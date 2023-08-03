Всё под контролем.
Пять шагов к доходу от сервисных апартаментов
Пять шагов к доходу от сервисных апартаментов
В 2022 году поток туристов в Петербург вырос на 30% и продолжает расти. Многие гости Северной столицы предпочитают останавливаться в сервисных апартаментах, выбирая домашний уют и современный гостиничный сервис. Это хороший повод задуматься о покупке апартаментов, которые могут приносить доход от сдачи в аренду на любой срок.
Всё под контролем.
Пять шагов к доходу от сервисных апартаментов
Пять шагов к доходу от сервисных апартаментов
В 2022 году поток туристов в Петербург вырос на 30% и продолжает расти. Многие гости Северной столицы предпочитают останавливаться в сервисных апартаментах, выбирая домашний уют и современный гостиничный сервис. Это хороший повод задуматься о покупке апартаментов, которые могут приносить доход от сдачи в аренду на любой срок.
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В апартаментах может жить и сам владелец, однако чаще всего для собственника это грамотная инвестиция. Такие апартаменты больше похожи на гостиницу, где для успешной сдачи в аренду созданы все условия: есть управляющая компания, программы доходности и сервисы для комфортного пребывания.
Как с минимальными усилиями и максимально возможным эффектом зарабатывать на сервисных апартаментах, рассказываем на примере апарт-отеля «Вольта». Его строит ПИК в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на набережной Охты.
Как с минимальными усилиями и максимально возможным эффектом зарабатывать на сервисных апартаментах, рассказываем на примере апарт-отеля «Вольта». Его строит ПИК в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, на набережной Охты.
Шаг 1. Выберите правильный объект для инвестиций
Предложений на рынке много, поэтому нужно внимательно присмотреться к конкретному объекту, где вы планируете купить апартаменты.
Зачастую турист выбирает место проживания не в самом центре, где цены на размещение выше. Важно: рядом должны быть станция метро и остановки общественного транспорта, чтобы быстро добраться в любую точку города. Приятным бонусом станет красивый вид из окна и развитый район.
Зачастую турист выбирает место проживания не в самом центре, где цены на размещение выше. Важно: рядом должны быть станция метро и остановки общественного транспорта, чтобы быстро добраться в любую точку города. Приятным бонусом станет красивый вид из окна и развитый район.
С точки зрения расположения апарт-отель «Вольта» возводится в удачном месте:
на набережной реки Охты;
в 8 минутах пешком от метро «Ладожская»;
до исторического центра на автомобиле — 7 минут;
до Невского проспекта — 15 минут;
рядом две остановки общественного транспорта;
и четыре вокзала: Ладожский, Витебский, Московский и Финляндский.
Для инвестора важна репутация застройщика и профессионализм управляющей компании. Апарт-отель «Вольта» строит ПИК — крупнейший российский девелопер. Управлять сервисными апартаментами будет компания «МТЛ», которая с 2004 года занимается профессиональным управлением коммерческой недвижимостью Санкт-Петербурга.
Шаг 2. Разберитесь с правовыми и финансовыми вопросами
Апартаменты — коммерческое помещение, поэтому для сдачи их в аренду необходимо официально оформить предпринимательскую деятельность — ИП или ООО (самозанятые могут сдавать только квартиры).
В дальнейшем самостоятельная сдача апартаментов будет мало отличаться от сдачи квартиры: оплата коммунальных услуг, уборка, мелкий ремонт, ЖКУ по счётчикам, комиссии сайтов бронирования, классифайды для продвижения в сети и налоги в соответствии со статусом арендодателя.
В дальнейшем самостоятельная сдача апартаментов будет мало отличаться от сдачи квартиры: оплата коммунальных услуг, уборка, мелкий ремонт, ЖКУ по счётчикам, комиссии сайтов бронирования, классифайды для продвижения в сети и налоги в соответствии со статусом арендодателя.
Часть этих действий можно делегировать управляющей компании. Для этого между собственником и УК подписывается агентский договор, по которому последняя может осуществлять все функции по сдаче в аренду — от поиска арендатора до контроля сохранности имущества. Проходить самостоятельно сертификацию номера тоже не придётся.
УК будет получать деньги от арендаторов, следить за счетами и обстановкой в апартаментах, оплачивать все необходимые расходы, а затем перечислять на карту или расчётный счёт ИП собственника доход за вычетом трат. Единственное, чем придётся заниматься самостоятельно, — платить налоги на доход и имущество.
УК будет получать деньги от арендаторов, следить за счетами и обстановкой в апартаментах, оплачивать все необходимые расходы, а затем перечислять на карту или расчётный счёт ИП собственника доход за вычетом трат. Единственное, чем придётся заниматься самостоятельно, — платить налоги на доход и имущество.
Шаг 3. Позаботьтесь о комфортной обстановке
Ремонт отнимает много сил и денег. Владельцу сервисных апартаментов не придётся тратить время на продумывание дизайна, выбор материалов и контроль подрядчиков — все номера сдаются с готовой дизайнерской отделкой. Тёплые светлые оттенки стен и пола создадут уютную атмосферу для будущих гостей. Заранее устанавливается и сантехника: душевая кабина или ванна (в зависимости от площади) и подвесной унитаз со встроенной инсталляцией — всё современное и стильное.
Это значит: как только проект будет сдан, можно будет заняться обстановкой номера. Или же делегировать эту задачу управляющей компании, которая установит современную мебель и бытовую технику.
Это значит: как только проект будет сдан, можно будет заняться обстановкой номера. Или же делегировать эту задачу управляющей компании, которая установит современную мебель и бытовую технику.
Во всех юнитах будет двуспальная кровать, которую можно разделить на две односпальные, обеденный стол со стульями, гардероб и кухонный уголок. В апартаментах побольше добавляются кресла и диван в зоне отдыха.
Вся мебель создана петербургскими дизайнерами. Помимо стильного внешнего вида, она экологична и износостойка. Техника закупается у крупных производителей с расчётом на частое использование, поэтому на нее дают расширенную гарантию.
Всего в «Вольте» будет 430 апартаментов, которые делятся на три категории:
«Стандарт»
19–25 м²
«Плюс»
30–33 м²
Однокомнатные «Макс»
39 м²
Шаг 4. Определитесь, кто будет управлять апартаментами
На старте около 15% собственников пытаются самостоятельно сдавать апартаменты. По итогам первого года их становится меньше — большинство всё-таки заключают договор с управляющей компанией.
Главная задача УК — поиск арендаторов и обслуживание апарт-отеля, чтобы туристам хотелось возвращаться сюда снова и снова. Управляющая компания планирует активно продвигать «Вольту» в основных российских и мировых системах бронирования. В низкий сезон апартаменты можно будет сдавать на долгий срок, чтобы собственники непрерывно получали доход. Потенциальных арендаторов будут привлекать через сайты объявлений, прямые продажи и собственный сайт.
Кроме того, у управляющей компании есть наработанный пул корпоративных и групповых клиентов, постоянных гостей, которые нередко заполняют до 80% номеров. А ещё УК предложит гостям все необходимые сервисы для комфортного отдыха и пребывания в Санкт-Петербурге.
Кроме того, у управляющей компании есть наработанный пул корпоративных и групповых клиентов, постоянных гостей, которые нередко заполняют до 80% номеров. А ещё УК предложит гостям все необходимые сервисы для комфортного отдыха и пребывания в Санкт-Петербурге.
Дополнительные услуги апарт-отеля «Вольта»
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уютное лобби и ресторан
круглосуточная поддержка на ресепшене
кабинет врача
возможность размещения с домашними животными
химчистка и прачечная
клининг
консьерж-сервис и т. д.
Дополнительные услуги апарт-отеля «Вольта»
уютное лобби и ресторан
круглосуточная поддержка на ресепшене
кабинет врача
возможность размещения с домашними животными
химчистка и прачечная
клининг
консьерж-сервис и т. д.
Дополнительные услуги апарт-отеля «Вольта»
Шаг 5. Подсчитайте доход
Управляющая компания обеспечит загрузку по системе уравнительного бронирования: за этим проследит программное обеспечение и менеджер по бронированию. Это значит, что ни один из апартаментов не будет простаивать.
Сейчас будущим собственникам предлагается три программы доходности. По расчётам, примерный доход от сдачи апартаментов может составить от 52 000 до 72 000 ₽* в месяц в зависимости от площади номера, спроса и ситуации на туристическом рынке.
Точная сумма будет зависеть от того, сколько туристов приедет в Санкт-Петербург. По данным управляющей компании «МТЛ», средний доход в высокий сезон 2022 года составил около 57 000 ₽ за студию. С учётом большого спроса и потока туристов в текущем году есть вероятность, что средний чек вырастет на 15–20%.
Точная сумма будет зависеть от того, сколько туристов приедет в Санкт-Петербург. По данным управляющей компании «МТЛ», средний доход в высокий сезон 2022 года составил около 57 000 ₽ за студию. С учётом большого спроса и потока туристов в текущем году есть вероятность, что средний чек вырастет на 15–20%.
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*Расчет возможного дохода является ориентировочным при посуточной сдаче апартаментов через Управляющую компанию «МТЛ» (УК). При расчете возможного дохода не учтены дополнительные затраты на пакет меблировки и техники, иные дополнительные платежи и расходы, включая обязательные налоги и сборы. Возможный доход зависит от площади и состояния апартаментов, рыночной ситуации и иных факторов, действующих на день размещения информации на сайте. Указанный возможный доход в рублях рассчитан и формируется из суммы броней апартаментов за календарный месяц (которую аккумулирует УК), из которой вычитается вознаграждение УК, страховые взносы, коммунальные платежи и прочие расходы на содержание апартаментов. Любая информация, представленная в данном материале, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.
*Расчет возможного дохода является ориентировочным при посуточной сдаче апартаментов через Управляющую компанию «МТЛ» (УК). При расчете возможного дохода не учтены дополнительные затраты на пакет меблировки и техники, иные дополнительные платежи и расходы, включая обязательные налоги и сборы. Возможный доход зависит от площади и состояния апартаментов, рыночной ситуации и иных факторов, действующих на день размещения информации на сайте. Указанный возможный доход в рублях рассчитан и формируется из суммы броней апартаментов за календарный месяц (которую аккумулирует УК), из которой вычитается вознаграждение УК, страховые взносы, коммунальные платежи и прочие расходы на содержание апартаментов. Любая информация, представленная в данном материале, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.
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