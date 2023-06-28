Без зубрежки и нудных уроков: в Петербурге школьников готовят для работы в IT

В «Компьютерной Академии ТОП» начался набор в осенние группы для детей от 7 лет.



Способность работать с гаджетами и компьютером у современных детей есть чуть ли не с рождения. Посмотрите, как они обращаются с планшетами и телефонами. Двухлетние малыши не бездумно тычут в экран, а вполне осознанно листают фото и включают видео. А подростки уже не просто серфят, но и ведут блоги на YouTube. Наши дети готовы к цифровизации и серьезно интересуются технологиями. Поддержать тягу к знаниям помогут курсы IT.

