Объясняем, какие привилегии и особые возможности оно дает. Спойлер: вы получите не только полезные финансовые инструменты, но и круглосуточную персональную поддержку менеджера и консьерж-службы.
Почему клиенты банков выбирают премиальное обслуживание?
1
Чем премиальное обслуживание отличается от обычного?
Premium banking — это прежде всего более персональный подход и к управлению деньгами, и к решению задач, не связанных с финансами и инвестициями. С помощью дополнительных сервисов банк старается максимально упростить жизнь клиента, а профильные услуги настраивает так, чтобы они были как можно привлекательнее.
2
Какие привилегии получает премиальный клиент?
Список довольно обширный, но попробуем выделить основное.
В Росбанке клиенту предоставляется обслуживание на высоком уровне, соответствующее стандартам международных финансовых организаций. Персональный менеджер становится для него удобной «службой одного окна», которая, получив задачу, возвращается с решением, а не переключает клиента с одного оператора колл-центра на другого. Для Росбанка принципиален индивидуальный подход: здесь знают, что каждый клиент важен, а работа с ним — уникальный проект, требующий пристального внимания.
Пакет премиальных услуг позволяет открыть несколько счетов, выпустить дебетовые и кредитные карты — как основные, так и дополнительные — и затем получать кешбэк или travel-бонусы. Снимать наличные в любых банкоматах по всей стране. Премиальным клиентам доступны льготный курс обмена валюты, специальные условия по вкладам и кредитам, а также особые предложения от партнеров банка.
Персональный менеджер банка при необходимости поможет составить финансовый план, который позволит как можно быстрее достичь результатов, нужных именно вам. В него войдут рекомендации по инвестированию, учитывающие уникальную ситуацию клиента, его предпочтения и склонность к риску.
Для быстрого решения повседневных вопросов предоставляется круглосуточный консьерж-сервис. Персональный ассистент готов помогать во всем — от заказа столика в ресторане и ремонта бытовой техники до организации юридических и медицинских консультаций.
3
Можно ли получить особые условия по вкладам?
После резкого роста в марте проценты по вкладам остаются привлекательными, так что депозиты сохраняют популярность. Так, по данным Росбанка, по итогам марта 2022 года объем средств на счетах премиальных клиентов увеличился на 35%.

Сейчас, в частности, можно открыть в Росбанке рублевый вклад «Премиум 150 лет надежности» сроком на шесть месяцев под 14% годовых, зафиксировав привлекательную ставку в надежном банке.*
4
Какой кешбэк предлагается в премиальных программах?
Если расплачиваться премиальной дебетовой картой #МожноВСЁ*** от Росбанка (что существенно — она работает в рамках платежной системы «Мир»), повышенный кешбэк составляет 3%. Он распространяется на 5 категорий, которые вы можете заново выбирать из 18 вариантов каждый месяц. За оплату остальных покупок вам вернется от 0,5% до 1% в зависимости от категории.
Любите путешествовать? Тогда вместо кешбэка можно подключить travel-бонусы и получать до 5 бонусов за каждые потраченные 100 рублей. Карта «Мир» пригодится и во время заграничных поездок. Ей можно расплачиваться и снимать наличные в валюте в ряде стран, список которых есть на сайте платежной системы.
5
Расскажите подробнее о консьерж-сервисе.
Как он работает?
В чате выделенного мобильного приложения «РОСБАНК Lifestyle» вы сможете давать задания персональному ассистенту. Он организует отдых в ресторане или баре, купит билет на концерт, спектакль, кинопремьеру. Вызовет на дом электрика, водопроводчика, слесаря или уборщицу. Поможет решить бытовые вопросы, доставит подарки и цветы. Автомобилистам консьерж-сервис пригодится, когда будет нужен бензин или зарядка аккумулятора, ремонт на дороге, разблокировка или эвакуация машины. Также можно обращаться и за помощью в навигации.
6
Премиальным клиентам Росбанка доступна электронная библиотека. Как ею пользоваться?
Подборку из более чем 30 ведущих деловых и lifestyle-изданий можно читать с разных устройств: смартфона, планшета, компьютера и даже Smart-TV. Чтобы получить доступ к библиотеке, нужно либо открыть ее web-версию в РОСБАНК Онлайн, либо установить специальное приложение «РОСБАНК Электронная библиотека».
7
Кто входит в закрытое сообщество «Клуб Премиум»?
Его участниками становятся все премиальные клиенты Росбанка. Клуб позволяет налаживать контакты с другими успешными и близкими по духу людьми, знакомиться с будущими партнерами и инвесторами. «Клуб Премиум» регулярно проводит мероприятия: деловые конференции, выступления известных спикеров и просто вечера для общения.
8
На каких условиях предоставляется премиальное обслуживание?
Чтобы стать премиальным клиентом — например, Росбанка, — достаточно заполнить простую форму на сайте. Вы оставляете номер телефона и имя, а менеджер перезвонит и поможет подключить подходящий пакет услуг.
У Росбанка сейчас доступны два пакета.
9
Как банк обеспечивает стабильность своей деятельности?
Росбанк продолжает работать в штатном режиме. На протяжении многих лет он непрерывно остается одним из самых надежных банков России, входит в число системно значимых кредитных организаций страны. Осознавая свою роль в национальной экономике, банк продолжает поддерживать клиентов и сотрудников,
— отметил Денис Колов, директор территориального офиса Росбанка в Санкт-Петербурге.
— Опираясь на значительный опыт работы на российском рынке, в том числе на основе лучшей международной экспертизы, Росбанк придерживается взвешенной риск-политики, которая обеспечивает высокую резистентность влиянию различных дестабилизирующих экономических факторов. Мы уверены, что сможем обеспечить бесперебойное и качественное клиентское обслуживание и адаптироваться к изменению ситуации там, где это необходимо, при соблюдении всех применимых норм и правил. Росбанк имеет высокие кредитные рейтинги национальных рейтинговых агентств.***** Он продолжает открывать новые отделения, в том числе в Петербурге, а кроме того — обновляет центральный офис в историческом здании Общества взаимного кредита на канале Грибоедова».
Узнать больше о премиальных продуктах Росбанка
*Подробнее об условиях открытия и обслуживания вклада «Премиум 150 лет надежности»
читайте здесь.

При размещении суммы от 1 500 000 рублей на 3 месяца ставка 15,5% годовых. При размещении суммы от 1 500 000 рублей на 6 месяцев ставка 14% годовых. Максимальная сумма вклада — 300 000 000 рублей, выплата процентов — в конце срока.


**Накопительный счет #Акционный
может быть открыт в подразделениях банка или через мобильное приложение «РОСБАНК Онлайн» физическому лицу, которое стало клиентом банка в течение последних 60 дней на дату обращения за открытием накопительного счета #Акционный, или клиенту, получившему специальное предложение от банка. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток.
Максимальная допустимая сумма на накопительном счете #Акционный — 10 000 000 рублей. Максимальное количество накопительных счетов #Акционный у одного клиента — не более одного. Ставка 15% по накопительному счету #Акционный действует в период с 13 апреля до 30 июня 2022 года (включительно). С 1 июля 2022 процентная ставка по накопительному счету #Акционный устанавливается на уровне 10%.
***Подробнее об условиях обслуживания дебетовой карты #МожноВСЁ
читайте здесь.
****Подробнее о пакете услуг «Премиальный»
читайте здесь.
***** Рейтинг банка продолжает действовать на уровне ruAАA
(«Эксперт РА») со стабильным прогнозом . АКРА также подтвердило кредитный рейтинг Росбанка на уровне AAA(RU).
Материал подготовлен специально для ПАО РОСБАНК.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2272 выдана Банком России 28 января 2015 года.

Координатор: Елена Рожнова
Автор: Мария Семенова
Фотографии: Adobe Stock
Дизайнер: Ольга Сергеева

Спецпроекты «Фонтанки.ру»

ОТЛИЧные истории. Петербургский бизнес, продолжающий работать вопреки всему.
По дороге из цветного асфальта: чем интересна российская разработка дорожного покрытия
Где хранить зимние вещи весной и летом
По вертикали. За что мы любим видеоролики и где их лучше делать
Быстро и вкусно за рулем. Петербург — чемпион по гамбургерам и хот-догам
Специалисты по информационной безопасности создали свое онлайн-шоу
Песочница для айтишника. Где начать карьеру молодому специалисту
С чего начинается школа. Как правильно учить современных подростков
Остров для своих. Как жить рядом с центром Петербурга без шума и суеты
Как в квартире. Зачем ритейлер распределил умную технику «по комнатам»
В Московском районе стало на один дом бизнес-класса больше
Родители-водители. Дорожные истории от пап и мам «Фонтанки»
Для жизни и инвестиций. Какие квартиры будут самыми популярными в 2022 году
Петербургские кондитеры предлагают дарить необычный шоколад
ЕЩЁ