может быть открыт в подразделениях банка или через мобильное приложение «РОСБАНК Онлайн» физическому лицу, которое стало клиентом банка в течение последних 60 дней на дату обращения за открытием накопительного счета #Акционный, или клиенту, получившему специальное предложение от банка. Процентные ставки начисляются на среднемесячный остаток.
Максимальная допустимая сумма на накопительном счете #Акционный — 10 000 000 рублей. Максимальное количество накопительных счетов #Акционный у одного клиента — не более одного. Ставка 15% по накопительному счету #Акционный действует в период с 13 апреля до 30 июня 2022 года (включительно). С 1 июля 2022 процентная ставка по накопительному счету #Акционный устанавливается на уровне 10%.