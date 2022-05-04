Варьете, живой оркестр и костюм царицы. 3 причины пойти в «Тройку» на майских

Посетителей ждет феерическое представление варьете, в котором современная хореография органично сочетается с народными танцами. Яркие сценические эффекты и захватывающий сюжет постановки не оставят равнодушным даже того, кто уже многое видел. Продолжит вечер концерт живой музыки: под современные хиты, которые исполнит оркестр, можно (и даже нужно!) потанцевать.

