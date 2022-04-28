Водители все чаще заезжают на автозаправочные станции за любимым перекусом. Только на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» за 1 квартал 2022 года они съели 1,5 млн гамбургеров и хот-догов — на 26% больше, чем за аналогичный период годом раньше.
Мы попросили сеть АЗС поделиться своей статистикой, чтобы сравнить аппетиты автовладельцев Петербурга и других регионов России.
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Интересные факты
В Америке провели эксперимент: его участник 13 недель ел бургеры и запивал водой. Остался жив и здоров (только гамбургеры, думаем, больше не ел).
В современное искусство гамбургеры вписал Энди Уорхол. Их даже называют музой этого художника — так он ими вдохновлялся.
Гамбургер так популярен, что используется в экономических обзорах. Его индекс — это неофициальный показатель, определяющий покупательскую способность населения.
Днем рождения этого блюда принято считать 27 июля.
О гамбургерах
У этого блюда тоже немецкие корни. По одной из версий, хот-доги сначала назывались «колбаски-таксы» — и было это во Франкфурте.
О хот-догах
Булочку с сосиской принято есть без использования столовых приборов и посуды — ведь она специально придумана для перекуса на ходу.
Хот-доги стали первой едой на Луне. Ими перекусывали американцы Нил Армстронг и Базз Олдрин после прилунения.
День рождения знаменитой немецкой булочки с сосиской — 18 июля (правда, этот праздник отмечают только в США).
Сами котлеты пришли из немецкой кухни, отсюда название блюда (от одноименного города). А само оно — чисто американское.
По данным сети АЗС «Газпромнефть», чаще всего хот-доги покупают в пятницу и в субботу. Причем пик продаж обычно приходится на обеденное время — с 12 до 16 часов.
Чем отличаются бургеры и хот-доги разных видов
Иногда кажется, что гамбургеры отличаются только величиной. Положили две котлеты — вот и разновидность. А у хот-дога и того нет — булочка, сосиска и соус. Так в чем же разница?
Твин-дог
Разновидность френч-дога: всего в два раза больше, а в булочке два места для сосисок.
Доля продаж в категории «гамбургеры и хот-доги» — 64%.
Доля продаж в категории «гамбургеры и хот-доги» — 14%.
Доля продаж в категории «гамбургеры и хот-доги» — 10%.
появится в меню в 2022 году
Удобен для автомобилистов — можно съесть и не закапать себя соусом.
новинка
Если к названию бургера прибавить слово «фреш», значит, к ингредиентам добавятся свежие овощи и зелень.
А еще в 2022 году на заправках можно будет попробовать бельгийский сэндвич: картофельную вафлю с яичным меланжем*, ломтиками маринованного огурца, беконом и сырным соусом. Вариант «фреш» для этого блюда тоже есть.
Посмотрите видео, как готовят бельгийский сэндвич и бургеры
*вид омлета
Бельгийский сэндвич
Брекфест бургер
Техас бургер
Дабл Биф Бургер
Фишбургер
А как же картофель фри?
Наиболее популярное дополнение и к гамбургерам, и к хот-догам — картофель фри, который по традиции жарят во фритюре. Совсем скоро на заправках «Газпромнефть» появится возможность выбирать, на каком оборудовании готовить популярное блюдо: в специальных печах, как это делается сейчас, либо по классике* .
Кстати, картофель фри и наггетсы любят не меньше гамбургеров и хот-догов. Прирост по продаже этих двух блюд за первые два месяца 2022 года составил 24% и 12% соответственно — по сравнению с таким же показателем 2021-го. Подробнее о том, в каких регионах сколько съели, можно узнать из нашей карты.
Важно: приготовление во фритюре позволяет в два раза сократить время ожидания любимых блюд.
*Пока фритюр установлен на двух АЗС в Петербурге: в Рощино (Речной, 3) и на Пулковском шоссе, 147А. В кипящем масле жарятся картофель, наггетсы и сырные палочки. Постепенно ассортимент и география нового метода приготовления будут расширяться.
Завтрак — настрой на целый день
Поесть на заправках «Газпромнефть» можно в любое время дня, хоть глубокой ночью — ведь в меню есть готовые блюда и комбонаборы с картофелем фри, колбасками, сосисками, бифштексом, фрикадельками или наггетсами.
Но мы хотели поговорить о завтраках: это особенный прием пищи, который может определить настроение и состояние организма на весь день. Так что в дороге он точно необходим. На выбор в кафе сети АЗС «Газпромнефть» — крепкий кофе или фруктово-ягодный чай, сырники или блинчики, круассаны и сэндвичи с лососем.
Интересно, что у каждого региона есть свои предпочтения по утрам. Смотрите на нашу карту!
Можно приготовить дома или на даче
Процесс приготовления хот-догов в кафе на заправке занимает не более 60 секунд, а гамбургеров — 90. Вы вполне можете потренироваться и удивить гостей скоростной кулинарией дома или на даче. В кафе можно купить наборы заготовок для гамбургера, гриль- и френч-дога фасовкой от 5 до 20 порций. Разумеется, все необходимые соусы в них тоже есть.
В домашнем приготовлении есть дополнительный плюс: всегда можно добавить то, чего вам не хватает в готовом продукте, — например, перец халапеньо для любителей острого или пряные травы и оливки для поклонников средиземноморской культуры. Или не класть то, что не нравится.
Делим булочку пополам и каждую часть обжариваем на контактном гриле 30-60 секунд. На булочке должны остаться полосы от гриля.
Кладем поджаренную булочку в специальный бумажный конверт, на нижнюю часть наносим 20 гр майонеза.
Обжариваем котлету на гриле и кладем на нижнюю половину булочки.
На котлету кладем 1,5 чайных ложки (15 гр) огуречного салата.
Наливаем 15 гр кетчупа и накрываем верхней булочкой.
Гамбургер готов!
Френч-дог
Прожариваем булочку с двух сторон на контактном гриле около 30 секунд. На булочке должны остаться полосы от гриля.
Кладем поджаренную булочку в специальный бумажный конверт.
На верхний край булочки наносим примерно 3,5-4 витка (15 г) кетчупа и по 2,5 витка (по 10 г) горчицы и майонеза.
Кладем чайную ложку огуречного салата.
Вкладываем обжаренную на гриле сосиску в булочку и френч-дог готов.
Гриль–дог
Прожариваем булочку на контактном гриле около 30 секунд. На булочке должны остаться полосы от гриля.
Кладем поджаренную булочку в специальный бумажный конверт, в середину булочки добавляем 1 чайную ложку (10 гр) огуречного салата либо тонкие ломтики огурцов, в зависимости от вида гриль-дога.
Сверху кладем обжаренную сосиску или колбаску.
Вдоль сосиски наносим по одной полосе (10 гр) кетчупа и горчицы и сверху посыпаем 1 чайной ложкой (6 гр) жареного лука.
Выбирая блюда из меню кафе, можно спорить только о вкусах, неизменно одно — вся продукция в кафе на станциях «Газпромнефть» соответствует российским и международным стандартам качества.
Акции на станциях сети «Газпромнефть»
Если вы покупаете еду или кофе на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть», можно сэкономить. Например, если с 1 апреля по 30 июня 2022 года вы зальете в бак от 30 литров и купите кофе, топливо обойдется вам дешевле на 2 рубля за каждый литр.
На АЗС сети постоянно проходят акции на продукцию кафе, поэтому автолюбители всегда могут попробовать новинки или купить больше уже полюбившихся блюд.
И на любую покупку можно получить электронный чек. Для его оформления достаточно указать адрес электронной почты, на которую будут направляться документы после каждой покупки.
Интерактивная карта любителей быстрого питания в России
На карте нанесены предпочтения покупателей по регионам: съеденные хот-доги и гамбургеры, картофель фри, наггетсы, завтраки.
Больше всего любителей придорожного быстрого питания оказалось в центральных регионах России. А самые активные едоки живут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: каждый час покупают в среднем 137 штук гамбургеров и хот-догов. И мы даже можем сказать, на какой из заправок эти блюда пользуются максимальным спросом: в Петербурге это АЗС на трассе М-11 (Москва-Санкт-Петербург, км 665 слева МФЗ). Областная же станция в Приозерске (Ленинградское шоссе, 84) поставила суточный рекорд: 4 января здесь купили 608 штук.
На втором месте по аппетиту жители Московской области (124 штуки в час), а москвичи с их 75 — на третьем. Более подробные сведения по регионам России вы можете увидеть на нашей карте. Кликните на регион, который вас интересует, — и увидите все данные по нему. Спойлер: не только гамбургеры!
Прирост в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го
Адреса АЗС сети «Газпромнефть» — лидеров по продажам бургеров и хот-догов
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Сколько гамбургеров и хот-догов съедают в час на станциях сети «Газпромнефть»
Центральная Россия
АЗС №6 Краснодар-Джубга, 68 км, слева
+21%
АЗС №12 М8, выезд из Переславля-Залесского
40
+31%
Краснодар
АЗС №109 Сущевский Вал, 15
43
+16%
Ярославль
АЗС №13, М2, 94 км, слева
75
+16%
Москва
АЗС №117 М11, 665 км, слева МФЗ
124
+55%
Московская область
137
Санкт-Петербург и ЛО
Предпочитают на завтрак круассан и капучино
Сколько картошки фри съели за 1 квартал 2022 года жители центральной России
Более 70% продаж — 3,1 тонны.
+50%
0,25 т
+41%
Ярославль и Краснодар
0,5 т
+59%
Москва
0,1 т
Московская область
Санкт-Петербург и ЛО
+49%
1,1 т
Топ-5 любимых блюд на на станциях сети «Газпромнефть» в центральной России
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Завтраки
Сэндвичи
Готовые блюда
Выпечные изделия
Бургеры, хот-доги
Прирост в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го
Адреса АЗС сети «Газпромнефть» — лидеров по продажам бургеров и хот-догов
Наведите на подсказки и узнайте больше
Сколько гамбургеров и хот-догов съедают в час на станциях сети «Газпромнефть»
Урал
АЗС №291, М5, 1832 км, справа
+21%
АЗС №25, Димитрова, 120
44
+22%
Челябинск
АЗС №441 Сургут, Р404 (31 км)
74
+21%
Свердловская область и Пермский край
94
Тюменская область, ХМАО и ЯНАО
На Урале любят на завтрак и сырники, и круассаны
Сколько картошки фри съели за 1 квартал 2022 года жители Урала
+29%
0,187 т
+11%
Челябинск
0,323 т
+19%
0,326 т
Тюменская область, ХМАО и ЯНАО
Екатеринбург и Пермский край
Топ-5 любимых блюд на станциях сети «Газпромнефть» на Урале
Наведите на столбцы, чтобы увидеть больше
Завтраки
Готовые блюда
Сэндвичи
Выпечные изделия
Бургеры, хот-доги
Прирост в I квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го
Адреса АЗС сети «Газпромнефть» — лидеров по продажам бургеров и хот-догов
Наведите на подсказки и узнайте больше
Сколько гамбургеров и хот-догов съедают в час на станциях сети «Газпромнефть»
Сибирь
АЗС №221 Правобережный тракт (поворот на с.Санниково)
+21%
АЗС №144 Журавлево, Центральная,96
13
+20%
Барнаул
АЗС №86 Тюкалинск, Магистральная, 53
16
+38%
Кемеровская область
АЗС №167 Бердск, Р256 (44 км, справа)
17
+25%
Омская область
АЗС №223 Р255 (1044 км)
17
+23%
Новосибирск
25
Красноярский край
Предпочитают на завтрак сырники и кофе
Сколько картошки фри съели за 1 квартал 2022 года жители Сибири
+109%
0,075 т
+82%
Кемеровская область
0,082 т
+49%
0,138 т
Омск
Красноярский край
+23%
0,063 т
Новосибирск
Алтайский край
0,057 т
+51%
Топ-5 любимых блюд на станциях сети «Газпромнефть» в Сибири
Завтраки
Готовые блюда
Сэндвичи
Выпечные изделия
Бургеры, хот-доги
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Материал подготовлен в партнерстве с сетью АЗС «Газпромнефть».
Автор: Алена Синицина Редактор / корректор: Елена Виноградова Координатор: Елена Рожнова Фотографии предоставлены АЗС «Газпромнефть» Дизайнер: Екатерина Елизарова