Лабиринт, побег из тюрьмы и сухой бассейн.
Как купить вечный билет на развлечения
Хотите в необычный лабиринт? А как насчет участия в квесте? Может быть, вы любите интерактивные музеи и фотопроекты? Или мечтаете на время скрыться от реальности в фантастических мирах? Все это можно найти во Вселенной развлечений Смайл Парк. Тем более, что сейчас на билетах можно существенно сэкономить: скидки при покупке на сайте могут доходить до 79%*.
Смайл Парк (0+) возвращает взрослых в детство, а детей переносит в настоящую сказку. Во всех 14 интерактивных аттракционах здесь можно окунуться в мир иллюзий и почувствовать себя рокером, серфером или даже героем фильма ужасов, зайти в дом, где когда-то жил настоящий Великан, пройти лабиринт с чудовищами и ловушками. Можно отправиться в космос на настоящем шаттле. Попасть в тюрьму — получится ли у вас поставить рекорд по скорости побега?
А еще тут есть один из самых больших сухих бассейнов в России. И если вы думаете, что это развлечение только для детей, попробуйте туда нырнуть — вдруг измените мнение? Селфи, веселье и развлечения — а если купить билет на сайте, а не в кассе, то еще и существенная экономия. И главное: вы можете не пытаться впихнуть все 14 аттракционов в один день, а спокойно спланировать несколько визитов и даже приобрести билеты заранее, так как они действуют вечно.

Для взрослых здесь работает интерактивная выставка «Сны Фрейда» (18+).
Купить билет
* Скидка до 79% действует при покупке билета на сайте Смайл Парк, сроки акции не ограничены, подробнее на сайте и по телефону 8 (800) 700-06-80, организатор акции ИП Ануфриева Ольга Викторовна

Реклама, ИП Ануфриева Ольга Викторовна, ИНН: 290111752418
Фото предоставлены пресс-службой ООО «МУЗЕИ НЕВЫ», ИНН 7841089360

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