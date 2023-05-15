Время на искусство с Tele2: как обменять минуты на билеты «Ночи музеев» и попасть на особые маршруты
В этом году «Ночь музеев» в Петербурге наполнена десятками культурных событий. Музеи, театры, библиотеки и выставочные пространства с вечера 20 мая будут принимать и удивлять посетителей. Что выбрать и куда пойти? Предлагаем необычную программу от партнера проекта — компании Tele2.
Клиентов оператора ждут особые условия и приятные бонусы
Привилегии от Tele2
Абоненты смогут посетить лучшие музеи, обменяв минуты своего пакетного тарифа. За 250 минут можно получить один билет или скидку на три или пять билетов «Ночи музеев». Обмен возможен в личном кабинете на сайте или в приложении «Мой Tele2».
20 мая клиентам Tele2 будет доступен бесплатный кофе в нескольких музейных кафе, а уже с 18 мая — во всех городских кофейнях сети «КофеБон». Преимущества ждут абонентов и в сервисе «Бери заряд». Подробности — в программе лояльности «Больше».
Авторские маршруты
Tele2 — постоянный партнер «Ночи музеев» в Санкт-Петербурге. При этом каждый раз оператор предлагает по-новому взглянуть на культурную столицу и посетить оригинальные экскурсии вне основной программы проекта. Запись откроется на сайте с 17 мая — количество мест ограничено.
Назад в университетскую жизнь
Еще три маршрута от Tele2 приводят на Васильевский остров — в здание Двенадцати коллегий. Идеальное место, чтобы погрузиться в студенческую атмосферу XIX века.
Музей истории СПбГУ
Сотрудники музея подготовили экскурс в историю первого российского университета, основанного Петром I в 1824 году. Гвоздь программы — прогулка по зданию Двенадцати коллегий и самому длинному университетскому коридору в мире.
Музей-архив Дмитрия Менделеева
В том же здании Двенадцати коллегий есть возможность посетить мемориальную квартиру Дмитрия Менделеева. Он, оказывается, предпочел казенное жилье, лишь бы находиться ближе к университетским лабораториям и не ездить в собственный дом на Петроградской стороне.
Минералогический музей
Необработанный алмаз, изумруд, кварц, лазурит, турмалин, метеоритные «гости из космоса» — это лишь некоторые экземпляры из старейшей коллекции минералов в России. В ней с 1785 года накопилось 19 220 образцов, 2000 из которых представлены в экспозиции минералогического музея СПбГУ.
Джазовый эксклюзив на воде
Украшением вечера станет музыка в стиле bossanova. Тематический концерт-лекция от проекта «Музыка с умом» пройдет на судне компании «Теплоход СПБ». Вояж по каналам будут сопровождать жаркие бразильские мотивы середины прошлого века в исполнении петербургских музыкантов: вокалистки Александры Курковой, контрабасиста и вокалиста Дмитрия Васильева, а также пианиста Вадима Анцыгина.
«Ночь музеев» онлайн
Для тех, кто в «Ночь музеев» останется дома, Tele2 проведет трансляцию авторских экскурсий на своем сайте.
Федор Федотов, актер театра и кино
Познакомит с коллекцией шедевров Музея Фаберже и обязательно покажет главную достопримечательность — девять пасхальных яиц, созданных по заказу двух последних императоров династии Романовых.
Александр Малич, генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра
Покажет, как устроена новая сценическая площадка старейшего национального театра России. Александринка использует передовые световые, звуковые и видеотехнологии.
Иван Ожогин, актер музыкального театра
Проведет онлайн-экскурсию «Театр музыкальной комедии: шкатулка с секретом» в интерьерах великокняжеского дворца, где раскроет тайны двух столетий и многих хозяев особняка.
С подробной программой проекта и описанием всех привилегий можно ознакомиться на spbmuseum.tele2.ru
Акция «Бесплатный вход в один музей или скидка 250 рублей на билет в три или пять музеев»
Акция «Бесплатный вход в один музей или скидка 250 рублей на билет в три или пять музеев» проводится компанией Tele2, сроки действия акции с 26 апреля по 21 мая 2023 г., подробнее об организаторах акции, полных условиях и сроках читайте на сайте.
Акция «Кофе в подарок»
Акция «Кофе в подарок» проводится компанией Tele2. Напиток можно получить в мобильных кофейнях в музеях-участниках акции и в сети «КофеБон». Срок действия предложения с 08.05.2023 по 21.05.2023. Подробнее об организаторах акции, полных условиях и сроках читайте на сайте.
Акция «30 минут бесплатно»
Акция «30 минут бесплатно» проводится компанией Tele2. Абоненты оператора смогут зарядить смартфоны, используя сервис «Бери заряд», срок акции с 15.05.2023 по 21.05.2023. Подробнее об организаторах акции, полных условиях и сроках читайте на сайте.
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