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Петербург — чемпион по гамбургерам и хот-догам
Водители все чаще заезжают на автозаправочные станции за любимым перекусом. Только на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» за 1 квартал 2022 года они съели 1,5 млн гамбургеров и хот-догов — на 26% больше, чем за аналогичный период годом раньше.

Мы попросили сеть АЗС поделиться своей статистикой, чтобы сравнить аппетиты автовладельцев Петербурга и других регионов России.
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Интересные факты
В Америке провели эксперимент: его участник 13 недель ел бургеры и запивал водой. Остался жив и здоров (только гамбургеры, думаем, больше не ел).
В современное искусство гамбургеры вписал Энди Уорхол. Их даже называют музой этого художника — так он ими вдохновлялся.
Гамбургер так популярен, что используется в экономических обзорах. Его индекс — это неофициальный показатель, определяющий покупательскую способность населения.
Днем рождения этого блюда принято считать 27 июля.
О гамбургерах
У этого блюда тоже немецкие корни. По одной из версий, хот-доги сначала назывались «колбаски-таксы» — и было это во Франкфурте.
О хот-догах
Булочку с сосиской принято есть без использования столовых приборов и посуды — ведь она специально придумана для перекуса на ходу.
Хот-доги стали первой едой на Луне. Ими перекусывали американцы Нил Армстронг и Базз Олдрин после прилунения.
День рождения знаменитой немецкой булочки с сосиской — 18 июля (правда, этот праздник отмечают только в США).
Сами котлеты пришли из немецкой кухни, отсюда название блюда (от одноименного города). А само оно — чисто американское.
По данным сети АЗС «Газпромнефть», чаще всего хот-доги покупают в пятницу и в субботу. Причем пик продаж обычно приходится на обеденное время — с 12 до 16 часов.
Чем отличаются бургеры и хот-доги разных видов
Иногда кажется, что гамбургеры отличаются только величиной. Положили две котлеты — вот и разновидность. А у хот-дога и того нет — булочка, сосиска и соус. Так в чем же разница?
Твин-дог
Разновидность френч-дога: всего в два раза больше, а в булочке два места для сосисок.
Гриль-дог
Датская булочка, разрезанная вдоль, огуречный салат, соусы, горчица, жареный лук.
Гамбургер
Булочка, говяжья котлета, огуречный салат, соусы.
Чизбургер
Булочка, говяжья котлета, ломтики маринованного огурца, сырный соус, соус барбекю, жареный лук.
Брекфест бургер
Булочка бриошь, говяжья котлета, яичный меланж*, бекон, ломтики маринованного огурца, соусы, включая сырный.
Френч-дог
Говяжья сосиска, французский багет (круглая булочка с отверстием для сосиски), соусы, огуречный салат.
Бургер Эль-Мехико
Булочка бриошь, говяжья котлета, перец халапеньо, ломтики маринованного огурца, сырный соус, горчичный соус.
Доля продаж в категории «гамбургеры и хот-доги» — 64%.
Доля продаж в категории «гамбургеры и хот-доги» — 14%.
Доля продаж в категории «гамбургеры и хот-доги» — 10%.
появится в меню в 2022 году
Удобен для автомобилистов — можно съесть и не закапать себя соусом.
новинка
Если к названию бургера прибавить слово «фреш», значит, к ингредиентам добавятся свежие овощи и зелень.
А еще в 2022 году на заправках можно будет попробовать бельгийский сэндвич: картофельную вафлю с яичным меланжем*, ломтиками маринованного огурца, беконом и сырным соусом. Вариант «фреш» для этого блюда тоже есть.
Посмотрите видео, как готовят бельгийский сэндвич и бургеры
*вид омлета
Left
Right
А как же картофель фри?
Наиболее популярное дополнение и к гамбургерам, и к хот-догам — картофель фри, который по традиции жарят во фритюре. Совсем скоро на заправках «Газпромнефть» появится возможность выбирать, на каком оборудовании готовить популярное блюдо: в специальных печах, как это делается сейчас, либо по классике* .
Кстати, картофель фри и наггетсы любят не меньше гамбургеров и хот-догов. Прирост по продаже этих двух блюд за первые два месяца 2022 года составил 24% и 12% соответственно — по сравнению с таким же показателем 2021-го. Подробнее о том, в каких регионах сколько съели, можно узнать из нашей карты.
Важно: приготовление во фритюре позволяет в два раза сократить время ожидания любимых блюд.
*Пока фритюр установлен на двух АЗС в Петербурге: в Рощино (Речной, 3) и на Пулковском шоссе, 147А. В кипящем масле жарятся картофель, наггетсы и сырные палочки. Постепенно ассортимент и география нового метода приготовления будут расширяться.
Завтрак — настрой на целый день
Поесть на заправках «Газпромнефть» можно в любое время дня, хоть глубокой ночью — ведь в меню есть готовые блюда и комбонаборы с картофелем фри, колбасками, сосисками, бифштексом, фрикадельками или наггетсами.

Но мы хотели поговорить о завтраках: это особенный прием пищи, который может определить настроение и состояние организма на весь день. Так что в дороге он точно необходим. На выбор в кафе сети АЗС «Газпромнефть» — крепкий кофе или фруктово-ягодный чай, сырники или блинчики, круассаны и сэндвичи с лососем.

Интересно, что у каждого региона есть свои предпочтения по утрам. Смотрите на нашу карту!
Можно приготовить дома или на даче
Процесс приготовления хот-догов в кафе на заправке занимает не более 60 секунд, а гамбургеров — 90. Вы вполне можете потренироваться и удивить гостей скоростной кулинарией дома или на даче. В кафе можно купить наборы заготовок для гамбургера, гриль- и френч-дога фасовкой от 5 до 20 порций. Разумеется, все необходимые соусы в них тоже есть.
В домашнем приготовлении есть дополнительный плюс: всегда можно добавить то, чего вам не хватает в готовом продукте, — например, перец халапеньо для любителей острого или пряные травы и оливки для поклонников средиземноморской культуры. Или не класть то, что не нравится.
Гамбургер
Френч-дог
Гриль–дог
Гамбургер
  1. Делим булочку пополам и каждую часть обжариваем на контактном гриле 30-60 секунд. На булочке должны остаться полосы от гриля.
  2. Кладем поджаренную булочку в специальный бумажный конверт, на нижнюю часть наносим 20 гр майонеза.
  3. Обжариваем котлету на гриле и кладем на нижнюю половину булочки.
  4. На котлету кладем 1,5 чайных ложки (15 гр) огуречного салата.
  5. Наливаем 15 гр кетчупа и накрываем верхней булочкой.
Гамбургер готов!
Френч-дог
  1. Прожариваем булочку с двух сторон на контактном гриле около 30 секунд. На булочке должны остаться полосы от гриля.
  2. Кладем поджаренную булочку в специальный бумажный конверт.
  3. На верхний край булочки наносим примерно 3,5-4 витка (15 г) кетчупа и по 2,5 витка (по 10 г) горчицы и майонеза.
  4. Кладем чайную ложку огуречного салата.
  5. Вкладываем обжаренную на гриле сосиску в булочку и френч-дог готов.
Гриль–дог
  1. Прожариваем булочку на контактном гриле около 30 секунд. На булочке должны остаться полосы от гриля.
  2. Кладем поджаренную булочку в специальный бумажный конверт, в середину булочки добавляем 1 чайную ложку (10 гр) огуречного салата либо тонкие ломтики огурцов, в зависимости от вида гриль-дога.
  3. Сверху кладем обжаренную сосиску или колбаску.
  4. Вдоль сосиски наносим по одной полосе (10 гр) кетчупа и горчицы и сверху посыпаем 1 чайной ложкой (6 гр) жареного лука.
Выбирая блюда из меню кафе, можно спорить только о вкусах, неизменно одно — вся продукция в кафе на станциях «Газпромнефть» соответствует российским и международным стандартам качества.
Акции на станциях сети «Газпромнефть»
Если вы покупаете еду или кофе на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть», можно сэкономить. Например, если с 1 апреля по 30 июня 2022 года вы зальете в бак от 30 литров и купите кофе, топливо обойдется вам дешевле на 2 рубля за каждый литр.
На АЗС сети постоянно проходят акции на продукцию кафе, поэтому автолюбители всегда могут попробовать новинки или купить больше уже полюбившихся блюд.
И на любую покупку можно получить электронный чек. Для его оформления достаточно указать адрес электронной почты, на которую будут направляться документы после каждой покупки.
Интерактивная карта любителей быстрого питания в России
На карте нанесены предпочтения покупателей по регионам: съеденные хот-доги и гамбургеры, картофель фри, наггетсы, завтраки.
Урал
Сибирь
Центральная Россия
Больше всего любителей придорожного быстрого питания оказалось в центральных регионах России. А самые активные едоки живут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: каждый час покупают в среднем 137 штук гамбургеров и хот-догов. И мы даже можем сказать, на какой из заправок эти блюда пользуются максимальным спросом: в Петербурге это АЗС на трассе М-11 (Москва-Санкт-Петербург, км 665 слева МФЗ). Областная же станция в Приозерске (Ленинградское шоссе, 84) поставила суточный рекорд: 4 января здесь купили 608 штук.

На втором месте по аппетиту жители Московской области (124 штуки в час), а москвичи с их 75 — на третьем. Более подробные сведения по регионам России вы можете увидеть на нашей карте. Кликните на регион, который вас интересует, — и увидите все данные по нему. Спойлер: не только гамбургеры!
Прирост в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го
Адреса АЗС сети «Газпромнефть» — лидеров по продажам бургеров и хот-догов
Наведите на подсказки и узнайте больше
Сколько гамбургеров и хот-догов съедают в час на станциях сети «Газпромнефть»
Центральная Россия
АЗС №6 Краснодар-Джубга, 68 км, слева
+21%
АЗС №12 М8, выезд из Переславля-Залесского
40
+31%
Краснодар
АЗС №109 Сущевский Вал, 15
43
+16%
Ярославль
АЗС №13, М2, 94 км, слева
75
+16%
Москва
АЗС №117 М11, 665 км, слева МФЗ
124
+55%
Московская область
137
Санкт-Петербург и ЛО
Предпочитают на завтрак круассан и капучино
Сколько картошки фри съели за 1 квартал 2022 года жители центральной России
Более 70% продаж — 3,1 тонны.
+50%
0,25 т
+41%
Ярославль и Краснодар
0,5 т
+59%
Москва
0,1 т
Московская область
Санкт-Петербург и ЛО
+49%
1,1 т
Топ-5 любимых блюд на на станциях сети «Газпромнефть» в центральной России
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Завтраки
Сэндвичи
Готовые блюда
Выпечные изделия
Бургеры, хот-доги
Прирост в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го
Адреса АЗС сети «Газпромнефть» — лидеров по продажам бургеров и хот-догов
Наведите на подсказки и узнайте больше
Сколько гамбургеров и хот-догов съедают в час на станциях сети «Газпромнефть»
Урал
АЗС №291, М5, 1832 км, справа
+21%
АЗС №25, Димитрова, 120
44
+22%
Челябинск
АЗС №441 Сургут, Р404 (31 км)
74
+21%
Свердловская область и Пермский край
94
Тюменская область, ХМАО и ЯНАО
На Урале любят на завтрак и сырники, и круассаны
Сколько картошки фри съели за 1 квартал 2022 года жители Урала
+29%
0,187 т
+11%
Челябинск
0,323 т
+19%
0,326 т
Тюменская область, ХМАО и ЯНАО
Екатеринбург и Пермский край
Топ-5 любимых блюд на станциях сети «Газпромнефть» на Урале
Наведите на столбцы, чтобы увидеть больше
Завтраки
Готовые блюда
Сэндвичи
Выпечные изделия
Бургеры, хот-доги
Прирост в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го
Адреса АЗС сети «Газпромнефть» — лидеров по продажам бургеров и хот-догов
Наведите на подсказки и узнайте больше
Сколько гамбургеров и хот-догов съедают в час на станциях сети «Газпромнефть»
Сибирь
АЗС №221 Правобережный тракт (поворот на с.Санниково)
+21%
АЗС №144 Журавлево, Центральная,96
13
+20%
Барнаул
АЗС №86 Тюкалинск, Магистральная, 53
16
+38%
Кемеровская область
АЗС №167 Бердск, Р256 (44 км, справа)
17
+25%
Омская область
АЗС №223 Р255 (1044 км)
17
+23%
Новосибирск
25
Красноярский край
Предпочитают на завтрак сырники и кофе
Сколько картошки фри съели за 1 квартал 2022 года жители Сибири
+109%
0,075 т
+82%
Кемеровская область
0,082 т
+49%
0,138 т
Омск
Красноярский край
+23%
0,063 т
Новосибирск
Алтайский край
0,057 т
+51%
Топ-5 любимых блюд на станциях сети «Газпромнефть» в Сибири
Завтраки
Готовые блюда
Сэндвичи
Выпечные изделия
Бургеры, хот-доги
Наведите на столбцы, чтобы увидеть больше
Материал подготовлен в партнерстве с сетью АЗС «Газпромнефть».

Автор: Алена Синицина
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены АЗС «Газпромнефть»
Дизайнер: Екатерина Елизарова

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