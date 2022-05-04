Варьете, живой оркестр и костюм царицы. 3 причины пойти в «Тройку» на майских
Ресторан «Тройка», давно ставший легендой Петербурга, подготовил для жителей и гостей города развлекательную шоу-программу на все майские праздники.
Большой зал
Посетителей ждет феерическое представление варьете, в котором современная хореография органично сочетается с народными танцами. Яркие сценические эффекты и захватывающий сюжет постановки не оставят равнодушным даже того, кто уже многое видел. Продолжит вечер концерт живой музыки: под современные хиты, которые исполнит оркестр, можно (и даже нужно!) потанцевать.
В течение вечера гостям предложат блюда русской, европейской и авторской кухни. Команда ресторана обещает: изысканные блюда и высокий уровень обслуживания запомнятся надолго.
Особая шоу-программа подготовлена ко Дню Победы. В честь праздника каждого гостя угостят комплиментом от шеф-повара.
Малый зал
Интерьер Малого зала служит отличной декорацией для фотосессии в стилизованных русских костюмах. Эти роскошные одежды — словно из киношедевра «Иван Васильевич меняет профессию», который и вдохновил творческую команду ресторана на создание реквизита.
Кстати, создают костюмы в собственной швейной мастерской заведения. И примерить их может каждый гость: стать величавой царицей, знатным боярином или зажиточным купцом. И пусть машину времени еще не изобрели, «Тройка» поможет насладиться колоритом Древней Руси на все сто.