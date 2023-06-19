Поменяю тариф на тот, в котором больше трафика: видимо, я все-таки недооценил свои потребности





Если оптимизация трафика на смартфоне не помогает, вам, видимо, и вправду нужно больше гигабайтов. Менять тариф при этом необязательно: его можно апгрейдить с помощью подписки от оператора. Например, в МТС Premium одна из основных привилегий — увеличение пакета трафика до 50 Гб в месяц. Всего же подписка дает доступ более чем к десятку различных услуг и преимуществ, которые при оплате по отдельности обошлись бы в существенную сумму.

