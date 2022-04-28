Больше всего любителей придорожного быстрого питания оказалось в центральных регионах России. А самые активные едоки живут в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: каждый час покупают в среднем 137 штук гамбургеров и хот-догов. И мы даже можем сказать, на какой из заправок эти блюда пользуются максимальным спросом: в Петербурге это АЗС на трассе М-11 (Москва-Санкт-Петербург, км 665 слева МФЗ). Областная же станция в Приозерске (Ленинградское шоссе, 84) поставила суточный рекорд: 4 января здесь купили 608 штук.



На втором месте по аппетиту жители Московской области (124 штуки в час), а москвичи с их 75 — на третьем. Более подробные сведения по регионам России вы можете увидеть на нашей карте. Кликните на регион, который вас интересует, — и увидите все данные по нему. Спойлер: не только гамбургеры!

