложить вещи по полочкам и легко их потом находить.
А еще клиентам Prostor наливают бесплатный кофе, предлагают поиграть в пинг-понг и... скатиться с горки. Нет, вы не ослышались. На складе построен настоящий аттракцион из надежной нержавеющей стали: и взрослые, и дети могут скатываться с четвертого этажа по гладкой 22-метровой трубе. Такое есть только на Московском шоссе. Можно сказать, местная достопримечательность.
А еще клиентам Prostor наливают бесплатный кофе, предлагают поиграть в пинг-понг и... скатиться с горки. Нет, вы не ослышались. На складе построен настоящий аттракцион из надежной нержавеющей стали: и взрослые, и дети могут скатываться с четвертого этажа по гладкой 22-метровой трубе. Такое есть только на Московском шоссе. Можно сказать, местная достопримечательность.
К осени под одной крышей со складом откроется еще и стильный коворкинг. Вдруг, закинув в бокс самокат, вы решите поработать удаленно? Всякое в жизни современного человека бывает. Разумеется, особенно оценят это пространство предприниматели, арендующие квадратные метры в Prostor. Они смогут не только общаться с клиентами и покупателями в общем «опенспейсе», но и снять отдельное офисное помещение и даже оформить юридический адрес!
Велосипеды, самокаты, мотоциклы
Вещи и мебель во время переезда
Инструменты для ремонта, стройматериалы
Дачные вещи: бассейн, гамак, газонокосилку
Одежду и обувь, которые редко используются
Шины и запчасти
Что хранить в боксе
кроме зимних вещей?
Разместить бумажные архивы юридического лица
Оставить мебель и технику при переезде из одного офиса в другой
Использовать бокс как перевалочный пункт при транспортировке груза
Складировать рекламные материалы
Зачем бизнес арендует self storage?
Хранить товар, который продается через маркетплейсы
Кайты, серфы, спортивную экипировку
Оставить мебель и технику при переезде из одного офиса в другой

Индивидуальное хранение в цифрах и фактах

2008
В 2008 году в России появились первые сервисы self storage
34 000
Сегодня в Петербурге работают 17 операторов складов индивидуального хранения. Они управляют 23 объектами с общей полезной площадью 34 000 квадратных метров.
38
Компания Prostor занимает 38% петербургского рынка.
9 000
После ввода в эксплуатацию всех очередей склада Prostor на Московском шоссе его полезная площадь составит 9 000 квадратных метров.
Источник: пресс-служба компании Prostor.
Материал подготовлен специально для компании Prostor.

*«Промокод» — акция, которая позволяет клиенту в течение месяца бесплатно пользоваться услугами склада индивидуального хранения Prostor. При оформлении аренды бокса на сайте www.prostor-sklad.ru необходимо ввести промокод FONTANKA в поле «Промокод» в онлайн-форме, после чего он будет применен к заказу. Предложение действительно на 22 апреля 2022 года только для новых клиентов. Организатор акции — ООО «ПРОСТОР» (юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 32–34, пом.40Н, офис 2; ОГРН: 1197847025540; ИНН: 7841080825). Промокод действует до 31 мая 2022 года. Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (812) 207 00 07.

Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены компанией «Prostor»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева

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