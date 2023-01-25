Клубный образ жизни. Как купить семейную квартиру и сэкономить

Что отличает семейную квартиру? Функциональная планировка, вместительность и удобное расположение. В ЖК «Шекспир» в Выборгском районе Петербурга будет комфортно и взрослым, и детям. До конца января купить жилье здесь можно по привлекательной ипотечной ставке, да еще и со скидкой.



Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





ЖК «Шекспир» — часть большого «английского» квартала, который за несколько лет вырос между проспектом Просвещения, улицами Руднева и Кустодиева, а также Поэтическим бульваром. Рядом находятся ЖК «Лондон парк», «Байрон», «Поэт». Названный в честь великого драматурга комплекс уже сдан, а значит, новоселье можно не откладывать. Для покупателей с детьми доступны трехкомнатные площадью от 77,3 до 127,4 квадратных метра. Стоимость трешки с полной отделкой «Стандарт+» — от 15,9 млн рублей.



ЖК «Шекспир» ЖК «Шекспир» ЖК «Шекспир» Поделиться Поделиться





7 причин купить семейную квартиру именно здесь.

1. Обжитой район

Пожалуй, главное достоинство проекта — расположение. Дома гармонично вписаны в сложившуюся застройку, где уже есть все необходимое для жизни. Рядом находятся школа №110 и детский сад №32, а также две поликлиники — взрослая №97 и детская №7. Поблизости расположены продуктовые магазины, в том числе крупные торговые точки — дискаунтер, гипермаркет, круглосуточный супермаркет. На короткую прогулку с коляской или домашним питомцем можно отправиться в ближайший сквер Конашевича, а в выходные — выбраться всей семьей в Муринский парк или Сосновку. До них около 15 минут неспешным шагом.

Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





2. Транспортная доступность

До метро «Проспект Просвещения» можно дойти пешком или проехать четыре остановки на трамвае (№№100, 58) или автобусе (№№121, 198, 99). Недалеко и красная линия — станция «Гражданский проспект». Автомобилисты попадут в центр города, двигаясь с проспекта Просвещения на проспект Энгельса, а затем прокатившись по Большому Сампсониевскому. Альтернативный маршрут пролегает через проспекты Культуры и Тихорецкий. Выезд на КАД — всего в нескольких километрах от нового квартала.

Мнение эксперта Специалист по недвижимости Анастасия Казанская:

— Близость к метро является, безусловно, важным, но не определяющим фактором. Многое зависит от программ, ипотечного платежа, уровня дома, его внешнего вида, детских площадок, рекреационных зон, ситуации с парковками. Близость к паркам — тоже важный плюс. Покупатель становится более требовательным и насмотренным (с одной стороны), но и более склонным к компромиссу — если тот существенно улучшает его уровень жизни, конечно. Поэтому парк и школа в рамках одного квартала могут легко «положить на лопатки» большое расстояние от подземки, особенно при наличии машины и развитой сети общественного транспорта.

3. Клубный образ жизни

Благодаря общей дворовой территории жители получат доступ к инфраструктуре сданных ранее домов застройщика. Например, физкультурно-оздоровительному центру с двумя бассейнами в соседнем «Лондон Парке». Из ЖК «Шекспир» есть отдельный вход в спортивный центр — отправиться на тренировку можно, не покидая квартала.

Первые два этажа ЖК «Лондон Парк» отведены под торгово-развлекательный комплекс (около 60 тыс. кв. м). В ближайшее время здесь начнут работать магазины, кафе, рестораны, кинотеатр. Они дополнят список уже существующих торговых точек, кофеен и салонов красоты.

Внушительная площадь двора в «английском» квартале — 2 га — дает широкие возможности для интересного благоустройства. Здесь планируют организовать зоны отдыха для детей и взрослых, велодорожки и дорожки для скандинавской ходьбы, универсальные площадки для занятия игровыми видами спорта, скейт-парк и даже специальное место для выгула собак.



Двор ЖК Двор ЖК Двор ЖК Двор ЖК Поделиться Поделиться





Мнение эксперта Специалист по недвижимости Анастасия Казанская:

— Покупая квартиру, петербуржцы хотят видеть прогулочные зоны, оборудованные площадки для отдыха детей и взрослых, спортивные площадки. Сейчас вообще чувствуется динамика в сторону развития простых и недорогих индор-увлечений (бег, скандинавская ходьба, ролики, велосипед) — то есть всего того, чем можно заниматься в любом возрасте, в любое время. Буквально вышел и стартовал от парадной. И даже если человек сам по себе не спортсмен, активные соседи служат для него показателем более здоровой и благополучной социальной среды.

4. Места для автомобилей

Во многих современных семьях — два автомобиля. В ЖК «Шекспир» не возникнет вопроса, где их ставить: здесь два охраняемых подземных паркинга на 500 машиномест. Помещения построены с использованием самых современных строительных технологий, что повышает качество и надежность инженерных систем. На подземных стоянках есть приточно-вытяжная вентиляция, системы пожаротушения и дымоудаления, места для организации постов охраны. Предусмотрена пожарная сигнализация и эвакуационные выходы. Въезды в паркинг застройщик оснастил автоматическими подъемно-секционными воротами и светофорами.



ЖК «Шекспир» Поделиться Поделиться





5. Чистовая отделка

Многие семьи, вложившись в ипотеку, уже не могут позволить себе затраты на ремонт. Поэтому в жилом комплексе на Руднева есть квартиры с чистовой отделкой: там ровные потолки, обои под покраску, керамическая плитка в санузлах, ламинат и межкомнатные двери. Останется лишь установить кухню, купить минимальный набор мебели — и можно заезжать.

Впрочем, для тех, кто хочет быть индивидуальным во всем, есть варианты и с предчистовой отделкой. Здесь оштукатурены стены, выполнены стяжка пола, гидроизоляция в санузлах, электроразводка, установлена металлическая дверь.



Пример чистовой отделки ЖК «Шекспир» Пример чистовой отделки ЖК «Шекспир» Пример чистовой отделки ЖК «Шекспир» Пример чистовой отделки ЖК «Шекспир» Поделиться Поделиться





Для семей из других городов возможна покупка квартиры с дизайнерским ремонтом под ключ и полным набором мебели. Зайдя в новое жилище, новоселы увидят не только готовую обстановку для всех комнат, но даже полотенца в ванной.

6. Удобные планировки

В современной трехкомнатной квартире обычно выделяют спальню родителей, комнату детей и гостиную, где можно проводить время всем вместе. Такой структуре соответствует популярный евроформат, которому все чаще отдают предпочтение покупатели.



Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Мнение эксперта

Специалист по недвижимости Анастасия Казанская :

— Большая кухня-гостиная, несколько санузлов, кладовые и гардеробные отражают тенденцию к увеличению площади МОПов. Современная семья вынуждена выдерживать баланс между личной территорией каждого и удобным пространством для всех. Плюс все мы заядлые потребители. Классическая квартира, к сожалению, редко способна скрыть такое количество вещей, которыми семья с детьми обрастает прямо-таки с космической скоростью. Кстати, именно поэтому в моду вошли кладовые как отдельный вид объектов недвижимости.

В ЖК «Шекспир» есть трешки с кладовыми, гардеробными, большими холлами.

7. Можно сэкономить на покупке

До 31 января на покупку квартир в «английском» комплексе распространяется «легкая ипотека» со ставкой от 3%* для всех категорий покупателей. Первоначальный взнос — от 15,01%. Также действует скидка до 3 млн рублей на различные типы жилья.



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Фото предоставлены пресс-службой компании ООО «Л1 Строительная Компания №1»

ООО «Л1 Строительная Компания №1», https://www.l1-stroy.ru/

ЖК «Шекспир» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

* «Легкая ипотека». Предложение действительно до 31.01.2023 года и распространяется на ЖК «Шекспир», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ 15, ул Руднева д. 18, строение 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №78-03-74-2021 от 20.12.21. Продавец ООО «ЛП». Приобретение прав на квартиры осуществляется путем заключения договора купли-продажи. Количество квартир ограничено. Акция распространяется на квартиры метражом от 37 до 128 кв.м.

Кредит предоставляет ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на покупку готового жилья, расположенного в г. Санкт-Петербург в рамках программы «Льготный кредит с субсидированием» (постановление Правительства РФ от 23 апреля 2020 года г. №566). Сумма кредита от 500 тыс. руб. до 30 млн руб., срок кредита от 1 до 30 лет. Ставка от 3,0% годовых на весь срок действия кредита действует при условии: заключения договора добровольного страхования жизни, первоначального взноса от 15,01% от стоимости недвижимости, предоставления субсидии продавцом. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта. Лицензия № 1978 от 06.05.2016

Вся размещенная информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ГК РФ, не содержит точного и полного описания и характеристик объекта и может быть изменена. Подробная информация на сайте www.l1-stroy.ru

** Организатор акции: ООО «Л1 Строительная Компания №1», юридический адрес: 196233, Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе, дом 52 литер а, пом. 92-н офис 4. ИНН: 7810269443, ОГРН: 1027804853559, КПП: 781001001. Сроки проведения акции: с 01.12.2022 г. до 31.01.2023 г. Скидка до 3 млн рублей распространяется на квартиры площадью от 37 до 128 кв. м. Подробнее об условиях можно узнать на сайте ( https://www.l1-stroy.ru/gk-Shakespeare/akcii-i-skidki ) или по телефону 8 (800) 505 05 35.

