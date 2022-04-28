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— Опираясь на значительный опыт работы на российском рынке, в том числе на основе лучшей международной экспертизы, Росбанк придерживается взвешенной риск-политики, которая обеспечивает высокую резистентность влиянию различных дестабилизирующих экономических факторов. Мы уверены, что сможем обеспечить бесперебойное и качественное клиентское обслуживание и адаптироваться к изменению ситуации там, где это необходимо, при соблюдении всех применимых норм и правил. Росбанк имеет высокие кредитные рейтинги национальных рейтинговых агентств.***** Он продолжает открывать новые отделения, в том числе в Петербурге, а кроме того — обновляет центральный офис в историческом здании Общества взаимного кредита на канале Грибоедова».