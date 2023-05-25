Маргарита Комиссарова



— Это, конечно, очень атмосферное место! Все настолько детально и мило, что хочется очень долго рассматривать каждый сантиметр. Человечки заняты какими-то делами: беседуют, убирают сено, колют лед, заряжают пушки, едут в карете. Здесь все идет своим чередом: день сменяется ночью, зажигается свет в окнах, из трубы поднимается дымок. И ты огромный великан, наблюдающий за маленьким, но таким настоящим миром, — волшебное, щекочущее ощущение. Помню, что в особый восторг меня привел кораблик, плавающий по воде, — это было так натурально и необычно. А еще здорово, что на макете можно увидеть все времена года. Сразу вспоминается, что наш город может быть невероятно красивым и в снегу, и в красно-желтых листьях. Но самое ценное — тут ты видишь старый Петербург, места, которые уже были перестроены, и можешь оценить грандиозность задуманного Петром.

