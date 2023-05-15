«Неслучившиеся памятники» на Невском, 19

В выставочном зале Музея городской скульптуры проведут экскурсию об «утраченном и неслучившемся». Она посвящена памятникам, установленным в городе после революции 1917 года. Их делали из недолговечных материалов, чтобы общественность оценила и высказала мнение, нужно ли отлить скульптуру в бронзе. Горожанам понравились не все — и от некоторых задумок отказались. Реставраторы создали модели тех памятников по сохранившимся фотографиям и организовали в музее выставку «Просим снять». Спустя век петербуржцы вновь могут оценить идеи нереализованных монументов.