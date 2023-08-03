Ремонт отнимает много сил и денег. Владельцу сервисных апартаментов не придётся тратить время на продумывание дизайна, выбор материалов и контроль подрядчиков — все номера сдаются с готовой дизайнерской отделкой. Тёплые светлые оттенки стен и пола создадут уютную атмосферу для будущих гостей. Заранее устанавливается и сантехника: душевая кабина или ванна (в зависимости от площади) и подвесной унитаз со встроенной инсталляцией — всё современное и стильное.



Это значит: как только проект будет сдан, можно будет заняться обстановкой номера. Или же делегировать эту задачу управляющей компании, которая установит современную мебель и бытовую технику.