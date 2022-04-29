Между пляжем и соснами. Петербуржцы смогут жить на природе с комфортом

Представьте, что вашу уютную квартиру и любимую пекарню перенесли на живописный берег Финского залива. В окно врываются свежий бриз и ароматы хвои. Вам не нужно никуда спешить. Рядом есть магазин с органическими продуктами, зал для йоги, лес для прогулок, тихий коворкинг для работы и двор, куда можно со спокойной душой отпустить ребенка одного.



Все это возможно в квартале «Мир внутри». Его малоэтажные корпуса построены между песчаным пляжем и сосновым бором. На закрытой территории создан микромир, где все знакомы и доверяют друг другу, а ресторан летом превращается в одну большую семейную веранду.



Жилые пространства спроектированы с учетом загородного расположения квартала: просторные кухни-гостиные, тихие спальни, видовые лоджии — везде сохраняется контакт с природой. Чтобы восстановиться после тяжелой недели, нужно просто вернуться к себе домой. Апартаменты передаются владельцам с отделкой, так что шумный ремонт не будет мешать спокойной жизни.

