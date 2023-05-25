Чем удивляет взрослых и детей миниатюрный Петербург
История — это сложно. Для некоторых — скучно. Но только не в музее-макете «Петровская Акватория». Этот тот самый случай, когда интересно всем: детям, родителям, бабушкам и дедушкам. Взрослые мечтают о путешествиях во времени, ребята хотят попасть в сказку. Фантастика? Ничуть. Вы не только окажетесь в прошлом, но и почувствуете себя Гулливером в стране лилипутов.
Знакомство с любым городом начинают с его истории. На экскурсии вам непременно расскажут, когда он был основан, как строился, развивался. Все бы хорошо, но представить это сложно даже человеку, который интересуется темой. Многим становится скучно. Другое дело, если можно было бы попасть в прошлое и увидеть все своими глазами. В «Петровской Акватории» такая возможность есть.
Макетом называют копию объекта — автомобиля, моста, здания — в уменьшенном масштабе. В Петербурге пошли дальше: здесь в рамках частной инициативы решили создать макет целого города! Над проектом работали художники, историки, инженеры, архитекторы. Так появилась копия Санкт-Петербурга и пригородов, какими они были в XVIII веке. Музей-макет назвали «Петровской Акваторией». Сегодня это одно из лучших мест для знакомства с историей нашего города. Не зря говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Чтобы обеспечить историческую достоверность, разработчики тщательно изучали старинные чертежи, картины и гравюры, читали мемуары, содержавшие описания построек и событий. Каждый человечек сделан индивидуально. Среди «жителей» города вы не встретите двух одинаковых! Создатели даже учли особенности моды того времени. Самая маленькая фигурка не превышает трех миллиметров — это поистине ювелирная работа.
Над проектом изрядно «поколдовали» инженеры. В центре макета находится огромная чаша, наполненная 20 тоннами воды. Она изображает акваторию Невы и Финского залива. Разработчики придумали, как заставить модели кораблей двигаться по водному пространству. Всего насчитывается более сотни судов — некоторые из них за день проходят полтора километра! Часть использованных технологий была запатентована.
«Уникальность макета в том, что он показывает именно исторические события, — говорит Алексей Струк, генеральный директор «Петровской Акватории». — Здесь можно увидеть бал, спуск корабля на воду и другие сцены. В миниатюрном Петербурге «живут» 25 тысяч персонажей — это чуть меньше, чем население города в те времена. Принцип перемещения макетов кораблей по настоящей воде или технология движения миниатюрных карет нигде ранее не использовались — применение этих решений можно увидеть только у нас».
На дворе золотая осень. Пышные деревья покрылись багрянцем. Крестьяне грузят утварь на телеги. Коровы и телята пасутся на лугу. А чуть дальше в лесу разбили лагерь военные — два ряда палаток аккуратно поставлены по краю опушки. Рядом стоят пустые лафеты без пушек. Нет сомнений, что время мирное — пять офицеров блаженно разлеглись возле костра под разлапистой елкой. Трудно поверить, что это всего лишь реконструкция.
Макет оживляет регулярная смена дня и ночи. Как только солнце уходит за горизонт, а над городом сгущается тьма, зажигаются огни в окнах домов. Ночью город преображается — становится таинственным, непостижимым. Даже знакомые здания выглядят иначе, заставляя вглядываться, открывая для себя все новые и новые детали.
Свою лепту вносят звуки. Во время «прогулки» по городу слышны лай собак, музыка, выстрел пушки со стен Петропавловской крепости. Разработчикам удалось воссоздать атмосферу романтики, свойственную ночному Петербургу. А еще город можно увидеть в разное время года: летом, осенью, зимой и весной.
Дети в восторге от интерактивных кнопок. Нажал одну — заработали фонтаны в Петергофе, нажал другую — пожарные принялись тушить пожар, третью — покатилась карета, запряженная тройкой лошадей. Вслед за детьми включаются и взрослые — каждому хочется побывать в роли волшебника и оживить фигурки. Но и это не все!
Дети в восторге от интерактивных кнопок. Нажал одну — заработали фонтаны в Петергофе, нажал другую — пожарные принялись тушить пожар, третью — покатилась карета, запряженная тройкой лошадей. Вслед за детьми включаются и взрослые — каждому хочется побывать в роли волшебника и оживить фигурки. Но и это не все!
Ирина Егорова
— Музей восхитил меня, с одной стороны, масштабностью, а с другой — миниатюрностью деталей экспозиции. Очень интересно рассматривать макеты зданий и кораблей. Изучая архитектурные ансамбли, погружаешься в петровские времена, представляешь, как жили люди тех лет. И еще раз убеждаешься, в какой красивом и величественном городе ты родился.
— Музей восхитил меня, с одной стороны, масштабностью, а с другой — миниатюрностью деталей экспозиции. Очень интересно рассматривать макеты зданий и кораблей. Изучая архитектурные ансамбли, погружаешься в петровские времена, представляешь, как жили люди тех лет. И еще раз убеждаешься, в какой красивом и величественном городе ты родился.
Маргарита Комиссарова
— Это, конечно, очень атмосферное место! Все настолько детально и мило, что хочется очень долго рассматривать каждый сантиметр. Человечки заняты какими-то делами: беседуют, убирают сено, колют лед, заряжают пушки, едут в карете. Здесь все идет своим чередом: день сменяется ночью, зажигается свет в окнах, из трубы поднимается дымок. И ты огромный великан, наблюдающий за маленьким, но таким настоящим миром, — волшебное, щекочущее ощущение. Помню, что в особый восторг меня привел кораблик, плавающий по воде, — это было так натурально и необычно. А еще здорово, что на макете можно увидеть все времена года. Сразу вспоминается, что наш город может быть невероятно красивым и в снегу, и в красно-желтых листьях. Но самое ценное — тут ты видишь старый Петербург, места, которые уже были перестроены, и можешь оценить грандиозность задуманного Петром.
— Это, конечно, очень атмосферное место! Все настолько детально и мило, что хочется очень долго рассматривать каждый сантиметр. Человечки заняты какими-то делами: беседуют, убирают сено, колют лед, заряжают пушки, едут в карете. Здесь все идет своим чередом: день сменяется ночью, зажигается свет в окнах, из трубы поднимается дымок. И ты огромный великан, наблюдающий за маленьким, но таким настоящим миром, — волшебное, щекочущее ощущение. Помню, что в особый восторг меня привел кораблик, плавающий по воде, — это было так натурально и необычно. А еще здорово, что на макете можно увидеть все времена года. Сразу вспоминается, что наш город может быть невероятно красивым и в снегу, и в красно-желтых листьях. Но самое ценное — тут ты видишь старый Петербург, места, которые уже были перестроены, и можешь оценить грандиозность задуманного Петром.
Музей-макет «Петровская Акватория»
г. Санкт-Петербург, метро Адмиралтейская,
ул. Малая Морская, дом 4/1, (угол Малой Морской улицы и Кирпичного переулка)
ТРК «Адмирал», 6-й этаж
10:00-22:00 ЕЖЕДНЕВНО
+7 (812) 933-41-52
г. Санкт-Петербург, метро Адмиралтейская,
ул. Малая Морская, дом 4/1, (угол Малой Морской улицы и Кирпичного переулка)
ТРК «Адмирал», 6-й этаж
10:00-22:00 ЕЖЕДНЕВНО
+7 (812) 933-41-52
Реклама, ООО «МАСШТАБ ПЛЮС», ИНН: 7806501950, peteraqua.ru
Автор: Мария Семёнова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации предоставлены пресс-службой ООО «МАСШТАБ ПЛЮС», AdobeStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
Автор: Мария Семёнова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии и иллюстрации предоставлены пресс-службой ООО «МАСШТАБ ПЛЮС», AdobeStock
Дизайнер: Ольга Сергеева
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