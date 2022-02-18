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В Московском районе стало на один дом бизнес-класса больше
В Петербурге за 2021 год в продажу вывели 8300 квартир бизнес-класса. При этом в популярном Московском районе появился единственный новый проект такого уровня — квартал «е.волюция», — хотя по уровню спроса район находится в тройке лидеров.
Рынок жилья бизнес-класса вырос на 487 тыс. кв. м или 8300 квартир, подсчитали аналитики Colliers International. Больше всего объектов выведено в продажу в Василеостровском районе, также в тройке лидеров Приморский и Выборгский. Московский занял четвертое место — благодаря тому, что застройщик e. Development в начале декабря вывел в продажу проект «е.волюция» на 538 квартир, который планируется достроить в 2023 году.

Между тем, Московский район стабильно находится в топ-3 по спросу среди покупателей в этой ценовой категории. Тех, кто выбирает здесь квартиры для жизни или в качестве инвестиций, привлекают равноудаленность от аэропорта и главных достопримечательностей города, развитая инфраструктура и хорошая транспортная доступность, а также баланс стоимости и престижности.
Поскольку проект «е.волюция» стартовал в начале декабря, на нулевом цикле строительства есть возможность приобрести жилье по самой низкой цене. Бюджет покупки сейчас начинается от 7,36 млн рублей за квартиру-студию. При этом инвестиции в жилую недвижимость по-прежнему остаются отличным способом сохранить и приумножить свой капитал. Так, по оценкам Colliers, средняя цена в новых проектах бизнес-класса выросла в Петербурге на 29%. И в 2022 году динамика цен останется положительной, но с более плавным темпом роста, отмечают аналитики.
В проектах бизнес-класса очень важно качество жилой среды, и по ряду параметров «е.волюция» соответствуют стандартам более высокого класса:
потолки высотой до 3,3 м
мастер-спальни с гардеробными
сауны, постирочные и хобби-румы
видовые квартиры с балконами увеличенного метража
Материал подготовлен специально для e. Development.

ЖК «е.волюция» — застройщик ООО «Специализированный застройщик «Структура-2», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

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