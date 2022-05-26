Хотите узнать, что предлагают российские и петербургские компании прямо сейчас? На этой странице мы собрали актуальную в этом сезоне коллекцию товаров и услуг, акций и скидочных программ, необычных новинок и вещей, которые нужны каждый день. Сохраните подборку актуального — и заглядывайте в нее, чтобы не пропустить интересное предложение.
Актуальная подборка
Программу для путешественников TOURPITER
запустил горнолыжный бренд России STAYER
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Центр эстетической стоматологии и костной регенерации «PerfectSmile»
«Мы можем заранее спланировать, как будет выглядеть улыбка на лице, и показать пациенту!»
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Арт-пространство Zarenkov Gallery
объединяет традиции и виртуальную реальность
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«Елене» петербургской — пять лет
С 25 мая по 27 июня 2022 года в Санкт-Петербурге состоится V Международный фестиваль искусств «Елена»
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Ресторан «Ель»
На берегу Финского залива в окружении вековых сосен ресторан
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В ЖК Невская усадьба –
фасады домов в стиле Петербургских дворцов
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Сыр и другие деликатесы в ART DU GOÛT
сеть гастрономических магазинов в Санкт-Петербурге с уникальным форматом
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«Вдохновение» для близких старшего возраста
У частного пансионата «Вдохновение» свой принцип ухода и проживания — активное долголетие.
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«Алексеевская Дубрава»
сила русских корней
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Стильное пространство с необычными арт-аттракционами
Раскрыть творческий потенциал и классно провести время с близким человеком можно на территории полезных развлечений «ВЫХОД»
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Роллы с эффектными названиями
Ёбидоёби — одна из самых нашумевших доставок суши и роллов в Санкт-Петербурге
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ОН ушел, а МЫ ОСТАЛИСЬ!
Истинно петербургский бренд стритфуда VЛAVAШЕ продолжает завоевывать жителей нашего города
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Пожалуй, лучшие макароны в вашей жизни
Можно ли попробовать классический европейский десерт с оригинальным составом, текстурой и формой в России?
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Образование за рубежом в условиях санкций
Ай Класс предлагает школьникам и студентам учебные заведения, которые сейчас принимают абитуриентов из России
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Мебельный центр «Мебельвуд»
в партнёрстве с ЛСР предлагает уникальную программу для новосёлов
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Где в Петербурге найти стильные очки?
Бутик оптики Refaced — запомните это название!
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Программу для путешественников TOURPITER запустил горнолыжный бренд России STAYER
Теперь покупки бренда из Санкт-Петербурга приедут в ваш город сами!

Собираясь в Питер, к обязательной культурной программе стоит добавить произвольную спортивную: подбор горнолыжного костюма STAYER — и не только. Промокод TOURPITER работает при заказе любых изделий в интернет-магазине www.stayer.su. Вещи доставят в магазин, где их можно примерить, оплатить и отправить в любой город. Покупки от 10 тысяч рублей доставят бесплатно.

STAYER – это боевая форма для профессиональных спортсменов, штормовая защита, высокотехнологичная одежда для города и путешествий. STAYER одевает чемпионов! На зимней Олимпиаде в Пекине сборная России по фристайлу получила свои олимпийские медали в костюмах, созданных этим брендом. Спортсмены и тренеры заказывают здесь персональную экипировку для горных лыж и сноуборда. Бренд одевает десятки спортивных школ и горнолыжных курортов более 20 лет.
Сроки акции с 1 мая 2022 г. по 1 декабря 2022 г.
Подробнее на сайте
Магазин STAYER на Невском проспекте Санкт-Петербурга в историческом Гостином дворе (Садовая линия) — место, где экипировку для занятий зимними видами спорта можно примерить даже летом, предварительно заказав на сайте. С TOURPITER легко!
В 98-м году STAYER одним из первых в России начал шить одежду из мембранных тканей. Они обладают высокими ветро- и влагозащитными свойствами. Герметизация швов делает невозможным попадание влаги внутрь изделий. Поверхностные пропитки защищают от дождя и снега. А еще все вещи очень легкие.

Так, легендарная куртка SQEEZY STAYER из тонкого водоотталкивающего нейлона и утеплителя SHELTER незаменима в путешествиях: весит 200 граммов, складывается в карман-сумку и работает как подголовник. А в плаще STAYER можно 5 часов стоять под проливным дождем и остаться сухим. Все ткани гипоаллергенны, их легко стирать, они не теряют вид и форму, служат долго и вторично перерабатываются.
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Подробнее на сайте
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
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Центр эстетической стоматологии и костной регенерации «PerfectSmile»
объединил в своих стенах опытных и талантливых стоматологов узких специальностей, которые стали ориентиром для многих отечественных и зарубежных коллег, завоевав доверие пациентов и уважение в профессиональных кругах.


Благодаря знаниям, высокоинтеллектуальному оборудованию Planmeca и собственной лицензированной зуботехнической лаборатории здесь можно фактически полностью «оцифровать» пациента за счёт виртуального сканирования полости рта, цифровой компьютерной томографии и цифровых фотографий или 3D сканов лица. Объединив всю информацию в виртуальном пространстве, специалисты получают своеобразный «Аватар» пациента.
«Мы можем заранее спланировать, как будет выглядеть улыбка на лице, и показать пациенту!»
Цифровая копия не отличается от оригинала. С ней можно работать во время диагностики и на определенных этапах лечения. Это позволяет узкоспециализированным врачам – стоматологам проводить консилиумы и совещания без присутствия пациента в клинике, потому что любая информация, необходимая для принятия решений, имеется в компьютере.

Цифровая стоматология полностью воссоздает виртуально зубочелюстную систему пациента с возможными движениями нижней челюсти, рассматривая пациента под любым углом в анимированной реальности. Это помогает уточнить диагноз. «Аватар» пациента помогает проводить лечение быстрее, точнее ставить имплантаты, а так же спланировать финальный результат эстетического лечения: виниры, элайнеры, зубные несъемные протезы all-on-4.

Научный подход к работе в центре эстетической стоматологии и костной регенерации «PerfectSmile» и использование цифровых технологий выводят стоматологию на новый уровень качественного и прогнозируемого результата.
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ООО «ЭФА» ИНН/ОГРН – 7841333113/1067847741312, Санкт – Петербург, ул. Чайковского, д. 25, лит. А. Лицензия Ло-78-01007096 от 22 августа 2016 года.
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Подробнее на сайте
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
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Арт-пространство Zarenkov Gallery объединяет традиции и виртуальную реальность
На культурной карте Санкт-Петербурга в 2022 году появилось арт-пространство Zarenkov Gallery. Уникальная художественная галерея на 10-м этаже современного апарт-отеля YE'S Marata в самом центре города — место для творческого симбиоза художников.
⬝ широкоформатный телевизор;
⬝ скоростной Wi-Fi;
⬝ возможность демонстрации презентаций;
⬝ собственный гардероб.
Мы не ограничились только современным выставочным пространством и создали невероятно атмосферный коворкинг, где можно поработать в уютной обстановке, встретиться с творческими людьми, посетить мастер-класс и просто отдохнуть душой. Изысканный интерьер галереи — мягкие диваны, комфортные кресла, панорамный вид из окна на город — привносит эстетику и особую атмосферу в решение рабочих вопросов.

Здесь есть и VIP-зона для бизнес-мероприятий, деловых и корпоративных встреч. В распоряжении гостей:

Zarenkov Gallery — площадка, где гармонично сосуществуют разные направления, течения и виды искусства. Девиз галереи — «Искусство объединять»: ведь традиционная живопись здесь не противопоставляется, а наоборот, сочетается с современными технологиями виртуальной реальности. Это позволяет увидеть как можно больше работ художника. Согласитесь, доставить и разместить 100 полотен в одном месте весьма затруднительно, а VR-формат легко позволяет воплотить эту идею. Все, что нужно, чтобы прогуляться по обширной экспозиции и увидеть картины в 3D, — это VR-очки. Их в галерее выдают бесплатно.

Для создания картин в виртуальной среде посетители могут использовать специальную программу Tilt Brush.
Точка позитивного искусства на карте Санкт-Петербурга
Атмосферный коворкинг для работы и встреч
Открытая терраса с видом на Санкт-Петербург
Еще в Zarenkov Gallery можно выйти на открытую террасу на крыше, откуда открывается невероятный вид на весь Петербург. Здесь также можно приятно провести время — и заодно сделать множество незабываемых фотографий.
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Подробнее на сайте
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
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«Елене» петербургской — пять лет
С 25 мая по 27 июня 2022 года в Санкт-Петербурге состоится V Международный фестиваль искусств «Елена».


Фестиваль проводится по инициативе Международной Академии Музыки Елены Образцовой под художественным руководством заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова.

В этом году фестивалю исполняется пять лет.

«Елена» проводится для сохранения традиций великой мировой музыкальной культуры и ее популяризации. Этот фестиваль собирает на одной сцене признанных мастеров вокального искусства и перспективных студентов-солистов, для которых участие в нем открывает дорогу в мир признания и успеха. За четыре года он стал одним из ожидаемых событий в культурной жизни Санкт-Петербурга. Его уже посетило более двадцати тысяч жителей и гостей города. По мнению зрителей, успех фестиваля — в насыщенной программе, которая удачно сочетает шедевры классической и современной музыки.
Подробнее на сайте
В этом году в фестивальную программу войдут произведения Генри Пёрселла «Дидона и Эней», Р. Леонкавалло «Паяцы» и «Похищение из сераля» В.А. Моцарта.
Справки и информация по билетам по телефону: +7(812) 63-000-63.
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Ресторан «Ель»
На берегу Финского залива в окружении вековых сосен ресторан «Ель» открывает двери одной из самых красивых террас Курортного района.

Три уровня утопают в зелени и цветах, зонтики создают приятную прохладу, а домашний лимонад всегда освежит в летний зной. Летнее меню приятно порадует обновлёнными блюдами. Заботливый персонал создаст уютную домашнюю атмосферу.

Добро пожаловать в ресторан «Ель»!

Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Подробнее на сайте
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
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В ЖК Невская усадьба – фасады домов в стиле петербургских дворцов
Новый формат жилья: готовые трехуровневые квартиры!
Таунхаусы «Невской усадьбы» так же популярны среди семей с детьми, в поселке будут детский сад и школа, территория охраняется.
Соседей сверху нет. Вход у квартир отдельный, дверь ведет на собственный придомовой участок, огороженный зелеными насаждениями. Для каждой квартиры выделена парковка. Не менее важно и местоположение МЖК «Невская усадьба». Людей привлекает транспортная доступность: до кольцевой автодороги — 4 минуты, метро «Ломоносовская» — 11 минут; метро «Улица Дыбенко» — 15 минут; метро «Проспект Большевиков» — 18 минут; центр Санкт-Петербурга — 30 минут; аэропорт «Пулково» — 24 минуты. Сейчас сложно найти таунхаусы в такой близости от города. Жители «Невской усадьбы» живут в окружении природы, в экологически чистом районе, но могут в короткие сроки добраться до центра города или метро. В поселок подведены городские коммуникации. В каждой квартире установлен газовый котел, позволяющий регулировать температуру индивидуально.

Чтобы получить личную консультацию по приобретению таунхауса или записаться на просмотр, перейдите по ссылке: невскаяусадьба.рф

 Телефоны отдела продаж МЖК «Невская усадьба» : +7 (812) 317-12-12, +7 (921) 916-01-60.

В Новосаратовке, на берегах Невы и в окружении Невского лесопарка, застройщик ООО «Меткем» возводит поселок таунхаусов «Невская усадьба» с фасадами домов в стиле петербургских дворцов! Уже полностью сданы и готовы к заселению усадьбы на Зимнем, Мариинском и Воронцовском проездах. Такой формат жилья стал активно пользоваться спросом в последнее время. Таунхаус в Невской усадьбе — это просторная квартира от 112 до 270 м², включающая в себя 5 больших комнат, кухню-гостиную, отдельные санузлы на этажах и гардеробные. Помимо этого есть просторный балкон с металлическим ограждением. Жильцы могут обустроить его по своим предпочтениям: например, озеленить, поставить столик и кресло.
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1. Общество с ограниченной ответственностью «МЕТКЕМ», ИНН 7825414118, КПП 78410100, ОГРН 1037843005815, Свидетельство № 85705 от 20.04.1999 года, зарегистрировано Решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 143655, адрес местонахождения: 191025, Санкт-Петербург, Невский проспект д 104, литер А. 2. Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новосаратовка, центральное отделение, кадастровый номер:47:07:0605001:442. 3. Разрешение на строительство № 47-RU47504106-131K-2016, выдано Комитетом государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 28.09.2016 года, срок действия разрешения: 28.09.2022 года. Строительство ведется за счет собственных денежных средств (привлечение денежных средств физических лиц по 214- ФЗ не осуществляется).

Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Подробнее на сайте
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
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Сыр и другие деликатесы в ART DU GOÛT
Сырный клуб ART DU GOÛT (Арт Дю гу) — сеть гастрономических магазинов в Санкт-Петербурге с уникальным форматом. Название переводится с французского как «искусство вкуса». Это понятие многогранное: и тонкости сочетания деликатесов, и эстетичная сервировка, и культура медленной, вдумчивой дегустации, и кулинарное творчество, и природный вкус качественных продуктов.Новый формат жилья: готовые трехуровневые квартиры!
В ассортименте каталога более ста наименований сыров из коровьего, козьего и овечьего молока: здесь и элитные горные и выдержанные швейцарские сыры, а также крафтовые продукты из России.

Это не только отличный вариант угощения, но и хороший подарок для настоящих гурманов. Здесь можно подобрать необычные гастрономические подарочные наборы на все случаи жизни, элегантно их оформить, получить детальную консультацию по ассортименту, с помощью персонала подобрать дополнения к сыру и напитки.

Кроме того, сырный клуб регулярно проводит дегустационные встречи. Мероприятия посвящены разным темам: швейцарским сырам, сырам во французском, итальянском стиле и напиткам, кулинарным мастер-классам, вечерам фондю или раклет и другим тематикам.

Как правило, они проходят в уютной атмосфере пространства «Art du goût» на Невском пр., 72. Но летом есть возможность совершить эногастрономическое путешествие на палубе яхты, насладившись красотами города с вод Невы и Финского залива, или подняться на террасу на крыше арт-отеля в самом сердце Петербурга, восхититься изумительными видами на закате, изысканными деликатесами, напитками и увлекательным рассказом ведущего.

ART DU GOÛT — место, где вас всегда ждут шедевры мирового сыроделия и необычные мероприятия.
«Сырный клуб» — не менее объёмное понятие, чем вкус хорошего сыра. Оно включает в себя несколько сырных лавок в Петербурге, богатый выбор деликатесов, искусно подобранные напитки, два пространства в центре города для проведения дегустационных, праздничных мероприятий, сообщество гурманов-единомышленников и удобный интернет-магазин.
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ООО "НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ" ИНН: 7838053290 Юридический адрес: 190068 Россия, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 54, литера Б, 2 этаж, пом. 27
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Подробнее на сайте
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
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«Вдохновение» для близких старшего возраста
У частного пансионата «Вдохновение» свой принцип ухода и проживания — активное долголетие. Здесь для пожилых людей с разной степенью самостоятельности и состоянием здоровья делают все возможное, чтобы недуги не мешали им жить полной жизнью и получать удовольствие.
В пансионате «Вдохновение» помогают не зацикливаться на болезнях, проблемах и переживаниях, а предлагают почувствовать внутреннюю силу и энергию, интересоваться чем-то новым, получать удовольствие от еды, свежего воздуха, ярких красок, людей вокруг.

В пансионате пожилой человек на психологическом уровне становится не зависимым от родственников, от их бытовой и подчас не очень удобной и стесняющей помощи. Это помогает достичь психологического комфорта, наладить отношения с близкими. Пожилой родственник с его болезнями и проблемами становится не обузой, а человеком с собственной жизнью, общественной деятельностью, позицией и интересами. Именно соблюдение этого условия и позволяет реализовывать принцип активного долголетия.

Важный аспект сохранения личности в пожилом возрасте — это уход за внешностью, особенно для женщин. Прическа, маникюр, педикюр, окраска волос, макияж — все это позволяет сохранять личность дамы, дает ей возможность нравиться себе и окружающим. Вера в собственные силы творит чудеса. Поэтому пожилого человека надо убедить, что жизнь продолжается и можно с удовольствием проживать «третий возраст».

Пансионат «Вдохновение» для пожилых людей:
+7(812)947-47-35

Прогулки на свежем воздухе, правильное и разнообразное питание, яркие и красивые интерьеры, своевременная врачебная помощь и грамотная коррекция терапии, общение, разнообразные занятия, приобретение новых навыков — все это помогает пожилым людям жить дольше.
Подробнее на сайте
ООО "НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ" ИНН: 7838053290
Юридический адрес: 190068 Россия, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 54, литера Б, 2 этаж, пом. 27
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Подробнее на сайте
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
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«Алексеевская Дубрава»: сила русских корней
«Алексеевская Дубрава» — один из крупнейших питомников декоративных растений, расположенный в экологически благоприятном микрорегионе Гатчинского района Ленинградской области. Известные Таицкие источники делают почву в этой местности плодородной, обеспечивая необходимые для гармоничного формирования и развития растений условия.
Помимо выращивания зеленых насаждений специалисты питомника выполняют комплекс работ по озеленению как небольших загородных участков, так и городских кварталов, общественных пространств. Ключевое преимущество сотрудников — знания, помноженные на многолетний опыт работы с растениями, владение современными методиками и технологиями размножения, подготовки почвы, посадки и ухода.
Подробнее на сайте
ООО "НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ" ИНН: 7838053290
Юридический адрес: 190068 Россия, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 54, литера Б, 2 этаж, пом. 27
«Алексеевская Дубрава» сегодня — это:
18-лет успешной работы и высокая деловая репутация как в России, так и за рубежом: питомник создан в 2004 году.
Собственные производственные площади питомника достигают 25 га.
2 садовых центра: «Алексеевская Дубрава Лахта» и «Алексеевская Дубрава Малая Ивановка», расположенные на севере и юге Петербурга.
Собственное производство обеспечивает высокое качество саженцев, их устойчивость к климатическим условиям. Посадочный материал проходит серьезный контроль на производстве.
Внушительные масштабы производства и широкий ассортимент: более 350 сортов хвойных и лиственных деревьев и кустарников, в целом — более 650 сортов растений, в том числе эксклюзивные.
Реализация более миллиона растений ежегодно для городского и частного озеленения.
Предоставление комплекса услуг: от реализации до организации пространства сада, парка или придомовой территории с последующим уходом.
Индивидуальный подход и специальные условия для постоянных клиентов.
Партнерские отношения с крупными российскими компаниями — застройщиками.
С 2012 года входит в Ассоциацию производителей посадочного материала России (АППМ).
С 2018 года входит в Группу компаний «ЯДРО» (поставщик комплексных строительных и ландшафтных решений).
a-dubrava.ru
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Подробнее на сайте
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
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Стильное пространство с необычными арт-аттракционами
Раскрыть творческий потенциал и классно провести время с близким человеком можно на территории полезных развлечений «ВЫХОД». Будет очень увлекательно, красочно, весело!
«ВЫХОД» — это уникальный проект, который утолит потребность в творчестве, в проявлении индивидуальности и в поиске себя. Посетителей ждут индивидуальные мастер-классы по современному искусству — и не только.

Специалисты питомника выполняют комплекс работ по озеленению как небольших загородных участков, так и городских кварталов, и общественных пространств. Ключевое преимущество сотрудников — знания, помноженные на многолетний опыт работы с зелеными насаждениями, владение современными методиками и технологиями размножения, подготовки почвы, посадки и ухода.

Подробнее на сайте
ООО "НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ" ИНН: 7838053290
Юридический адрес: 190068 Россия, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 54, литера Б, 2 этаж, пом. 27
Например:
творческая стрельба из пневматики по шарикам с краской для создания оригинальной картины, которая прекрасно впишется в интерьер;
мастер-класс «Кручение» (созданное произведение искусства раскручивают на гончарном столе для создания необычного эффекта);
мастер-класс «Флюид арт» (новая медитативная техника рисования жидким акрилом);
мастер-класс «Дриппинг» (бросание краски на холст)
и еще масса всего интересного!
Полная свобода творчества: можно развлекаться, рисовать как угодно и сколько угодно — на холсте, на стенах и даже на потолке! Главное — нет никаких рамок и ограничений. Здесь можно организовать незабываемый день рождения, о котором потом будут говорить все, или идеальный корпоратив.

Дайте «ВЫХОД» креативу!
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Подробнее на сайте
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
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Роллы с эффектными названиями
Ёбидоёби — одна из самых нашумевших доставок суши и роллов в Санкт-Петербурге.
За 6 лет существования компания Ёбидоёби стала международной и работает в более сотни городов России и СНГ. В Санкт-Петербурге она доставляет вкусные роллы с 2018 года — и уже успела себя зарекомендовать как быстрая доставка со стабильным качеством.
Специалисты питомника выполняют комплекс работ по озеленению как небольших загородных участков, так и городских кварталов, и общественных пространств. Ключевое преимущество сотрудников — знания, помноженные на многолетний опыт работы с зелеными насаждениями, владение современными методиками и технологиями размножения, подготовки почвы, посадки и ухода.

Подробнее на сайте
ООО "НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ" ИНН: 7838053290
Юридический адрес: 190068 Россия, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 54, литера Б, 2 этаж, пом. 27
В меню Ёбидоёби можно найти множество сетов, которые цепляют своим названием не меньше, чем имя самой доставки. Куни Ли, Сасаки, БиЧ-набор, ЁбиСуёби и последняя новинка Ваху Яки — всё это японские словосочетания, ставшие наименованиями наборов роллов.
Ёбидоёби радует своих гостей не только неймингом, но и ценами: например, практически 2 килограмма роллов в наборе Куни Ли стоят 1599 рублей, а новинка Ваху Яки, где насчитывается 48 кусочков роллов, обойдется всего в 1299 рублей.
Доставка компания осуществляет по большей части города, подробнее можно ознакомиться в разделе сайта компании

ИП МИХНЕВИЧ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН: 781697098960
Юридический адрес: Россия, Санкт-Петербург, Морская набережная, дом 35, корпус 3, квартира 24

Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Подробнее на сайте
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
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ОН ушел, а МЫ ОСТАЛИСЬ!
Истинно петербургский бренд стритфуда VЛAVAШЕ продолжает завоевывать жителей нашего города вкусной и полезной альтернативой фастфуду, покинувшему страну.
Почему полезной и почему VЛAVAШЕ не фастфуд?
Бездрожжевой лаваш и только свежие ингредиенты.
Без ГМО, красителей, усилителей вкуса.
Без полуфабрикатов и заготовок длительного хранения — все готовится при госте.
Формат «стритфуда» и «to go», т.е. «на ходу» — для людей живущих в ритме большого города.
Без майонеза (вместо него — фирменный кефирный соус) и прочих неполезных составляющих.
Созданием меню сетевого бренда занимается бренд-шеф Антон Рашба с опытом работы в зарубежных, в том числе мишленовских ресторанах.

Хоть VЛAVAШЕ и не ресторан, но в нише демократичного формата «городского кафе» команда старается максимально удовлетворять вкусам даже самой изысканной публики.

Уникальность заведения в соблюдении высоких стандартов, стильном дизайне и разнообразии шаверм (до 26 видов): с креветками, президентская — с «реберным» мясом, с говядиной «брискет», фруктовая и др.
Основатель VЛAVAШЕ предприниматель и ресторатор Павел Крупин, начав развивать бренд в 2018 году, поставил целью изменить отношение к шаверме как к продукту с исторически сомнительной репутацией.

Сегодня у компании десятки тысяч фанатов, а миссия звучит так: «Быть культовым безопасным продуктом, превосходя ожидания гостей в балансе со скоростью и демократичной ценой. Мы хотим вырастить на этом продукте здоровое поколение и заслужить доверие во всем мире».
В Петербурге и области работает более 40 точек, практически, во всех уголках города.
Также VЛAVAШЕ можно заказать с доставкой на дом по телефону 317-47-77 или на сайте
ИП Крупин Павел Евгеньевич ИНН: 780243065401
Юридический адрес:194100 Россия, Санкт-Петербург, ул. Харченко, д. 10, литер Б кв. 22
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
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2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
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Пожалуй, лучшие макароны в вашей жизни
Можно ли попробовать классический европейский десерт с оригинальным составом, текстурой и формой в России? Да, если это изысканные макароны от «Макароники».
Несмотря ни на что, мы продолжаем радовать своих постоянных посетителей и активно привлекаем новых. Сегодня «Макароника» — это 18 корнеров в Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске, интернет-магазин, а также большая сеть оптовых и корпоративных продаж. Возможно, вы уже видели нас в Окей, Самокате, ВкусВилле или попробовали пирожные при полете авиакомпанией S7.
Специалисты питомника выполняют комплекс работ по озеленению как небольших загородных участков, так и городских кварталов, и общественных пространств. Ключевое преимущество сотрудников — знания, помноженные на многолетний опыт работы с зелеными насаждениями, владение современными методиками и технологиями размножения, подготовки почвы, посадки и ухода.

Подробнее на сайте
ООО "НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ" ИНН: 7838053290
Юридический адрес: 190068 Россия, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 54, литера Б, 2 этаж, пом. 27
Почему выбирают именно «Макаронику»?
Полностью натуральный и качественный состав. Пирожные состоят из 100% миндальной муки, шоколада высшего сорта, пюре из свежих фруктов/ягод и, конечно, любви. Без этого ингредиента, как говорят в компании, точно ничего не выйдет.
Разнообразие вкусов, цветов и размеров: более 100 вкусов в четырех размерах (mini, middle, standard, double), а еще огромная вариативность по упаковке и компоновке наборов. Конечно, есть и фавориты: Манго&Маракуйя, Груша&Дор Блю, Фисташка и Соленая карамель.
Персонализация. На макароны можно нанести любое изображение — с именем, юбилейной датой, фотографией, или даже картиной Ван Гога — и сделать уникальный подарок себе и близким.
Айс-Маки. Уникальный десерт в своем роде: мягкое вкусное мороженое, с двух сторон окутанное миндальными шапочками. Фаворит корнеров!
Брендирование. Нанесение логотипа компании на макароны. Популярная услуга среди корпоративных клиентов перед новым годом, днем рождения компании и профессиональными праздниками.
Доставка в течение трех часов или бесплатный самовывоз из точек продаж.
И да, это просто вкусно. Хрустящий снаружи, мягкий внутри и тает во рту — идеальный десерт для любого случая. «Макароника» продолжает постоянно развиваться, расширяться и улучшать продукт.
Телефон для заказов +7 (812) 986 96 86.
ООО «МАКАРОНИКА-М» ОГРН 1187847119250
Юридический адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 2/6 литер А, пом. 75Н, раб.место № 1

Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Подробнее на сайте
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
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Образование за рубежом в условиях санкций
Ай Класс предлагает школьникам и студентам учебные заведения, которые сейчас принимают абитуриентов из России.
Образовательный центр Ай Класс с 1998 года помогает абитуриентам из Санкт-Петербурга поступить в учебные заведения за рубежом (выбрать программы, подать документы, сдать вступительные экзамены, получить учебные визы и уехать на учебу). Даже в текущей геополитической ситуации с его содействием можно «пробиться» через сложности поступления или скорректировать планы с учетом ограничений и новых возможностей.
Специалисты питомника выполняют комплекс работ по озеленению как небольших загородных участков, так и городских кварталов, и общественных пространств. Ключевое преимущество сотрудников — знания, помноженные на многолетний опыт работы с зелеными насаждениями, владение современными методиками и технологиями размножения, подготовки почвы, посадки и ухода.

Подробнее на сайте
ООО "НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ" ИНН: 7838053290
Юридический адрес: 190068 Россия, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 54, литера Б, 2 этаж, пом. 27
Сейчас ещё можно подать документы в:
Университеты Венгрии. Вузы предлагают выбор специальностей от бизнеса и маркетинга до дизайна и медицины на английском языке, уровень языка проверяют своим внутренним тестом, обучение стоит относительно недорого, а затраты на жизнь существенно ниже, чем в большинстве европейских стран.
Бизнес-школы Европы с кампусами в Испании, Италии, Франции. Эти вузы предлагают углубленное обучение по специальностям в области бизнеса на английском языке и трудоустройство для выпускников.
Университеты Кипра. Вузы предлагают обучение на английском языке, большой выбор программ и специальностей, быстрое рассмотрение заявок как в университеты, так и на учебную визу — и прекрасные погодные условия круглый год.
Вузы Арабских Эмиратов с обучением на английском языке. В Дубае расположены кампусы британских, американских и австралийских университетов, обучение в которых стоит дешевле, чем в основных кампусах вузов. А дипломы все выпускники получают одинаковые.
Университеты Швейцарии предлагают престижное образование по соответствующей стоимости в области бизнеса, менеджмента, финансов, маркетинга, управление индустрией гостеприимства, а также программы BBA и MBA.
Вариантов для получения образования за рубежом множество — даже сейчас!
Специалисты Образовательного центра Ай Класс помогут вам в реализации ваших планов.
Записаться на бесплатную консультацию можно на сайте www.iclass.ru
Контакты специалистов Ай Класс: +7(812)2449964, +7(812)3209971
school@iclass.ru , телеграм канал @iclassSPb
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Подробнее на сайте
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
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Мебельный центр Мебельвуд в партнёрстве с ЛСР предлагает уникальную программу для новосёлов
Впечатление о торговых центрах, как известно, складывается из мелочей. Здание мебельного центра МЕБЕЛЬВУД сконструировано таким образом, что покупателям не требуется тратить много усилий на поиск нужной секции. Четкое зонирование площадей обеспечивает экономию времени и нервов. Для простоты и удобства навигации пространство выставочного центра поделено на тематические зоны. Таким образом каждый клиент может быстро найти то, что ему требуется.
МЕБЕЛЬВУД расположен в Невском районе, в большой торговой зоне на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Коллонтай. По соседству с мебельным центром расположены гипермаркеты «Лента», «Максидом», Leroy Merlin и ТРК «Лондон-Молл». В качестве отдельного плюса можно отметить транспортную доступность и бесплатную парковочную зону.
Подробнее на сайте
ООО "НАТУРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ" ИНН: 7838053290
Юридический адрес: 190068 Россия, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 54, литера Б, 2 этаж, пом. 27
МЕБЕЛЬВУД — это современный мебельный центр с торговой площадью 28 тысяч квадратных метров и стопроцентной заполняемостью. На его территории представлено 200 салонов. В наличии мебель для каждого: от детской до взрослой, от мягкой до корпусной, от известных брендов (Ascona, MOON, Lazurit, «Мария») до новичков на рынке, которые могут приятно удивить.
Забота о клиенте — кредо арендаторов и партнеров центра. Сейчас здесь действует совместная с компанией ЛСР программа «Карта новосела». Благодаря ей можно приобрести понравившийся товар со скидкой в 10%, которая распространяется и на акционные товары. Карты выдаются покупателям квартир в ЖК «Цивилизация», «Ручьи», «Заповедный парк» и «Цветной город» вместе с ключами.
Сроки акции с 23 мая 2022 года по 23 ноября 2022 года.
Подробности доступны на сайте mebel-wood.com.

Подробнее о мебельном центре здесь
Наш адрес: Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, 14
Время работы: с 11:00 до 21:00, без выходных
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Подробнее на сайте
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
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Где в Петербурге найти стильные очки?
Бутик оптики Refaced — запомните это название!


Чем он отличается от обычной оптики? Это не классический магазин, а буквально мекка модных очков с нашумевшими Dior, Tom Ford и ультрамодными Andy Wolf, Matsuda, Kaleos Eyehunters. Сотрудники — фанаты своего дела: они знают историю каждого бренда и расскажут не скучные сухие факты, а действительно интересное.

Например, что на оправах от Ic!Berlin есть телефон создателя бренда: можно ему позвонить и сказать, как же он крут, — ведь его творения можно гнуть в любую сторону, и они не сломаются, так как в них нет ни одного болтика.

И еще много таких историй покупатель узнает, пока выбирает заветную пару. От этого очки становятся не просто оправой и линзами, а живой формой искусства, в которую кто-то поместил любовь и идею.

Консультанты ненавязчиво помогут советом. Ощущение — будто зашли к другу, а он ещё и специалист по очкам и разбирается в трендах. Ну вы понимаете — это же Петербург!

Refaced — это клуб любителей очков. И пусть вас не пугает приставка «бутик»: здесь найдутся варианты на разный кошелёк. Можете убедиться в этом на сайте refaced.ru
Подробнее на сайте
И еще об атмосфере: оба бутика находятся в центре. Первый открыт с 2014 года на Басковом пер. 20, а второй — в доме-памятнике архитектуры Роберта-Фридриха Мельцера на набережной реки Мойки, 58. Согласитесь, приятно, когда одни формы искусства размещены в других.

И, кстати, тут есть кабинет проверки зрения, а специалисты подберут линзы — Zeiss, Essilor.

Refaced родился из мечты и вырос в бизнес, сохранив при этом независимый петербургский дух.

Каждый должен понимать, что очки — это еще и забота о зрении, предохранение глаз от вредных излучений. Так почему бы не быть защищенным в стильной и правильно подобранной оправе?

Лицензия ЛО-78-01-010875 от 27 мая 2020г.
ООО «Рэбел АйВэр» ИНН: 7841502210 ОГРН: 1147847173704 Юридический адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, Басков пер., д. 20, пом. 2

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Сроки акции с 01 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
Подробнее на сайте
2022ООО «Интернет-магазин Стайер», ИНН 7810892760, ОГРН 1127847651040. Юридический адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 13, лит. В, пом. 10Н.
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