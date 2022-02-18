В Московском районе стало на один дом бизнес-класса больше

Поскольку проект «е.волюция» стартовал в начале декабря, на нулевом цикле строительства есть возможность приобрести жилье по самой низкой цене. Бюджет покупки сейчас начинается от 7,36 млн рублей за квартиру-студию. При этом инвестиции в жилую недвижимость по-прежнему остаются отличным способом сохранить и приумножить свой капитал. Так, по оценкам Colliers, средняя цена в новых проектах бизнес-класса выросла в Петербурге на 29%. И в 2022 году динамика цен останется положительной, но с более плавным темпом роста, отмечают аналитики.

