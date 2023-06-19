Транжира или бережливый?
Не секрет, что значительная часть нашей жизни проходит в интернете. Решили купить продукты, вызвать такси или послушать любимую музыку — и в руке обязательно окажется смартфон с нужным приложением или сервисом. Удобно, кто бы спорил, но не слишком ли дорого? Пройдите наш тест и узнайте, удается ли вам контролировать расходы в сети.
Проверьте, умеете ли вы экономить онлайн
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Можете ли вы навскидку назвать число онлайн-сервисов, на которые подписаны, и сколько платите за каждый из них?
Чтобы экономить, нужно знать, куда уходят деньги, — в интернете это правило работает так же, как и офлайн. Можно потратить лишнее, если, например, забыть о подключении сервиса, плата за который списывается автоматически. Или упустить возможность сократить расходы, когда конкурирующая платформа будет предлагать более привлекательные условия.
Чтобы экономить, нужно знать, куда уходят деньги, — в интернете это правило работает так же, как и офлайн. Можно потратить лишнее, если, например, забыть о подключении сервиса, плата за который списывается автоматически. Или упустить возможность сократить расходы, когда конкурирующая платформа будет предлагать более привлекательные условия.
Чтобы экономить, нужно знать, куда уходят деньги, — в интернете это правило работает так же, как и офлайн. Можно потратить лишнее, если, например, забыть о подключении сервиса, плата за который списывается автоматически. Или упустить возможность сократить расходы, когда конкурирующая платформа будет предлагать более привлекательные условия.
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Сколько подписок на онлайн-кинотеатры значится в вашем бюджете?
Тем, кто склонен бесконтрольно множить подписки, в первую очередь стоит отказаться от лишнего. А желающим сэкономить на просмотре любимых фильмов и сериалов подсказываем лайфхак: среди преимуществ подписки МТС Premium есть полный доступ к онлайн-кинотеатру KION. Им можно заменить одну из платформ, за которые платите сейчас. Или сделайте его единственным кинозалом — и радикально сократите расходы.
Тем, кто склонен бесконтрольно множить подписки, в первую очередь стоит отказаться от лишнего. А желающим сэкономить на просмотре любимых фильмов и сериалов подсказываем лайфхак: среди преимуществ подписки МТС Premium есть полный доступ к онлайн-кинотеатру KION. Им можно заменить одну из платформ, за которые платите сейчас. Или сделайте его единственным кинозалом — и радикально сократите расходы.
Тем, кто склонен бесконтрольно множить подписки, в первую очередь стоит отказаться от лишнего. А желающим сэкономить на просмотре любимых фильмов и сериалов подсказываем лайфхак: среди преимуществ подписки МТС Premium есть полный доступ к онлайн-кинотеатру KION. Им можно заменить одну из платформ, за которые платите сейчас. Или сделайте его единственным кинозалом — и радикально сократите расходы.
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Попробуйте угадать, сколько мегабайт интернета тратится, если непрерывно слушать музыку с высоким качеством звука в течение часа?
Часовой концерт из смартфона съест около 115 Мб из доступного вам пакета. Что же делать меломанам, которые не могут обходиться без любимых треков, или поклонникам фоновой музыки для работы? Абоненты всех операторов, например, могут добавить к своему тарифу подписку МТС Premium. Она даст доступ к 65 млн треков в сервисе МТС Music, а в сети МТС трафик, который будет тратить приложение, не расходуется.
Часовой концерт из смартфона съест около 115 Мб из доступного вам пакета. Что же делать меломанам, которые не могут обходиться без любимых треков, или поклонникам фоновой музыки для работы? Абоненты всех операторов, например, могут добавить к своему тарифу подписку МТС Premium. Она даст доступ к 65 млн треков в сервисе МТС Music, а в сети МТС трафик, который будет тратить приложение, не расходуется.
Часовой концерт из смартфона съест около 115 Мб из доступного вам пакета. Что же делать меломанам, которые не могут обходиться без любимых треков, или поклонникам фоновой музыки для работы? Абоненты всех операторов, например, могут добавить к своему тарифу подписку МТС Premium. Она даст доступ к 65 млн треков в сервисе МТС Music, а в сети МТС трафик, который будет тратить приложение, не расходуется.
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Вы решили, что хотите читать электронные книги по дороге на работу. Где будете их покупать?
Книги, которые магазины позволяют загружать безвозмездно, редко бывают интересными — да и новинки среди них попадаются нечасто. Покупка одной книги сродни лотерее: вдруг она вам не понравится, несмотря на многообещающую аннотацию? Бюджетная подписка, пожалуй, оптимальна для чтения в транспорте: стоит как одно недорогое издание и при этом позволяет выбирать из достаточно широкого каталога.
Книги, которые магазины позволяют загружать безвозмездно, редко бывают интересными — да и новинки среди них попадаются нечасто. Покупка одной книги сродни лотерее: вдруг она вам не понравится, несмотря на многообещающую аннотацию? Бюджетная подписка, пожалуй, оптимальна для чтения в транспорте: стоит как одно недорогое издание и при этом позволяет выбирать из достаточно широкого каталога.
Книги, которые магазины позволяют загружать безвозмездно, редко бывают интересными — да и новинки среди них попадаются нечасто. Покупка одной книги сродни лотерее: вдруг она вам не понравится, несмотря на многообещающую аннотацию? Бюджетная подписка, пожалуй, оптимальна для чтения в транспорте: стоит как одно недорогое издание и при этом позволяет выбирать из достаточно широкого каталога.
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Пришло СМС-сообщение: компания, клиентом которой вы являетесь, подарила месяц бесплатного доступа к образовательной онлайн-платформе, но вам такая возможность неинтересна. Что будете делать?
От ненужной пробной подписки лучше избавиться, иначе через месяц она может без вашего ведома превратиться в обыкновенную платную. Также стоит быть внимательнее при покупке подписок с помощью банковской карты: в некоторых случаях после нее включается автоматическое пополнение баланса. Если вы планируете пользоваться сервисом лишь один месяц, автопродление нужно отменить.
От ненужной пробной подписки лучше избавиться, иначе через месяц она может без вашего ведома превратиться в обыкновенную платную. Также стоит быть внимательнее при покупке подписок с помощью банковской карты: в некоторых случаях после нее включается автоматическое пополнение баланса. Если вы планируете пользоваться сервисом лишь один месяц, автопродление нужно отменить.
От ненужной пробной подписки лучше избавиться, иначе через месяц она может без вашего ведома превратиться в обыкновенную платную. Также стоит быть внимательнее при покупке подписок с помощью банковской карты: в некоторых случаях после нее включается автоматическое пополнение баланса. Если вы планируете пользоваться сервисом лишь один месяц, автопродление нужно отменить.
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Как часто вам приходится отвечать на звонки спамеров?
Спамеры раздражают, крадут время и растрачивают минуты тарифа. Поэтому взаимодействие с ними стоит поручить специальному сервису. У МТС, например, есть Защитник, который умеет определять и блокировать нежелательные звонки. Его можно подключить за отдельную плату или получить в рамках подписки МТС Premium.
Спамеры раздражают, крадут время и растрачивают минуты тарифа. Поэтому взаимодействие с ними стоит поручить специальному сервису. У МТС, например, есть Защитник, который умеет определять и блокировать нежелательные звонки. Его можно подключить за отдельную плату или получить в рамках подписки МТС Premium.
Спамеры раздражают, крадут время и растрачивают минуты тарифа. Поэтому взаимодействие с ними стоит поручить специальному сервису. У МТС, например, есть Защитник, который умеет определять и блокировать нежелательные звонки. Его можно подключить за отдельную плату или получить в рамках подписки МТС Premium.
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Вы обнаружили в интернете очень нужный сервис, на который можно подписаться коллективно, а оплату разделить. Попробуете найти желающих среди друзей и знакомых?
Тут, конечно, решение за вами. Но если хочется сэкономить, то разделение финансовой нагрузки — неплохой выбор. Похожий способ получить больше от онлайн-платформы — семейная подписка, позволяющая подключить несколько человек к одному аккаунту. Многими сервисами можно пользоваться на нескольких устройствах, а значит покупатель сможет поделиться ими с родственниками.
Тут, конечно, решение за вами. Но если хочется сэкономить, то разделение финансовой нагрузки — неплохой выбор. Похожий способ получить больше от онлайн-платформы — семейная подписка, позволяющая подключить несколько человек к одному аккаунту. Многими сервисами можно пользоваться на нескольких устройствах, а значит покупатель сможет поделиться ими с родственниками.
Тут, конечно, решение за вами. Но если хочется сэкономить, то разделение финансовой нагрузки — неплохой выбор. Похожий способ получить больше от онлайн-платформы — семейная подписка, позволяющая подключить несколько человек к одному аккаунту. Многими сервисами можно пользоваться на нескольких устройствах, а значит покупатель сможет поделиться ими с родственниками.
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Вы уверены, что выбрали для своего смартфона тариф с достаточным количеством трафика, но его все равно не хватает до конца месяца. Как исправите ситуацию?
Если оптимизация трафика на смартфоне не помогает, вам, видимо, и вправду нужно больше гигабайтов. Менять тариф при этом необязательно: его можно апгрейдить с помощью подписки от оператора. Например, в МТС Premium одна из основных привилегий — увеличение пакета трафика до 50 Гб в месяц. Всего же подписка дает доступ более чем к десятку различных услуг и преимуществ, которые при оплате по отдельности обошлись бы в существенную сумму.
Если оптимизация трафика на смартфоне не помогает, вам, видимо, и вправду нужно больше гигабайтов. Менять тариф при этом необязательно: его можно апгрейдить с помощью подписки от оператора. Например, в МТС Premium одна из основных привилегий — увеличение пакета трафика до 50 Гб в месяц. Всего же подписка дает доступ более чем к десятку различных услуг и преимуществ, которые при оплате по отдельности обошлись бы в существенную сумму.
Если оптимизация трафика на смартфоне не помогает, вам, видимо, и вправду нужно больше гигабайтов. Менять тариф при этом необязательно: его можно апгрейдить с помощью подписки от оператора. Например, в МТС Premium одна из основных привилегий — увеличение пакета трафика до 50 Гб в месяц. Всего же подписка дает доступ более чем к десятку различных услуг и преимуществ, которые при оплате по отдельности обошлись бы в существенную сумму.
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К сожалению, вы не склонны следить за своими расходами онлайн
Не стоит превращать смартфон в черную дыру, поглощающую деньги. Разберитесь, наконец, за что и сколько вы платите. От ненужного лучше избавиться, полезное — поискать по более привлекательной цене. Например, преимущества подписки МТС Premium помогут сэкономить на популярных сервисах.
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Вы стремитесь тратить меньше, но пока что освоили не все нюансы экономии онлайн
Присмотритесь внимательнее к своим расходам в интернете и решите, какие из них хотелось бы сократить. Стоит обратить внимание на подписку МТС Premium, которая дает доступ к большому списку услуг и преимуществ — от онлайн-кинотеатра, музыки и книжного сервиса до скидок при поминутной аренде автомобилей и самокатов.
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Вы бережливый пользователь, который держит расходы под контролем
Поздравляем: вы настоящий Плюшкин мобильного интернета, у которого ни один рубль не уйдет незамеченным. Можно подумать, что компания МТС создавала подписку МТС Premium специально для вас: уж если экономить, так на всем сразу.
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Сервисы, доступные по подписке МТС Premium
- Онлайн-кинотеатр KION:эксклюзивные сериалы, фильмы от мировых студий и более 200 телеканалов; подключение до пяти устройств к одному аккаунту
- Книжный сервис «Строки»по подписке «Чуть-чуть»
- МТС Music:65 млн треков, простой перенос медиатеки из других сервисов, офлайн-доступ к сохраненной музыке
- Услуга Защитник:блокировка спам-звонков с расшифровкой в приложении или смс
- 512 ГБ в облачном хранилище файлов
- Увеличение пакета мобильного интернета до 50 ГБ
Компания МТС подсчитала: если покупать все эти услуги по отдельности, придется заплатить 1806 рублей. Стоимость подписки МТС Premium — 249 рублей в месяц.* Несложное арифметическое действие позволяет вычислить сэкономленную сумму — 1557 рублей.
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