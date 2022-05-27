6 соток в новой реальности: сеть коттеджных поселков предложила аренду на лето
Хочется отдохнуть на даче, но нет желания тратить время на строительство или деньги на покупку? Решение есть: просто снимите на нужный срок умный загородный дом от компании ЁLKI.
Сеть коттеджей ЁLKI работает по принципу шеринга. Не нужно встречаться с администратором, регистрироваться на ресепшен, получать ключ и вообще с кем-то общаться. Вы бронируете все онлайн, инструкции и код от замка приходят в WhatsApp, вопросы оперативно решаются по телефону — остается лишь приехать и наслаждаться отдыхом. При этом ваша дача каждые выходные сможет менять местоположение: сегодня — на берегу озера, завтра — в лесной чаще.
Любой коттедж начинен умной техникой. Здесь есть интеллектуальная система климат-контроля, Smart TV, чайник, кофеварка, посудомоечная и стиральная машины. Плюс полноценная кухня с индукционной плитой, холодильником и большим набором столовой посуды и приборов — от тарелок и бокалов на все случаи жизни до штопора и терки для овощей.
Территорию коттеджа украшают газоны и цветочные клумбы. Можно отдыхать на террасе или расположиться в лаунж-зоне — в кресле-шезлонге, на качелях или в гамаке. Любителям шашлыка понравится площадка для барбекю, поклонникам здорового образа жизни — баня-бочка. А чтобы прогуляться на природе, достаточно выйти за ограду: почти от каждого домика рукой подать до леса или берега Финского залива.
Материал подготовлен специально для ООО "ЁЛКИ РЕНТ" elki.rent