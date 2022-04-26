Видеосток — хранилище, где размещено больше 700 тысяч роликов в 24 категориях: лайфстайл, песни, танцы и других. Нажмите на иконку лупы, чтобы найти то, что придется по вкусу, и снимайте продолжение, ведь авторских прав на эти ролики нет.



Коллаб — главная фишка Yappy. Это возможность снимать совместные видео с любыми авторами: хоть со своей подругой, хоть с Клавой Кокой. Бывает в разных форматах: продолжение или начало готового видео, коллаж или даже совместный ролик с несколькими авторами.



Медиакомната — особое «место» в приложении, где можно вместе с друзьями и звездами делать совместное видео. Напомним, для создания медиакомнаты нужно нажать на «+» внизу экрана и пригласить других участников — не больше пяти. В комнате можно в режиме реального времени обсуждать идеи, записывать, монтировать и обрабатывать видео. Это здорово сокращает время на продакшн. Готовый ролик при желании публикуется в профилях всех участников процесса, а все полученные лайки будут общими.



Реюз — использование готовых идей и шаблонов для их дальнейшей переработки. Главное, взять именно те ролики, у которых есть разрешение на использование. Такие видео можно найти в UGCвидеостоке, подборках и ленте. Функция реюза позволяет контенту дольше жить и повышать охваты.



Селебрити — звезды, до которых в Yappy — рукой подать. Jony, Егор Шип, Аня Ищук, Паша Дворецкий, Клава Кока, Мия Бойка, Ольга Бузова, Глюкоза — все они уже есть в приложении. Что, если пригласить их в коллаб?



Шеринг — еще один инструмент для увеличения количества подписчиков и лайков. Он позволяет разместить видео в других социальных сетях и «обменяться» с ними аудиторией.

