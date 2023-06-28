Без зубрежки и нудных уроков: в Петербурге школьников готовят для работы в IT
В «Компьютерной Академии ТОП» начался набор в осенние группы для детей от 7 лет.
Способность работать с гаджетами и компьютером у современных детей есть чуть ли не с рождения. Посмотрите, как они обращаются с планшетами и телефонами. Двухлетние малыши не бездумно тычут в экран, а вполне осознанно листают фото и включают видео. А подростки уже не просто серфят, но и ведут блоги на YouTube. Наши дети готовы к цифровизации и серьезно интересуются технологиями. Поддержать тягу к знаниям помогут курсы IT.
Способность работать с гаджетами и компьютером у современных детей есть чуть ли не с рождения. Посмотрите, как они обращаются с планшетами и телефонами. Двухлетние малыши не бездумно тычут в экран, а вполне осознанно листают фото и включают видео. А подростки уже не просто серфят, но и ведут блоги на YouTube. Наши дети готовы к цифровизации и серьезно интересуются технологиями. Поддержать тягу к знаниям помогут курсы IT.
В Санкт-Петербурге «Компьютерная Академия ТОП» открывает набор на программу IT-образования для детей, которая вошла в топ-5 мировых проектов по итогам международного конкурса, проходившего в Женеве при поддержке ООН.* Детская программа «Малая компьютерная Академия» получила звание чемпиона в категории «Создание человеческого потенциала».
С 7 лет дети изучают создание сайтов, программирование, основы веб-дизайна, робототехнику и многие другие направления, благодаря чему, у ребят формируется правильное отношение к компьютеру. Комплексный подход к образованию позволяет на раннем этапе выявить склонности ребенка и определиться с выбором профессии в будущем
Учебная программа для детей 9–12 лет помогает им выразить себя с помощью компьютера. Ребенок знакомится с технологиями, интернетом, безопасностью в Сети, разрабатывает собственные игры и роботов. Подростки 13–14 лет с нуля создают технические проекты, профессиональные приложения и сайты.
Занятия ведут опытные преподаватели-практики. Задача академии — максимально раскрыть потенциал каждого студента, выявить его способности и развить таланты
Каждую субботу в девяти филиалах академии в Санкт-Петербурге проходят пробные уроки для детей и их родителей. В этот день все желающие могут познакомиться с особенностями учебного процесса и получить информацию о программе и графике обучения в «Малой Академии».
* По итогам международного конкурса WSIS Prizes 2017, победители которого были объявлены в Женеве в рамках форума WSIS Forum 2017, проходившего 12–16 июня 2017 года.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2709 от 2 февраля 2017 года
Реклама, ООО «АКАДЕМИЯ ТОП СПБ»
Фото предоставлены пресс-службой ООО «АКАДЕМИЯ ТОП СПБ»
Лицензия на осуществление образовательной деятельности №2709 от 2 февраля 2017 года
Реклама, ООО «АКАДЕМИЯ ТОП СПБ»
Фото предоставлены пресс-службой ООО «АКАДЕМИЯ ТОП СПБ»
Спецпроекты «Фонтанки.ру»
Просмотров: 2605