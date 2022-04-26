Вертикальное видео рулит. Коротенькое, снятое «на коленке», оно порой привлекает внимание аудитории лучше, чем профессиональные ролики, над которыми работала целая съемочная группа. Именно поэтому про формат пишут целые трактаты социологи, а маркетологи берут его на вооружение. Влогеры же, засучив рукава, креативят и разрывают Интернет: пришло их время!

Дальше мы расскажем про трендовый сервис вертикальных видео, но сначала …
Дальше мы расскажем про трендовый сервис вертикальных видео, но сначала …
Сервисы вертикальных видео развивают не только соцсети. Для обладателей смартфонов и планшетов созданы онлайн-киноплатформы вертикального видео. Один из производителей презентовал первый в мире телевизор с вертикальным экраном — журналисты прозвали его «молодежным». Девайс уже успел дойти до России.
Короткие ролики — фаворит поколения «зумеров». 36% из тех, кому сегодня меньше 25 лет, смотрят их каждый день*.
Половина россиян считает, что короткие видео больше подходят для современного темпа жизни, выяснил ВЦИОМ**. По данным App Annie, в 2020 году жители РФ смотрели больше 16 часов коротких видео в месяц — на 215% больше, чем годом ранее***
Вертикальные видео удобнее для просмотра со смартфона и их проще снимать.
Особенности формата влияют на контент:
в кадре не может находиться слишком много людей, монтаж должен быть динамичным.
В ноябре 2021 года в лентах СМИ появилось сообщение: холдинг «Газпром-медиа» запустил видеоплатформу для просмотра и создания креативного контента в формате вертикального видео. Сервису дали название Yappy. Новость мигом вышла в федеральный топ и начала активно обсуждаться: неужели российские разработчики смогли создать альтернативу зарубежным приложениям?.. Блогеры задавались вопросом: какие фишки будут у нового социального медиа?

«Фонтанка» собрала главное о Yappy из первых уст, чтобы познакомить читателей с новым проектом. Итак, что известно:
Соцсеть в течение семи месяцев тестировали блогеры
В основе Yappy лежит
UGC-видеосток
Функция реюз, которая поможет стать роликам вирусными
Съемка, монтаж и фильтры прямо в приложении
Медиакомната — виртуальное пространство, где можно создать коллаб
Звезда в «шаговой доступности» — уникальная особенность Yappy
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Соцсеть в течение семи месяцев тестировали блогеры — Анна Хилькевич, Алексей Савко, Александр Зарубин, Анатолий Цой и многие другие. Их отзывы помогли разработчикам создать удобный и интуитивно понятный интерфейс. И, кстати, видеоплатформа развивается до сих пор: появляются новые опции для работы с контентом, дорабатываются технические решения.
В основе Yappy лежит UGC-видеосток. Термин UGC расшифровывается как user-generated content, что означает пользовательский контент. К нему относятся все ролики, созданные пользователями Yappy, и любая активность: отзывы, комментарии и лайки.
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Для чего же нужны чужие ролики? Для создания своих! В этом одна из идей приложения: возьми снятое кем-то видео, дополни его и получи новый уникальный контент, который имеет все шансы стать вирусным. Эта функция на языке Yappy называется реюз.
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Тем, чьему полету фантазии недостаточно реюзов, сервис позволяет снимать оригинальные видео, монтировать их, накладывать фильтры — и все это « не отходя от кассы» — то есть прямо в приложении. Удобно!
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Хочется покреативить с друзьями? Для этого подойдет медиакомната — виртуальное пространство, где можно встретиться с другими авторами и в режиме реального времени создать совместный проект — коллаб: обсудить сценарий, записать видео, отредактировать его и выложить.
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Также в медиакомнату можно позвать топового блогера или любимого музыканта — без всяких посредников. Звезда в «шаговой доступности» — тоже уникальная особенность Yappy. Вы где-нибудь еще такое видели?
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нажмите на иконку сверху, чтобы узнать подробнее
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нажмите на иконку сверху, чтобы узнать подробнее
нажмите на иконку сверху, чтобы узнать подробнее
начинающим блогерам:
в недавно созданном пространстве проще найти уникальную блогерскую нишу и аудиторию
продвинутым контент-мейкерам:
можно расти и нарабатывать опыт, создавая короткие ролики вместе с селебрити
лидерам мнений: перспективная площадка может привлечь новую целевую аудиторию
пользователям: тут уже есть многие звезды и представители медиа, которые ежедневно делятся креативным контентом. А еще можно смотреть самые топовые нарезки из популярных шоу и сериалов.
И кстати — cоциальная сеть обещает скоро запустить механизм монетизации творчества блогеров. Приложение уже наладило работу с популярными платежными системами.
Выросла ежедневная аудитория за неделю*
Выросло время просмотров видео в сутки*
* на одного пользователя, данные за 1 — 28 марта
* данные за 7-13 марта, к предыдущей неделе
** за 1 — 28 марта, к аналогичному периоду в феврале
** данные за март 2022 года, к февралю
по объему публикуемого контента: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар.
выросла средняя продолжительность сессии**
видео для коллабов на стоке
Более 700 000
В 4 раза
На 30%
На 30%
Лидеры
На 4 минуты
24 категории видео на Yappy
В 3 раза больше
В 1,5 раза больше
Выросла ежедневная аудитория **
самые популярные у авторов:
более 35% от общего объема роликов
11%
почти по 9%
Лайфстайл
Песни
Липсинк и взаимодействие
загруженных роликов в марте*
общего объема контента**
** рост за период с 17 по 22 марта
* за 1-14 марта, к аналогичному периоду в феврале
Найти трендовое видео для реюза легко: смотрите ленту, кастомные подборки и видеосток. Чего сегодня хочется больше: покреативить с селебрити или сделать что-нибудь «на стиле»?
Любое видео можно улучшить. Например, дополнить фильтрами — ищите их справа на боковой панели приложения. После этого добавьте описание и хештеги
— и вперед, к просмотрам и лайкам.
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Определяйтесь с форматом видеоролика и начинайте творить. Самый быстрый вариант: выбрать понравившееся видео и нажать на кнопку «в коллаб».
Делитесь контентом, который вы создали в Yappy, на других платформах. Привлекайте оттуда новых подписчиков и выходите в топы.
Есть и другие варианты для работы с контентом. Так, при нажатии на плюсик на рабочей панели открывается доступ к съемке своего видео. А еще есть возможность выбрать ролик из видеостока и снять на него начало или продолжение или создать свой проект в медиакомнате вместе с друзьями и блогерами.
Сложно разобраться в кнопочках на экране? В подборке Yappy Tutorial собраны 25 видеоинструкций: каждая из них подробно объяснит, что к чему.
Словарь Yappy
Видеосток — хранилище, где размещено больше 700 тысяч роликов в 24 категориях: лайфстайл, песни, танцы и других. Нажмите на иконку лупы, чтобы найти то, что придется по вкусу, и снимайте продолжение, ведь авторских прав на эти ролики нет.

Коллаб — главная фишка Yappy. Это возможность снимать совместные видео с любыми авторами: хоть со своей подругой, хоть с Клавой Кокой. Бывает в разных форматах: продолжение или начало готового видео, коллаж или даже совместный ролик с несколькими авторами.

Медиакомната — особое «место» в приложении, где можно вместе с друзьями и звездами делать совместное видео. Напомним, для создания медиакомнаты нужно нажать на «+» внизу экрана и пригласить других участников — не больше пяти. В комнате можно в режиме реального времени обсуждать идеи, записывать, монтировать и обрабатывать видео. Это здорово сокращает время на продакшн. Готовый ролик при желании публикуется в профилях всех участников процесса, а все полученные лайки будут общими.

Реюз — использование готовых идей и шаблонов для их дальнейшей переработки. Главное, взять именно те ролики, у которых есть разрешение на использование. Такие видео можно найти в UGCвидеостоке, подборках и ленте. Функция реюза позволяет контенту дольше жить и повышать охваты.

Селебрити — звезды, до которых в Yappy — рукой подать. Jony, Егор Шип, Аня Ищук, Паша Дворецкий, Клава Кока, Мия Бойка, Ольга Бузова, Глюкоза — все они уже есть в приложении. Что, если пригласить их в коллаб?

Шеринг — еще один инструмент для увеличения количества подписчиков и лайков. Он позволяет разместить видео в других социальных сетях и «обменяться» с ними аудиторией.
Теперь вы знаете про Yappy почти все. Настало время попробовать.
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Материал подготовлен специально для Yappy .

* По данным компании NMi Group. Подробнее читайте здесь.
** Исследование проведено в апреле 2021 года. Ознакомиться с его результатами можно здесь
 *** Подробнее — здесь

Автор: Анастасия Коренькова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены пресс-службой Yappy
Дизайнер: Заира Гамисония

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