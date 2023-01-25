Клубный образ жизни. Как купить семейную квартиру и сэкономить

Что отличает семейную квартиру? Функциональная планировка, вместительность и удобное расположение. В ЖК «Шекспир» в Выборгском районе Петербурга будет комфортно и взрослым, и детям. До конца января купить жилье здесь можно по привлекательной ипотечной ставке, да еще и со скидкой.
ЖК «Шекспир» — часть большого «английского» квартала, который за несколько лет вырос между проспектом Просвещения, улицами Руднева и Кустодиева, а также Поэтическим бульваром. Рядом находятся ЖК «Лондон парк», «Байрон», «Поэт». Названный в честь великого драматурга комплекс уже сдан, а значит, новоселье можно не откладывать. Для покупателей с детьми доступны трехкомнатные площадью от 77,3 до 127,4 квадратных метра. Стоимость трешки с полной отделкой «Стандарт+» — от 15,9 млн рублей.
7 причин купить семейную квартиру именно здесь.
1. Обжитой район
Пожалуй, главное достоинство проекта — расположение. Дома гармонично вписаны в сложившуюся застройку, где уже есть все необходимое для жизни. Рядом находятся школа №110 и детский сад №32, а также две поликлиники — взрослая №97 и детская №7. Поблизости расположены продуктовые магазины, в том числе крупные торговые точки — дискаунтер, гипермаркет, круглосуточный супермаркет. На короткую прогулку с коляской или домашним питомцем можно отправиться в ближайший сквер Конашевича, а в выходные — выбраться всей семьей в Муринский парк или Сосновку. До них около 15 минут неспешным шагом.
2. Транспортная доступность
До метро «Проспект Просвещения» можно дойти пешком или проехать четыре остановки на трамвае (№№100, 58) или автобусе (№№121, 198, 99). Недалеко и красная линия — станция «Гражданский проспект». Автомобилисты попадут в центр города, двигаясь с проспекта Просвещения на проспект Энгельса, а затем прокатившись по Большому Сампсониевскому. Альтернативный маршрут пролегает через проспекты Культуры и Тихорецкий. Выезд на КАД — всего в нескольких километрах от нового квартала.
Мнение эксперта
Специалист по недвижимости Анастасия Казанская:
— Близость к метро является, безусловно, важным, но не определяющим фактором. Многое зависит от программ, ипотечного платежа, уровня дома, его внешнего вида, детских площадок, рекреационных зон, ситуации с парковками. Близость к паркам — тоже важный плюс. Покупатель становится более требовательным и насмотренным (с одной стороны), но и более склонным к компромиссу — если тот существенно улучшает его уровень жизни, конечно. Поэтому парк и школа в рамках одного квартала могут легко «положить на лопатки» большое расстояние от подземки, особенно при наличии машины и развитой сети общественного транспорта.
3. Клубный образ жизни
Благодаря общей дворовой территории жители получат доступ к инфраструктуре сданных ранее домов застройщика. Например, физкультурно-оздоровительному центру с двумя бассейнами в соседнем «Лондон Парке». Из ЖК «Шекспир» есть отдельный вход в спортивный центр — отправиться на тренировку можно, не покидая квартала.
Первые два этажа ЖК «Лондон Парк» отведены под торгово-развлекательный комплекс (около 60 тыс. кв. м). В ближайшее время здесь начнут работать магазины, кафе, рестораны, кинотеатр. Они дополнят список уже существующих торговых точек, кофеен и салонов красоты.
Внушительная площадь двора в «английском» квартале — 2 га — дает широкие возможности для интересного благоустройства. Здесь планируют организовать зоны отдыха для детей и взрослых, велодорожки и дорожки для скандинавской ходьбы, универсальные площадки для занятия игровыми видами спорта, скейт-парк и даже специальное место для выгула собак.
Мнение эксперта
Специалист по недвижимости Анастасия Казанская:
— Покупая квартиру, петербуржцы хотят видеть прогулочные зоны, оборудованные площадки для отдыха детей и взрослых, спортивные площадки. Сейчас вообще чувствуется динамика в сторону развития простых и недорогих индор-увлечений (бег, скандинавская ходьба, ролики, велосипед) — то есть всего того, чем можно заниматься в любом возрасте, в любое время. Буквально вышел и стартовал от парадной. И даже если человек сам по себе не спортсмен, активные соседи служат для него показателем более здоровой и благополучной социальной среды.
4. Места для автомобилей
Во многих современных семьях — два автомобиля. В ЖК «Шекспир» не возникнет вопроса, где их ставить: здесь два охраняемых подземных паркинга на 500 машиномест. Помещения построены с использованием самых современных строительных технологий, что повышает качество и надежность инженерных систем. На подземных стоянках есть приточно-вытяжная вентиляция, системы пожаротушения и дымоудаления, места для организации постов охраны. Предусмотрена пожарная сигнализация и эвакуационные выходы. Въезды в паркинг застройщик оснастил автоматическими подъемно-секционными воротами и светофорами.
5. Чистовая отделка
Многие семьи, вложившись в ипотеку, уже не могут позволить себе затраты на ремонт. Поэтому в жилом комплексе на Руднева есть квартиры с чистовой отделкой: там ровные потолки, обои под покраску, керамическая плитка в санузлах, ламинат и межкомнатные двери. Останется лишь установить кухню, купить минимальный набор мебели — и можно заезжать.
Впрочем, для тех, кто хочет быть индивидуальным во всем, есть варианты и с предчистовой отделкой. Здесь оштукатурены стены, выполнены стяжка пола, гидроизоляция в санузлах, электроразводка, установлена металлическая дверь.
Для семей из других городов возможна покупка квартиры с дизайнерским ремонтом под ключ и полным набором мебели. Зайдя в новое жилище, новоселы увидят не только готовую обстановку для всех комнат, но даже полотенца в ванной.
6. Удобные планировки
В современной трехкомнатной квартире обычно выделяют спальню родителей, комнату детей и гостиную, где можно проводить время всем вместе. Такой структуре соответствует популярный евроформат, которому все чаще отдают предпочтение покупатели.
Мнение эксперта
Специалист по недвижимости Анастасия Казанская :
— Большая кухня-гостиная, несколько санузлов, кладовые и гардеробные отражают тенденцию к увеличению площади МОПов. Современная семья вынуждена выдерживать баланс между личной территорией каждого и удобным пространством для всех. Плюс все мы заядлые потребители. Классическая квартира, к сожалению, редко способна скрыть такое количество вещей, которыми семья с детьми обрастает прямо-таки с космической скоростью. Кстати, именно поэтому в моду вошли кладовые как отдельный вид объектов недвижимости.
В ЖК «Шекспир» есть трешки с кладовыми, гардеробными, большими холлами.
7. Можно сэкономить на покупке
До 31 января на покупку квартир в «английском» комплексе распространяется «легкая ипотека» со ставкой от 3%* для всех категорий покупателей. Первоначальный взнос — от 15,01%. Также действует скидка до 3 млн рублей на различные типы жилья.
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Фото предоставлены пресс-службой компании ООО «Л1 Строительная Компания №1»
ООО «Л1 Строительная Компания №1», https://www.l1-stroy.ru/
ЖК «Шекспир» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
* «Легкая ипотека». Предложение действительно до 31.01.2023 года и распространяется на ЖК «Шекспир», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ 15, ул Руднева д. 18, строение 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №78-03-74-2021 от 20.12.21. Продавец ООО «ЛП». Приобретение прав на квартиры осуществляется путем заключения договора купли-продажи. Количество квартир ограничено. Акция распространяется на квартиры метражом от 37 до 128 кв.м.
Кредит предоставляет ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на покупку готового жилья, расположенного в г. Санкт-Петербург в рамках программы «Льготный кредит с субсидированием» (постановление Правительства РФ от 23 апреля 2020 года г. №566). Сумма кредита от 500 тыс. руб. до 30 млн руб., срок кредита от 1 до 30 лет. Ставка от 3,0% годовых на весь срок действия кредита действует при условии: заключения договора добровольного страхования жизни, первоначального взноса от 15,01% от стоимости недвижимости, предоставления субсидии продавцом. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта. Лицензия № 1978 от 06.05.2016
Вся размещенная информация носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ГК РФ, не содержит точного и полного описания и характеристик объекта и может быть изменена. Подробная информация на сайте www.l1-stroy.ru
** Организатор акции: ООО «Л1 Строительная Компания №1», юридический адрес: 196233, Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе, дом 52 литер а, пом. 92-н офис 4. ИНН: 7810269443, ОГРН: 1027804853559, КПП: 781001001. Сроки проведения акции: с 01.12.2022 г. до 31.01.2023 г. Скидка до 3 млн рублей распространяется на квартиры площадью от 37 до 128 кв. м. Подробнее об условиях можно узнать на сайте (https://www.l1-stroy.ru/gk-Shakespeare/akcii-i-skidki) или по телефону 8 (800) 505 05 35.