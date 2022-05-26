Программу для путешественников TOURPITER запустил горнолыжный бренд России STAYER



Теперь покупки бренда из Санкт-Петербурга приедут в ваш город сами!



Собираясь в Питер, к обязательной культурной программе стоит добавить произвольную спортивную: подбор горнолыжного костюма STAYER — и не только. Промокод TOURPITER работает при заказе любых изделий в интернет-магазине www.stayer.su. Вещи доставят в магазин, где их можно примерить, оплатить и отправить в любой город. Покупки от 10 тысяч рублей доставят бесплатно.



STAYER – это боевая форма для профессиональных спортсменов, штормовая защита, высокотехнологичная одежда для города и путешествий. STAYER одевает чемпионов! На зимней Олимпиаде в Пекине сборная России по фристайлу получила свои олимпийские медали в костюмах, созданных этим брендом. Спортсмены и тренеры заказывают здесь персональную экипировку для горных лыж и сноуборда. Бренд одевает десятки спортивных школ и горнолыжных курортов более 20 лет.



Сроки акции с 1 мая 2022 г. по 1 декабря 2022 г.

Магазин STAYER на Невском проспекте Санкт-Петербурга в историческом Гостином дворе (Садовая линия) — место, где экипировку для занятий зимними видами спорта можно примерить даже летом, предварительно заказав на сайте. С TOURPITER легко!

В 98-м году STAYER одним из первых в России начал шить одежду из мембранных тканей. Они обладают высокими ветро- и влагозащитными свойствами. Герметизация швов делает невозможным попадание влаги внутрь изделий. Поверхностные пропитки защищают от дождя и снега. А еще все вещи очень легкие.



Так, легендарная куртка SQEEZY STAYER из тонкого водоотталкивающего нейлона и утеплителя SHELTER незаменима в путешествиях: весит 200 граммов, складывается в карман-сумку и работает как подголовник. А в плаще STAYER можно 5 часов стоять под проливным дождем и остаться сухим. Все ткани гипоаллергенны, их легко стирать, они не теряют вид и форму, служат долго и вторично перерабатываются.

