В Московском районе стало на один дом бизнес-класса больше

Рынок жилья бизнес-класса вырос на 487 тыс. кв. м или 8300 квартир, подсчитали аналитики Colliers International. Больше всего объектов выведено в продажу в Василеостровском районе, также в тройке лидеров Приморский и Выборгский. Московский занял четвертое место — благодаря тому, что застройщик e. Development в начале декабря вывел в продажу проект «е.волюция»
на 538 квартир, который планируется достроить в 2023 году.
Между тем, Московский район стабильно находится в топ-3 по спросу среди покупателей в этой ценовой категории. Тех, кто выбирает здесь квартиры для жизни или в качестве инвестиций, привлекают равноудаленность от аэропорта и главных достопримечательностей города, развитая инфраструктура и хорошая транспортная доступность, а также баланс стоимости и престижности.