6 соток в новой реальности: сеть коттеджных поселков предложила аренду на лето

Сеть коттеджей ЁLKI работает по принципу шеринга. Не нужно встречаться с администратором, регистрироваться на ресепшен, получать ключ и вообще с кем-то общаться. Вы бронируете все онлайн, инструкции и код от замка приходят в WhatsApp, вопросы оперативно решаются по телефону — остается лишь приехать и наслаждаться отдыхом. При этом ваша дача каждые выходные сможет менять местоположение: сегодня — на берегу озера, завтра — в лесной чаще.

