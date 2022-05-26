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Арт-пространство Zarenkov Gallery объединяет традиции и виртуальную реальность
На культурной карте Санкт-Петербурга в 2022 году появилось арт-пространство Zarenkov Gallery. Уникальная художественная галерея на 10-м этаже современного апарт-отеля YE'S Marata в самом центре города — место для творческого симбиоза художников.
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Ресторан «Ель»
На берегу Финского залива в окружении вековых сосен ресторан «Ель» открывает двери одной из самых красивых террас Курортного района.
Три уровня утопают в зелени и цветах, зонтики создают приятную прохладу, а домашний лимонад всегда освежит в летний зной. Летнее меню приятно порадует обновлёнными блюдами. Заботливый персонал создаст уютную домашнюю атмосферу.
Добро пожаловать в ресторан «Ель»!
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«Вдохновение» для близких старшего возраста
У частного пансионата «Вдохновение» свой принцип ухода и проживания — активное долголетие. Здесь для пожилых людей с разной степенью самостоятельности и состоянием здоровья делают все возможное, чтобы недуги не мешали им жить полной жизнью и получать удовольствие.
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Стильное пространство с необычными арт-аттракционами
Раскрыть творческий потенциал и классно провести время с близким человеком можно на территории полезных развлечений «ВЫХОД». Будет очень увлекательно, красочно, весело!
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Пожалуй, лучшие макароны в вашей жизни
Можно ли попробовать классический европейский десерт с оригинальным составом, текстурой и формой в России? Да, если это изысканные макароны от «Макароники».
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Образование за рубежом в условиях санкций
Ай Класс предлагает школьникам и студентам учебные заведения, которые сейчас принимают абитуриентов из России.
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Мебельный центр Мебельвуд в партнёрстве с ЛСР предлагает уникальную программу для новосёлов
Впечатление о торговых центрах, как известно, складывается из мелочей. Здание мебельного центра МЕБЕЛЬВУД сконструировано таким образом, что покупателям не требуется тратить много усилий на поиск нужной секции. Четкое зонирование площадей обеспечивает экономию времени и нервов. Для простоты и удобства навигации пространство выставочного центра поделено на тематические зоны. Таким образом каждый клиент может быстро найти то, что ему требуется.